Ander Herrera eligió a cuatro futbolistas argentinos que tienen destino europeo y elogió a Mastantuono: “Su techo es muy alto”

El mediocampista de Boca nombró a algunos compañeros que podrían emigrar al exterior y destacó a la joya que River vendió al Real Madrid

Luego del Superclásico que Boca Juniors le ganó 2-0 a River Plate por el Torneo Clausura, Ander Herrera brindó una entrevista a un medio español relatando su experiencia en el fútbol argentino y eligió a cuatro jugadores que, según su óptica, darán el salto a Europa en las próximas temporadas. Además, repartió elogios para Franco Mastantuono, del Real Madrid.

El volante español de 36 años destacó en una de sus respuestas el trabajo que se realiza en las divisiones formativas de la Argentina para trabajar con los jugadores jóvenes y señaló a cuatro compañeros en Boca que podrían tener destino en el Viejo Continente. "Para mí nosotros tenemos dos proyectos, que ya no son proyectos porque son titulares en el equipo. Uno es Milton Delgado, que ha sido Bota de Bronce en el Mundial Sub 20, ha sido el mediocentro titular de la selección argentina que ha sido subcampeona del mundo. Creo que el club va a tener que decidir si retenerlo porque seguro que ahora va a haber ofertas", dijo sobre el mediocampista de 20 años en diálogo con el programa El Larguero de Cadena Ser.

Además, el vasco nombró al defensor Lautaro Di Lollo como otra de las figuras emergentes: “Es un chico muy joven, que tiene mucha envergadura, que viene muy bien”. “Luego también está (Exequiel) Zeballos, ya no es tan joven, tiene 24 años, pero tiene un talento descomunal, le ha costado asentarse, pero es un futbolista muy diferente y que es especial", siguió. Por último, no se olvidó de Kevin Zenón, a quien consideró como un talentoso que “no muy tarde” se lo verá en Europa, y tampoco de Lautaro Rivero, el central de River con convocatorias a la selección argentina.

“Todos los equipos tienen algún futbolista especial, porque están Vélez y Lanús que siempre sacan jugadores de mucho talento y luego están los Grandes: Independientes, Racing, San Lorenzo, River y Boca que son siempre exportadores de mucho talento. Lo que sí que creo es que River y Boca están en buenos momentos económicos y no tienen esa urgencia por vender ni tan pronto, ni tan barato”, reflexionó Herrera.

Por otra parte, Ander Herrera repartió elogios para Franco Mastantuono, la joya de River Plate que fue transferida en este mercado al Real Madrid. "Hay que tener en cuenta la responsabilidad que tienen los chicos aquí en los clubes. Los clubes, los aficionados te exigen ganar o ganar y Mastantuono era un jugador que cuando las cosas se ponían feas en River, pedía la pelota y el equipo jugaba en torno a él. Con 17 años, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego llega el Real Madrid, al que para mí, creo que es una realidad, es el club más grande del mundo y hay que darle tiempo. Para mí ha jugado a un buen nivel, pero todavía su techo es muy alto“, analizó.

“Todo tiene su tiempo, tiene 18 años y yo creo que cuenta con una oportunidad espectacular también para aprender de los que tiene en su entorno. Lógicamente, River giraba en torno a él. En el Real Madrid no es que sea difícil, es que es incluso beneficioso para él que no gire todo en torno a él. Creo que la adaptación que va a ir teniendo va a ser buenísima para y está en manos de Xabi Alonso, o sea que quien mejor para llevar su progresión y para llevarlo poquito a poco. Si no me equivoco, Vinicius con 18 años tampoco era titular indiscutible y mira lo que es hoy. Valverde, con 19, fue cedido al Deportivo, entonces hay que pedir conforme a lo que tiene también", cerró el jugador español.

