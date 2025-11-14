Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, leyó el resultado del partido y se marchó de una sala de prensa sin periodistas

Una situación insólita que se hizo viral dio la vuelta al mundo luego de que un entrenador de básquet se retirara de la sala de prensa a los pocos segundos de haberse sentado ante la ausencia de periodistas para tan solo decir el resultado del partido que su equipo, el Valencia Basket perdió ante el París en la Euroliga.

La escena surrealista, protagonizada por el entrenador español Pedro Martínez en el Adidas Arena de París, ha sido calificada como un episodio que perjudica gravemente la imagen del torneo de clubes más prestigioso del continente, solo superado en relevancia global por la NBA.

El incidente se produjo tras la derrota del Valencia ante el dueño de casa por 90-86 en una nueva jornada de Euroliga. Al ingresar en la sala de conferencias, Pedro Martínez se encontró con un panorama desolador: ninguna silla ocupada por periodistas, ni locales ni visitantes. El técnico se sentó, aguardó brevemente y, al escuchar al jefe de prensa del club francés invitarlo a iniciar su declaración con un escueto: “Entrenador, puede comenzar con su declaración”, señaló las sillas vacías y respondió: “¿Aquí? Ok. El resultado es 90-86”. Sin agregar palabra alguna, se levantó y abandonó la sala.

El video, de apenas 20 segundos duración, circuló ampliamente en redes sociales, donde generó asombro e indignación entre los seguidores del básquetbol. Muchos usuarios han manifestado su incomprensión ante la ausencia total de cobertura mediática en un partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga y tildaron la situación como una falta de respeto. “Es la conferencia de prensa más corta de la historia”, respondieron.

Pedro Martínez en la conferencia

La comparación entre la Euroliga y la NBA resulta inevitable. Mientras la liga estadounidense mantiene un estándar mediático y organizativo que la sitúa en una categoría aparte, episodios como el vivido en París refuerzan la percepción de distancia entre ambas competiciones. La Euroliga, pese a su ambición y prestigio, enfrenta desafíos en la gestión de su imagen y en la relación con los medios de comunicación, como ha quedado de manifiesto en este episodio.

En cuanto al partido, la derrota ante el conjunto parisino privó al Valencia Basket de sumar su séptima victoria en la Euroliga y consolidarse en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Martínez había llegado a disfrutar de una ventaja de 15 puntos, pero no logró mantenerla en los minutos finales, lo que derivó en una de las ruedas de prensa más insólitas en la carrera del entrenador.

Ante la falta de cobertura mediática local, el club valenciano difundió posteriormente declaraciones adicionales de su técnico. En ellas, Martínez analizó el desenlace del partido: “Hemos tenido una gran oportunidad pero los últimos ataques no fueron buenos, quizá debimos intentar ir un poco más hacia la línea de personal en esos últimos ataques. Debimos tomar mejores decisiones en los últimos 1-2 minutos. El básquetbol son detalles”. Valencia jugará en próxima instancia el viernes 21 de noviembre como local frente a Estrella Roja de Belgrado, uno de los líderes del torneo junto con Hapoel Tel Aviv.