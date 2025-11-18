Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

De izquierda a derecha, Javier Frana, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Francisco Cerúndolo, los nombres de la ilusión argentina (Fuente: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF)

Se terminó la espera. Desde este martes y hasta el domingo 23 de noviembre, el tenis volverá a poner en juego a la mayor competencia por equipos: la Copa Davis. Argentina, Alemania, España, República Checa, Francia, Bélgica, Austria y el bicampeón Italia serán los protagonistas del Final 8.

Esta edición tendrá características inéditas, entre ellas su sede: el SuperTennis Arena, en Bolonia, Italia. Ubicado dentro del complejo ferial BolognaFiere, el recinto posee una capacidad aproximada de 10 mil espectadores y fue acondicionado especialmente para un evento de estas características.

Además del estadio principal, el predio cuenta con canchas de entrenamiento, un lounge para las federaciones, espacios de hospitalidad y una fan zone para el público general.

La superficie -un factor clave para los emparejamientos- será GreenSet Tour, una variante de cemento bajo techo. Si bien los jugadores argentinos se han destacado históricamente sobre polvo de ladrillo, conocen de memoria las canchas duras, donde compiten gran parte del año.

“Estamos muy bien. Los primeros días son para encontrar el timing del piso. La velocidad del pique es relativamente lenta, pero cómoda para todos”, explicó Javier Frana, capitán del equipo argentino.

Tras cuatro ediciones consecutivas en territorio español, Italia se estrenará como anfitriona única, con Bolonia como epicentro. El país europeo ya había albergado la competencia en 2021, en Turín, aunque en un formato compartido con otras dos ciudades.

El cuadro de la definición del torneo

El esquema de la fase decisiva se compone de la siguiente manera: los ocho países clasificados a través de los Qualifiers -instancia en la que Argentina derrotó a Noruega y a Países Bajos- se enfrentarán en los cuartos de final, programados entre el martes 18 y el jueves 20. Las semifinales se disputarán el viernes 21 desde las 12:00 (hora argentina), y el sábado 22 a partir de las 08:00. La final, en tanto, se celebrará el domingo 23 desde las 10:00.

Cada serie pondrá en juego tres puntos. Primero se disputarán dos singles: el inicial entre los segundos jugadores mejor ubicados del ranking y luego el duelo entre las primeras raquetas de cada equipo. El encuentro de dobles cerrará la eliminatoria y, en caso de ser necesario ante una paridad en los singles, definirá al ganador.

Este martes, desde las 12:00, Francia y Bélgica abrirán la jornada inaugural. El conjunto galo lidera el historial por 6-3 según los registros oficiales de la competencia. El antecedente más reciente se dio en septiembre de 2022, en el Grupo C de las Finals, donde Francia se impuso por 2-1.

Diez veces campeón —la última en 2017—, el equipo dirigido por Paul-Henri Mathieu accedió al Final 8 tras superar a Brasil y a Croacia. La nómina está integrada por Arthur Rinderknecht (29º), Corentin Moutet (35º), Giovanni Mpetshi-Perricard (59º), Benjamin Bonzi (96º) y Pierre-Hugues Herbert (65º en dobles).

Bélgica, por su parte, presenta un plantel con menor peso individual. El histórico Steve Darcis, hoy capitán, convocó a Zizou Bergs (43º), Raphael Collignon (86º), Alexander Blockx (116º y ex Nº1 junior), Sander Gillé (49º en dobles) y Joran Vliegen (66º).

Los partidos del Final 8 de la Copa Davis serán televisados en vivo en la Argentina por TyC Sports y DSports.

El equipo español tras un partido de clasificación de la Copa Davis. Es posible rival de Argentina en unas hipotéticas semifinales (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Copa Davis - Final 8

Cuartos de final

Francia vs. Bélgica - Martes 18 de noviembre, 12:00

Italia vs. Austria - Miércoles 19 de noviembre, 12:00

España vs. República Checa - Jueves 20 de noviembre, 06:00

Argentina vs. Alemania - Jueves 20 de noviembre, no antes de las 12:00

Semifinales

Francia / Bélgica vs. Italia / Austria - Viernes 21 de noviembre, 12:00

España / República Checa vs. Argentina / Alemania - Sábado 22 de noviembre, 08:00

Final

Domingo 23 de noviembre, 10:00