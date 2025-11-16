Estudiantes (RC) se convirtió en el primer finalista del reducido de la Primera Nacional y espera rival para definir el ascenso

Lucas González puso el 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires en la semifinal de la Primera Nacional

Tras el histórico ascenso a la Primera División de Gimnasia de Mendoza, el reducido de la Primera Nacional ya se metió en etapas decisivas y se definió el primer finalista para luchar por el ansiado segundo ascenso para jugar la próxima temporada en la Liga Profesional.

Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires en la revancha de la semifinal del Reducido y, gracias a la ventaja deportiva por haber acumulado más puntos en la temporada, avanzó a la final. El domingo se definirá a su rival: tras la victoria de Morón por 1-0 sobre Deportivo Madryn en la ida, la serie se cerrará en Chubut. Con un triunfo, el elenco patagónico jugará ante el León el decisivo encuentro. En cambio, al Gallito le alcanzará con un empate para pasar.

El partido fue muy parejo e intenso, pero el conjunto de Río Cuarto aprovechó su localía y marcó el único tanto en los minutos finales del primer tiempo gracias al delantero Lucas González, quien apareció en el área para sentenciar al arquero Matías Budiño. El elenco de Caseros, que había ganado en la ida 1-0, no pudo encontrar el gol que le permitiera darle la clasificación.

Vale recordar que Estudiantes (Río Cuarto) se mantuvo la pelea por el liderazgo de la zona B hasta el final de la fase regular, aunque la cima quedó en manos de Gimnasia de Mendoza, el cual posteriormente se impuso en la final. Desde el inicio de la temporada, Iván Delfino dirige un plantel que no compite en la máxima categoría desde hace cuatro décadas, cuando disputó los antiguos torneos nacionales de 1983, 1984 y 1985. En el presente reducido dejaron en el camino a Patronato y a Gimnasia y Tiro de Salta.

Estudiantes de Río Cuarto jugará la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional

Tras llegar a la segunda categoría del fútbol argentino en 2019, en 2020 el club estuvo cerca del ascenso, pero perdió las dos finales: la primera ante Sarmiento (Junín) y luego frente a Platense en la definición del segundo ascenso.

Por su parte, Estudiantes (Buenos Aires) llegó a esta instancia tras varios intentos frustrados de ascenso en temporadas anteriores. En junio, el club de Caseros realizó un cambio en la dirección técnica: Andrés Montenegro dejó su cargo tras 21 partidos (8 victorias, 8 derrotas y 3 empates), y asumió Juan Sara, quien ya había trabajado en la institución como principal ayudante de Diego Martínez en 2020 y regresó en 2023 para un breve ciclo de ocho partidos, interrumpido por su paso a Tigre.

El Pincha, cuya última temporada en primera data del Metropolitano de 1978 (47 años atrás), le ganó a Deportivo Maipú y a Tristán Suárez para clasificar a las semifinales del reducido. Cabe recordar que el elenco de Caseros, que durante la etapa de amateurismo integró las principales ligas del momento, ascendió a la Primera Nacional en 2019.

Cabe recordar que los equipos que definen las series en su casa (Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn) cuentan con ventaja deportiva. Es decir que si le ganan a sus rivales por la mínima diferencia, avanzarán a la final. Si pierden o empatan, quedarán eliminados.

La otra semifinal del reducido de la Primera Nacional se definirá el domingo desde las 17:15 en el Estadio Abel Sastre, de Chubut. Deportivo Morón se impuso por la mínima en la zona Oeste de Buenos Aires gracias al tanto de Franco Vázquez. Sin embargo, no podrá contar con la presencia de su entrenador Walter Otta, quien fue suspendido en la previa por la AFA.

Hay que destacar que la única temporada del Gallito en la máxima categoría del fútbol argentino fue en el Metropolitano de 1969, hace 56 años. Del otro lado, Deportivo Madyn nunca jugó en la Primera División y viene de perder la final de la presente temporada contra Gimnasia de Mendoza.