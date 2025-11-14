Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Román Burruchaga venció a Mariano Navone en tres de cuatro enfrentamientos entre sí

Román Burruchaga (107°) se quedó con el cruce entre argentinos en el Challenger de Montevideo: venció a Mariano Navone (72°) por 6-4 y 6-4 y avanzó a semifinales.

En el plato fuerte de la jornada del viernes, Burru lució decidido y consistente desde el arranque. La Nave, que venía de una buena racha en las últimas semanas, no logró encontrar su mejor versión y terminó cediendo ante la solidez de su rival.

Con este resultado, Burruchaga dio el golpe en el cuadro principal y se metió entre los cuatro mejores, dejando afuera al segundo preclasificado de la competencia, al que supera por 3-1 en el historial entre ambos. Además, quedó a un paso de ingresar al Top 100 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Burru atraviesa el mejor momento de su joven trayectoria. Desde que obtuvo su primer título de la categoría en la quinta semana del año en Piracicaba, el porteño de 23 años encadenó tres semifinales y sumó dos conquistas más, en Buenos Aires y Costa do Sauípe.

Román Burrchaga por un lugar en la final del Challenger de Montevideo se medirá con el peruano Ignacio Buse

Además, superó la clasificación del Masters 1000 de Roma, donde firmó su triunfo más resonante hasta ahora, al vencer al italiano Lorenzo Sonego, entonces 44 del mundo. También alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo ATP, en Gstaad.

En busca de la final del Uruguay Open, Burruchaga enfrentará al peruano Ignacio Buse (110° del ranking y séptimo preclasificado), quien eliminó al brasileño Gustavo Heide (304°) por 6-1 y 6-4.

Buse, de 21 años, es un jugador en pleno crecimiento: esta temporada se coronó en los Challenger de Sevilla y Heillbron, ambos sobre polvo de ladrillo. Además, superó a Burruchaga en los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad, por 6-3, 3-6 y 6-1.

Luego de su ingreso a la elite del tenis mundial en 2024, Navone transita una temporada irregular. Pese a que cosechó una buena victoria ante el danés Holger Rune (15° del mundo) en el Argentina Open y luego llegó a la tercera ronda de Roland Garros, no logró sostener su nivel en polvo de ladrillo durante el resto del calendario.

Su rendimiento en cemento tampoco fue el esperado y, como consecuencia, cayó 25 puestos desde enero. Su registro en 2025 cierra con saldo negativo: 18 triunfos y 24 derrotas.

Mariano Navone cierra un año con saldo negativo

Uruguay Open - Resultados de Cuartos de final

Román Burruchaga (ARG) derrotó a Mariano Navone (ARG) por 6-4 y 6-4.

Ignacio Buse (PER) venció a Gustavo Heide (BRA) por 6-1 y 6-4.

Además, el chileno Cristian Garín (105° y quinto preclasificado), verdugo de Alex Barrena (176°) en este certamen, enfrentará al paraguayo Daniel Vallejo (169°).

En tanto, el ultimo cruce de cuartos será protagonizado por el español Carlos Taberner (104° y cuarto preclasificado) enfrentará al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (111° y octavo sembrado).