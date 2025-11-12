Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

Endick podría abandonar el club en enero (Reuters)

El futuro inmediato de Endrick, delantero brasileño de 19 años y una de las apuestas más valiosas del Real Madrid, se encuentra en plena definición. Tras un inicio de temporada en el que Xabi Alonso apenas lo ha utilizado, la directiva blanca y el entorno del jugador exploran opciones fuera de España para que el atacante pueda continuar su progresión profesional. Según informó AS, la prioridad de Endrick es mantenerse en el fútbol europeo y formar parte de un equipo con aspiraciones internacionales. La inminente cesión a Olympique de Lyon es el escenario más avanzado actualmente, con negociaciones entre clubes, representantes y el propio futbolista.

El desembarco de Endrick en el Real Madrid se formalizó en la segunda mitad de 2024, tras pagarse una suma fija de 35 millones de euros al Palmeiras, su club de origen, con un contrato que lo vincula a la institución madrileña hasta junio de 2030 y la posibilidad de 25 millones de euros adicionales en función de objetivos. Desde su llegada, el joven ha disputado 37 partidos oficiales y ha convertido siete goles, pero su participación bajo el mando de Xabi Alonso ha sido mínima en el presente curso: apenas 11 minutos en cancha, situación que ha disparado las negociaciones para su salida temporal.

El entrenador de la selección brasileña y ex del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien mantiene diálogo con la joven figura, planteó la necesidad de buscar soluciones para que Endrick acumule tiempo de juego. En declaraciones recogidas por ESPN, Ancelotti explicó: “Sí, hablé con él (Endrick) al principio de esta temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, de vuelta, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué es lo mejor para él”. El técnico añadió que el delantero “es muy joven, este no será su último Mundial”, y aunque ve posible su presencia en el torneo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, subrayó que lo esencial es “volver a jugar y demostrar su calidad”.

Endrick cuenta con pocos minutos tras la llegada de Xabi Alonso (Reuters)

El propio Endrick habría decidido que los próximos dos meses serán determinantes para definir su porvenir, explicó ESPN citando fuentes cercanas al jugador. Si en ese lapso su situación deportiva no cambia, el brasileño optará por aceptar alguna de las propuestas de cesión en las que sus representantes ya trabajan. Entre los requisitos definidos por el entorno de Endrick, destaca la preferencia de no recalar en otro club español para evitar enfrentarse a su actual club, además de la intención de integrarse a un equipo clasificado para competiciones europeas y así aumentar sus posibilidades de integrar la convocatoria para el siguiente Mundial.

Según las informaciones recopiladas por AS y ESPN, la directiva merengue dio luz verde para la salida del delantero desde enero de 2026, fecha en la que comenzará la segunda mitad de la temporada. La estrategia compartida por el club y el jugador excluye cualquier regreso a Brasil; el objetivo es permanecer en Europa.

Las negociaciones entre Real Madrid y Olympique de Lyon progresan de acuerdo con ambas partes, que ya intercambian borradores contractuales. Según señaló Globoesporte, el acuerdo implicaría una cesión de seis meses sin cláusula de compra, con el club español asumiendo parte del salario de Endrick. Fuentes cercanas al entorno del atacante confiaron a ESPN que el único motivo para una caída del acuerdo sería una “catástrofe”, mostrando optimismo en el avance de la operación.

Ancelotti le recomendó sumar minutos (Efe)

El interés por Olympique de Lyon responde a varios aspectos. Además de disputar la Europa League, el conjunto dirigido por Paulo Fonseca ocupa el cuarto puesto en la liga francesa y cuenta con una reconocida estructura administrativa.

El delantero brasileño ya mantuvo conversaciones con Fonseca. De acuerdo con Globoesporte, Endrick recibió garantías de que contará con minutos y protagonismo en Lyon, un aspecto indispensable para relanzar su carrera y mantener sus aspiraciones de convocatoria con la selección. “Es difícil imaginar otro escenario que no sea el Lyon”, reveló a ESPN una fuente cercana al entorno del jugador.

La operación entre Real Madrid y Olympique de Lyon se gestiona desde mediados de octubre y la firma definitiva se resolvería antes del cierre de año. El club blanco no incluyó cláusula de compra en la cesión, al considerar que la prioridad es que Endrick recupere rodaje y regrese al Santiago Bernabéu tras completar el préstamo.