Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Bolonia para el Final 8

La Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida en el Tenis Club Argentino antes de viajar a Italia para disputar el Final 8 de la Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF tuvo este miércoles su despedida en el tradicional Tenis Club Argentino, a pocas horas de emprender su viaje rumbo a Bolonia, donde afrontará el Final 8 de la Copa Davis 2025. El conjunto nacional se medirá ante Alemania el próximo 20 de noviembre, por los cuartos de final, con el sueño de volver a pelear por la Ensaladera de Plata.

Junto al capitán Javier Frana y al subcapitán Eduardo Schwank, en el predio ubicado en Palermo estuvieron presentes los tenistas Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Andrés Molteni.

Por su parte, Horacio Zeballos se unirá a la delegación una vez finalizada su participación en las ATP Finals de Turín, mientras que Tomás Etcheverry ya se encuentra en Bolonia desde el pasado lunes.

El equipo nacional enfrentará a Alemania el 20 de noviembre por un lugar en las semifinales del Final 8 (Crédito: Prensa AAT)

Tras su llegada al club, Los Halcones realizaron una breve activación junto a representantes de los sponsors y socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y, además, atendieron a los medios de comunicación. “Estamos todos muy bien, muy contentos. Los reencuentros siempre son especiales”, dijo Frana, quien afrontará su tercer desafío en la silla del conjunto nacional.

Francisco Cerúndolo, la raqueta número uno del país, comentó a Infobae: “Tener un equipo, una delegación de 10 ó 15 personas en un deporte individual como el tenis, te ayuda mucho. Somos un lindo grupo que te levanta el ánimo, hay química y lo disfrutamos mucho”.

El 21° del ranking ATP se refirió a Alexander Zverev, número 3 del mundo y a quien venció en tres de las cuatro ocasiones que se enfrentaron. “Entiendo ese sentimiento. Hay jugadores que te calzan perfecto y hay otros a los que no les podés ganar”, dijo.

Francisco Comesaña recibió su segunda convocatoria en la Copa Davis, tras su estreno frente a Países Bajos el pasado septiembre. “Representar a la Argentina es una presión extra, pero lo tomo como una energía positiva. Me gusta. Ahora me siento más parte. Al principio era todo muy nuevo”, resumió.

La Selección Argentina de Tenis YPF partirá este viernes 14 de noviembre a las 13:15 desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini con destino a Madrid. Desde la capital española volará a Venecia y, una vez en suelo italiano, tomará un ómnibus hacia Bolonia.

La Selección Argentina de Tenis parte en las próximas horas para Bolonia para disputar el Final 8 con el sueño de conquistar una nueva Ensaladera de Plata

La serie, que se desarrollará al mejor de cinco puntos, con dos partidos de singles y uno de dobles, se disputará el jueves 20. Tras el encuentro entre España y República Checa, no antes de las 12:00 (hora argentina), el conjunto albiceleste saltará al SuperTennis Arena por un lugar en las semifinales. La actividad se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports y DirecTV Sports.

El capitán alemán, Michael Kohlmann, convocó a Alexander Zverev (3), Jan-Lennard Struff (100), Yannick Hanfmann (103) y a los doblistas Tim Puetz y Kevin Krawietz (11 en la categoría), quienes esta semana cayeron ante Horacio Zeballos -en dupla con el español Marcel Granollers- en las ATP Finals.

La gran novedad en la formación alemana será, justamente, Zverev. El tenista de 28 años vuelve a integrar la nómina por primera vez desde febrero de 2023, serie en la que Alemania cayó ante Suiza por 3-2.