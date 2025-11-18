La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

Carlos Prates se impuso por nocaut en UFC

Durante la noche del sábado 15 de noviembre en el Madison Square Garden, Carlos Prates protagonizó uno de los momentos más comentados de UFC 322 al vencer por nocaut al ex campeón Leon Edwards y dejar una escena viral que recorrió redes sociales en minutos. El combate en la división peso wélter se resolvió con contundencia, pero fue la actitud de Prates frente a un ataque brutal de su rival lo que capturó primero la atención de los fanáticos y medios.

En el primer asalto, Edwards tomó por la espalda a Prates y lo inmovilizó contra la jaula, buscando llevar la pelea al suelo. La maniobra fue favorable para Edwards ya que prácticamente bloqueó las manos de su rival, lo que le permitió golpearle el rostro sin que éste pudiera defenderse de una serie de brutales puñetazos. La transmisión oficial mostró en primer plano los gestos de Prates, señalados por usuarios y comentaristas por su calma y falta de reacción.

Las imágenes, replicadas a lo largo de la noche, generaron un aluvión de comentarios en redes sociales. Entre las frases más compartidas, se destacaron: “Es como cuando mi hijo salta sobre mi espalda”, “Cuando la vida te golpea, pero ya estás acostumbrado”, “El hombre ni parpadeó, como si estuviera acostumbrado a esto todos los días” y “Esto va a convertirse en un nuevo meme”. Los videos y capturas de ese instante alimentaron debates y bromas, mientras el rostro impasible de Prates sumaba miles de menciones en múltiples plataformas.

Prates se impuso a Edwards con un nocaut en UFC

El propio Carlos Prates explicó después de la pelea que su tranquilidad en esa posición respondía a su experiencia en los duros entrenamientos junto a Caio Borralho. “Estaba tranquilo porque entreno con Caio Borralho, él me enseña muchas cosas. Sabía que me iban a derribar, no me preocupaba. Solo quería recomponerme y lastimar a mi oponente”, reconoció. Borralho es un peleador brasileño de Artes Marciales Mixtas que tiene 32 años y desde 2022 forma parte de las carteleras de UFC.

“Creo que la gente paga su entrada para ver violencia, para ver sangre. ¿Sabes? Yo estaba tratando de entrar en su mente, hacerlo débil, y luego lastimar su cuerpo, y después noquearlo", explicó Prates en diálogo con ESPN UFC.

Luego de un comienzo parejo y tras resistir la agresividad de Edwards en el primer round, Prates cambió el ritmo del combate. En el segundo asalto, el brasileño dominó el intercambio de golpes hasta conectar un golpe recto de izquierda que derribó de forma fulminante al británico. El árbitro interrumpió la pelea de inmediato y Edwards permaneció tendido sobre el octágono antes de ser atendido y trasladado a vestuarios. Esa actuación le significaría uno de los cuatros bonos por 50.000 dólares que se dieron por “performance de la noche” en esta velada.

Leon lanzó 25 golpes (12 fueron significativos) y su contrincante 24 (21 significativos) a lo largo de todo el evento, pero Edwards consiguió 2 de 3 derribos intentados. El detalle es que 20 de los mencionados golpes fueron en el primer asalto que se viralizó por esta imagen: las tarjetas de Derek Cleary, Eric Colon y Marcel Varela le habían dado por ganado al inglés ese asalto por 10-9.

“El plan no era no ser derribado. El plan era lastimar su pierna, ¿sabes? Y por eso no me preocupaba el derribo. Como sé que él no quiere finalizarme, así que tengo que intentar lastimar su pierna y luego entrar en su mente. Y cuando vi como que le lastimé la pierna y empecé a hablarle, le dije: ‘Oye, te lastimé’. Y entonces él abrió los brazos, como muy enojado, y dijo: ‘No, no me lastimaste’. Y entonces dije: ‘Ah, ahora perdió el control. Es momento de terminar la pelea’“, comentó el ganador sobre su trabajo mental contra su rival.

Con este resultado, Carlos Prates consolidó su condición de contendiente al título en la división wélter y acorta distancias en la conversación sobre posibles aspirantes a la corona que actualmente ostenta Islam Makhachev.

Para Leon Edwards, la derrota representa un obstáculo relevante en su carrera, ya que se trata de la primera vez que pierde por nocaut, sumando un tercer revés consecutivo tras caer ante Sean Brady y frente a Belal Muhammad. El luchador británico deberá replantear su estrategia y su posición dentro del ranking si quiere mantener sus aspiraciones al título.

Con 32 años, Prates es un verdadero personaje de la UFC tanto dentro como fuera de la jaula. Con un estilo provocador en redes sociales, donde se muestra fumando o incluso bromeando como en este caso con lo sucedido ante Edwards, el peleador brasileño lleva casi dos años como representante oficial de la principal empresa de artes marciales mixtas.

En su carrera general como profesional, contabilizó 23 victorias y 7 derrotas, pero desde que irrumpió en la Dana White Contender Series a fines del 2023, el brasileño firmó siete triunfos y sólo una derrota en el ámbito UFC, ostentando además varias “performances de la noche”. Hoy en día figura 5° en el ranking del peso Welter que tiene como campeón a Makhachev.

La velada de Prates y Edwards fue parte de la cartelera estelar de la jornada que se cerró con el gran combate entre el australiano Jack Della Maddalena y el campeón Islam Makhachev, quien alzó el cinturón welter por decisión unánime.

Una de las stories que compartió el peleador brasileño