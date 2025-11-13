La decisión que tomó Boca Juniors sobre la renovación del contrato de Exequiel Zeballos tras el Superclásico

El futuro del Changuito Zeballos, en veremos (AP /Natacha Pisarenko)

Exequiel Zeballos completó uno de sus mejores partidos desde que es profesional el pasado domingo, cuando Boca derrotó a River en la última edición del Superclásico argentino. Abrió el match con un gol y luego asistió a Miguel Merentiel para el 2-0 que fue definitivo. El Xeneize golpeó en los momentos justos, sobre el cierre del primer tiempo y en el amanecer del segundo, para quedarse con justicia con los tres puntos. Debido a su gran actuación, muchos hinchas se preguntaron qué será del futuro del Changuito, que tiene contrato hasta diciembre de 2026 en el club.

Lo concreto es que la directiva xeneize tiene una postura tomada respecto a la charla pendiente por la renovación del contrato del extremo que se ganó la titularidad en los últimos encuentros: no se sentarán a negociar hasta el año próximo. Juan Román Riquelme y la mesa chica de la institución entienden que es momento de fijar la mente al 100% en lo deportivo más allá de que se ganó el Superclásico y se selló el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Tnato la dirigencia como el cuerpo técnico ponen toda la energía en intentar cerrar el año con el título de campeón del Clausura.

Es un hecho que existirá un cónclave por la posible extensión del contrato de Zeballos, pero eso recién ocurrirá en un par de meses, al igual que el de otros componentes del plantel. Su primera firma como profesional fue en el año 2018, mientras que en 2022 (ya con esta directiva) se le extendió por cuatro años más. Ya desde aquel tiempo, Riquelme lo respaldó públicamente: “Zeballos tiene cosas que se las veo a muy pocos. Patea con las dos piernas igual, patea tiros libres. Tiene muchísimas cosas y lo vamos a cuidar muchísimo, por eso lo vamos llevando de a poquito. Se igualó con los rivales en el nivel físico, ahora le falta un pasito más para igualar al de la Primera. Cuando logre eso, ahí ya va a hacer disfrutar al hincha de Boca sin dudas”.

Zeballos tuvo su partido consagratorio ante River (AP /Natacha Pisarenko)

Y Román también trató de cobijarlo cuando sufrió una de sus importantes lesiones: “Lo queremos mucho, es sorprendente lo mucho que lo quieren todos. Sus compañeros, la gente que trabaja en el club... Él va a madurar mucho más, esto lo ayudará a crecer. De todo se aprende. Son cosas que duelen y te ponen tristes porque nosotros no tenemos dudas de que va a triunfar en nuestro club y después se va a ir a Europa porque tiene muchísimas condiciones, lo queremo muchos y solamente queremos que cada día piense en recuperarse bien y se tome el tiempo necesario junto al cuerpo médico para que vuelva a defender nuestra camiseta”.

En la jornada de ayer, Zeballos también contó las sensaciones que lo rodearon luego de ganar el Superclásico: “Estoy muy contento. El cariño que me dan Migue (Merentiel), el 5 (Leandro Paredes), todos los referentes y todo el plantel es muy lindo. Siempre para adelante, disfrutando este momento”. Y se refirió a su presente: “He trabajado mucho para este momento. Claudio (Úbeda) siempre me dio cariño y confianza para dar el máximo mío, me llevó de a poco, igual que Miguel (Russo). Hay que trabajar mucho, paciencia y te va a llegar el momento. Me está tocando ahora, pero todavía me falta muchísimo. Tengo que seguir trabajando y escuchar a los grandes. No hay otra explicación ni forma”.

Una de las consultas que le hicieron fue por su futuro: “¿Si hay Changuito para rato en Boca? Sí, obvio. Estoy contento y disfrutando. Feliz que clasificamos a la Copa Libertadores. La gente quería eso". A priori, la intención de ambas partes es renovar el contrato.

Respecto al resto de los casos del plantel con fin de contrato, es sabido que Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón no continuarán en 2026. En tanto, todavía está en duda el futuro de Javier García, quien cumplirá 39 años en enero próximo y podría llegar a retirarse como profesional para pasar a formar parte de la estructura de la institución como entrenador de arqueros. En tanto, otros jugadores también tienen firma hasta fines del año próximo como Zeballos: Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Ander Herrera y Edinson Cavani. El uruguayo posee una cláusula de rescisión para el mes que viene, por lo que deberá evaluar su situación y reconfirmar su estadía en Boca.