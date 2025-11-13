Deportes

“Muy sonriente”: la controvertida reacción de Jack Doohan tras el accidente de Colapinto en el GP de San Pablo de F1

Se filtraron detalles de la conducta del australiano, que llamó la atención en el paddock. El piloto oceánico perdió su lugar como titular en Alpine con el argentino

Franco Colapinto reemplazó a Jack
Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan como titular en Alpine

Bernie Ecclestone, quien estuvo a cargo de la Fórmula 1 durante 40 años, denominó a su ambiente como una “picadora de carne”. En ocasiones, la ferocidad por conseguir una butaca puede llevar a internas entre los pilotos o dentro de un mismo equipo. Este fin de semana, en el Gran Premio de San Pablo, en Brasil, llamó la atención la reacción de Jack Doohan luego del accidente de Franco Colapinto en la carrera Sprint.

Mientras el piloto argentino fue confirmado como titular para la temporada 2026, una publicación en X (antes Twitter) del podcast V9 F1 en Español, reveló que testigos habrían observado al australiano mostrando una llamativa reacción tras el incidente, lo que desató una ola de comentarios y cuestionamientos en el entorno de la escudería.

El periodista español Jorge Peiró, presente en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, afirmó que le dijeron haber visto a Doohanmuy sonriente cuando Franco tuvo el accidente, muy contento”. Esta afirmación, que rápidamente se viralizó, puso en evidencia una rivalidad que, según el mismo comunicador, se arrastra desde hace tiempo y se ha visto agravada por recientes decisiones deportivas dentro de Alpine. El periodista añadió: “Nunca lo reconocerán, pero hay mal rollo entre ambos entornos. Creo que incluso ha habido algún veto en el box”.

El posteo de V9 F1
El posteo de V9 F1 En Español con el testimonio de Peiró

La publicación generó un inmediato rechazo entre los seguidores de Colapinto, quienes expresaron su descontento por la actitud atribuida a Doohan. Muchos recordaron que la competencia entre ambos pilotos no es reciente, sino que se intensificó este año cuando Alpine optó por relegar a Doohan de su puesto titular para confirmar al argentino en su lugar. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la dinámica interna del equipo y alimentó las especulaciones sobre posibles divisiones en los boxes, especialmente durante las primeras carreras de la temporada 2025, cuando Colapinto aún ocupaba el rol de piloto de reserva.

En el plano deportivo, la estructura de Alpine para 2026 ya está definida: Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos titulares, mientras que Paul Aron asumirá el papel de reserva. El futuro de Jack Doohan, en cambio, permanece incierto. Sin un asiento asegurado en la F1, se barajan alternativas que incluyen un posible paso al automovilismo japonés en la Súper Fórmula o al turismo europeo, aunque ninguna opción ha sido confirmada.

*El accidente de Colapinto en Interlagos

La trayectoria reciente de Doohan dentro de Alpine estuvo marcada por cambios abruptos. En 2024, el australiano se desempeñó como piloto de reserva y tuvo la oportunidad de debutar como titular en la última carrera de la temporada, en Abu Dhabi, reemplazando a Esteban Ocon. Sin embargo, tras esa participación, fue desplazado del asiento principal cuando Flavio Briatore, jefe de la escudería, decidió apostar por Colapinto.

Incluso, algunas versiones indicaron que Doohan fuera considerado nuevamente por Briatore para sustituir a Colapinto en la fase final del campeonato, específicamente en los Grandes Premios de Las Vegas (23 de noviembre), Qatar (30) y Abu Dhabi (7 de diciembre). Esta alternativa, finalmente, no prosperó, pero reflejó la volatilidad y la competencia interna que caracterizan al equipo Alpine en la actualidad.

Restan tres fechas para terminar la temporada y Alpine está finalizando su peor campeonato. Se encamina a terminar último en el Campeonato Mundial de Constructores y la esperanza está puesta en 2026, con los nuevos autos por el cambio de reglamento y la llegada del motor Mercedes, además de la caja y la suspensión, que también correrán por cuenta de la casa alemana.

