Gio Moreno dio detalles del día que Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario de Racing tras el clásico y contó la frase que encendió la gresca

El colombiano recordó que el delantero le dijo “a vos te hicieron cuatro goles y nadie te dice nada” a Saja en plena pelea tras la caída contra Independiente

Giovanni Moreno contó la anécdota del día que Teo Gutierrez sacó un arma en el vestuario de Racing

La tensión vivida en el vestuario de Racing Club tras la derrota por 4-1 frente a Independiente en 2012 quedó marcada en la memoria de quienes la presenciaron. El ex futbolista colombiano Giovanni Moreno reconstruyó recientemente los hechos que desembocaron en uno de los episodios más recordados del fútbol argentino: la pelea entre Sebastián Saja y Teófilo Gutiérrez, que culminó con la aparición de un arma de fuego.

“Si él no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en el camarín”, relató Moreno al medio ESPN, aludiendo al momento en que su compatriota desenfundó el arma ante la escalada de violencia.

Moreno detalló que la situación se desencadenó cuando Teo Gutiérrez, autor del primer gol de la Academia, pero expulsado a los 67 minutos, ya se encontraba en el vestuario mientras el resto del equipo aún procesaba la dura caída. “La cosa empieza cuando el Chino (Saja) llega a pelear. Teo sale expulsado, Saja entra al camerino a decirle que peleen, y le dice: ‘Teo, me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia’". Gutiérrez, con los brazos cruzados, permaneció en silencio ante la provocación.

Teo, el día que fue
Teo, el día que fue expulsado contra Independiente (Foto: @fotobairesarg)

La tensión aumentó cuando Saja insistió con insultos y lo desafió a pelear. “Teo estaba sentado. y Saja le decía: ‘Si sos tan bravo como decís vení parate, vamos a las duchas y peleamos, que ya no te aguanto más’. Teo no decía nada, ahí callado, y Saja le decía ‘dale, cagón’”, continuó Moreno.

Gio recordó que, en ese momento, su compatriota se enfureció: “A vos te hicieron cuatro goles y nadie te dice nada”, una frase que, según el colombiano, nunca olvidará. El intercambio verbal derivó rápidamente en violencia física: Saja comenzó a golpear a Gutiérrez, y Moreno intervino intentando separar a los involucrados. “Yo me paro y le tiré una patada voladora, pero pasé de largo. Y ahí empezó a golpearme, un puño me cortó la oreja y el otro la ceja”, indicó el colombiano.

Según contó Moreno, la situación se desbordó cuando más integrantes del plantel se sumaron a la pelea, acorralando a los colombianos en una esquina del vestuario. Fue entonces cuando Gutiérrez, en un giro inesperado, extrajo un arma y lanzó un grito desafiante: “Ahora sí, maricas, vengan de a uno”

Gio Moreno con la camiseta
Gio Moreno con la camiseta de Racing - crédito EFE

La crónica de aquel partido indica que el equipo dirigido por Alfio Basile en ese entonces llegaba golpeado al clásico de Avellaneda, acumulando tres partidos sin victorias. El propio Basile había advertido a sus jugadores que, de perder, presentaría su renuncia. Con ese ultimátum, el plantel se propuso revertir la situación y regalarle una alegría a la hinchada.

El encuentro comenzó favorablemente para Racing: a los 26 minutos, Gabriel Hauche capitalizó un error de Gabriel Milito y asistió a Gutiérrez, quien marcó el primer gol. Sin embargo, Facundo Parra dio vuelta el marcador con dos tantos para Independiente.

En la segunda mitad, la expulsión de Bruno Zuculini dejó a Racing con diez jugadores, y poco después, la situación se agravó cuando Teo vio la tarjeta roja tras insultar al árbitro Sergio Pezzotta. La Academia, ya con nueve hombres, no pudo resistir y recibió dos goles más, obra de Patricio Vidal y Patito Rodríguez.

Años después, el propio Coco Basile recordó aquella situación, la cual lo alejó definitivamente de la dirección técnica. “Termina el primer tiempo y lo fueron a buscar los de Independiente y empezó a pelear ‘te dije que no te metieras con nadie, tenemos que ganar el partido’, aparte que en ese momento era la figura”, contó el DT en diálogo con ESPN.

“Cuando llego al vestuario, había dos jugadores míos boxeándolo. Después, mete la mano en el bolso y saca ‘la máquina’ (en referencia al arma) y me apunta a mi. Se armó un quilombo bárbaro. Ese día fue el que largué, porque en algo fallé”, reveló el Coco.

Gio Moreno jugó el recordado
Gio Moreno jugó el recordado clásico ante Independiente en abril del 2012 (Fotobaires)

Gio, que dejó la actividad en 2022, estuvo en Racing dos años entre 2010 y 2012, dejando una huella en el club por su excelsa capacidad con la pelota. Durante ese tramo compartió plantel con Teo, quien estuvo del 2011 al 2012 en un vestuario que tenía como líder recién llegado a Saja, parte de la Academia desde el 2011 hasta el 2016.

