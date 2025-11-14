La contundente respuesta de Dibu Martínez tras las críticas de Gennaro Gattuso: “No saben lo que es Sudamérica”

Dibu Martínez le contestó a Gattusso

La respuesta de Emiliano Dibu Martínez a Gennaro Gattuso reavivó el debate sobre la dificultad y el prestigio de las Eliminatorias Sudamericanas en el contexto de la clasificación al Mundial de Estados Unidos 2026. En medio de la preparación de la selección argentina para su amistoso ante Angola de este viernes, el arquero campeón del mundo contestó con firmeza a las críticas del técnico italiano, quien había puesto en duda la exigencia del sistema sudamericano y sugirió la necesidad de revisarlo.

El detonante de la polémica surgió cuando Gattuso, actual entrenador de la selección italiana, expresó su descontento con el formato de clasificación en Sudamérica. El ex jugador del Milan manifestó: “No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”. Además, Gattuso añadió que observar a seis equipos sudamericanos clasificando directamente al Mundial le generaba “cierta tristeza”, y que esa era su verdadera decepción, más allá de la repesca.

La respuesta de Dibu Martínez no tardó en llegar. Desde la concentración argentina, el arquero del Aston Villa defendió la competitividad de las Eliminatorias Sudamericanas y subrayó las diferencias con el fútbol europeo. En declaraciones a DSports, Martínez afirmó: “Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas... no saben lo que es Sudamérica”. El marplatense remarcó que en la región existen “otras complejidades que en Europa no ven”, haciendo referencia a las condiciones de juego, los viajes extensos y la presión ambiental que enfrentan las selecciones sudamericanas.

El contexto deportivo de ambas selecciones acentuó el contraste. Mientras Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, lidera el ranking FIFA y ostenta los títulos de la Copa América 2021 y el Mundial 2022, Italia atraviesa un periodo de inestabilidad. El equipo dirigido por Gattuso ocupa la segunda posición del grupo I en las eliminatorias europeas, por detrás de Noruega. El grupo lo completan Israel, Estonia y Moldavia. En la penúltima fecha, Italia venció 2-0 a Moldavia, pero Noruega mantuvo la ventaja de tres puntos tras superar 4-1 a Estonia. Para lograr la clasificación directa, Italia necesitaría vencer a Noruega por nueve goles de diferencia, una hazaña improbable dada la diferencia de gol (+12 para Italia y +29 para Noruega).

Italia venció a Moldavia y todavía sueña con la clasificación al Mundial (REUTERS/Vladislav Culiomza)

La situación de la Azzurra se ha vuelto crítica en los últimos veinte años. Tras consagrarse campeona en el Mundial de Alemania 2006, Italia sufrió eliminaciones en la fase de grupos en 2010 y 2014, y no logró acceder a las ediciones de 2018 y 2022 tras caer en el repechaje ante Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente. Este presente contrasta con la solidez de la selección argentina, que ya aseguró su presencia en el próximo Mundial.

El debate sobre la dificultad de las eliminatorias se intensificó al analizar el ranking FIFA de los equipos involucrados. Detalló que el grupo de Italia está compuesto por selecciones con posiciones inferiores en el escalafón: Noruega (29º), Israel (78º), Moldavia (156º) y Estonia (130º). En cambio, los equipos sudamericanos que no lograron la clasificación —Chile (56º), Venezuela (50º) y Perú (49º)— superan en ranking a los europeos eliminados del grupo de Italia. Además, cinco de los seis clasificados directos de Sudamérica —Argentina (2º), Brasil (7º), Colombia (13º), Uruguay (15º), Ecuador (23º), Paraguay (39º) y Bolivia (76º, que jugará el repechaje)— se ubican por encima de Noruega.

En el plano individual, Dibu Martínez también fue noticia en Inglaterra. El técnico del Aston Villa, Unai Emery, decidió relegar temporalmente al arquero argentino de la titularidad en uno de los últimos partidos, aunque la medida no respondió a un conflicto interno. A mitad de año, Martínez había insinuado la posibilidad de dejar el club inglés, pero finalmente continuó como uno de los pilares del equipo, consolidándose como uno de los mejores arqueros del mundo.