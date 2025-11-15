“¡Roja al del carrito!”: la insólita escena que se vivió en el partido de Godoy Cruz que definió su descenso a la Primera B Nacional

El conductor del carrito médico fue expulsado en Godoy Cruz-Riestra

Un hecho insólito tuvo lugar en el partido que disputaron Godoy Cruz y Deportivo Riestra en el Estadio Feliciano Gambarte y que terminó marcando el descenso del elenco de Mendoza a la Primera B Nacional tras 17 años ininterrumpidos en la máxima categoría: expulsaron al conductor del carrito médico.

La escena ocurrió cuando el árbitro Facundo Tello decidió echar al conductor del automóvil de asistencias médicas luego de una actitud impropia para su función: intentar retirar con excesiva premura al jugador de Deportivo Riestra Alexander Díaz, al evaluar que existía un comportamiento cargado de ansiedad y falta de dominio emocional. “¡Roja al del carrito!“, lo relataron desde la transmisión de TNT Sports al ver lo sucedido a los 39 minutos del primer tiempo. “Entiendo que fue porque quisieron llevarse rápido a Alexander Díaz”, explicaron desde el campo de juego.

Lejos de ser un detalle menor, el hecho expuso un debate sobre el rol de quienes integran el operativo de asistencia en un partido profesional. En el fútbol, todo colaborador autorizado a ingresar al campo de juego debe encarnar la neutralidad absoluta. No se trata solo de prestar un servicio: se trata de ofrecerlo sin que la pasión, la simpatía por una camiseta o el impulso emocional alteren la equidad del espectáculo.

La secuencia de la expulsión

El conductor del carrito, cuya tarea es asistir con serenidad, precisión e imparcialidad a los futbolistas lesionados, reaccionó de manera intempestiva, acelerando el traslado y mostrando signos claros de molestia según evaluó Tello en ese momento.

El juez a cargo de este partido —de actuación firme y acorde a las Reglas de Juego— que definía el futuro del Tomba en la Liga Profesional aplicó la medida disciplinaria más severa disponible para personal externo del partido: la expulsión inmediata de la zona de trabajo.

Aunque no existe dentro del reglamento una ley específica sobre el accionar que llevó a cabo el encargado del carrito médico, el árbitro actuó bajo un principio esencial: quien interviene dentro del campo debe hacerlo sin alterar el orden, sin generar conflictos y sin comprometer la percepción de imparcialidad que exige el fútbol profesional.

Incluso, la International Football Association Board (Junta Internacional de Asociaciones de Fútbol), la organización encargada de definir y preservar las Reglas de Juego del fútbol a nivel mundial, indica: “Las Reglas no pueden abarcar todas las situaciones posibles; cuando no existe una disposición específica en las Reglas, el IFAB espera que el árbitro adopte una decisión conforme al espíritu’ del juego y de las Reglas, lo que suele implicar la pregunta: ‘¿Qué quiere o qué espera del fútbol?’“.

Dicho esto, la expulsión no sólo fue reglamentariamente correcta: fue necesaria. Marca un límite. Refuerza que el fútbol profesional requiere colaboradores responsables, equilibrados y emocionalmente templados. Porque un gesto desmedido puede generar tensiones, demoras, discusiones, e incluso afectar la seguridad de los jugadores.

El partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra terminó con el empate 1-1 tras los goles de Santino Andino y Nicolás Benegas. El resultado no le alcanzó al combinado de Mendoza para permanecer en la Liga Profesional, ya que tras la victoria 4-2 de Aldosivi sobre San Martín de San Juan descendió a la Primera B Nacional luego de 17 temporadas al quedar ubicado como el segundo equipo con menos puntos acumulados en la Tabla Anual.