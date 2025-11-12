Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Toto Wolff estaría cerca de vender parte de su participación dentro del equipo Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)

El equipo Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 Team ha iniciado un proceso que podría marcar un hito y que podría marcar un quiebre dentro de la categoría máxima del automovilismo. El presidente y director ejecutivo Toto Wolff se encuentra en negociaciones avanzadas para desprenderse de una parte de su participación accionaria del 33% en la escudería, según informó Sportico a partir de fuentes conocedoras del acuerdo. De materializarse la operación, la valoración del equipo alcanzaría los 6.000 millones de dólares, superando el récord vigente en la categoría reina del automovilismo.

El movimiento empresarial surge en el marco de un contexto de elevada rentabilidad y consolidación de los equipos de Fórmula 1 como vehículos de inversión. De acuerdo con dicho medio, el eventual acuerdo superaría largamente la cifra de 4.700 millones de dólares, hasta ahora la más alta en la historia del campeonato para una adquisición parcial.

La estructura accionarial de Mercedes-AMG Petronas incluye actualmente, en partes iguales, a Mercedes-Benz Group AG, Wolff e INEOS Group, la firma química británica presidida por Jim Ratcliffe. Desde enero de 2022, INEOS ostenta el 33% tras cerrar una adquisición sobre el paquete accionarial entonces disponible del equipo.

Según trascendió, la porción transferida por Wolff sería de un porcentaje medio de un solo dígito, lo cual implica una minoría accionaria, aunque de elevado valor corporativo dadas las cifras en juego. La transacción se realizaría a través de una inversión en la sociedad holding del ejecutivo austríaco, quien conservaría su puesto como jefe de equipo y CEO de Mercedes. Sportico remarcó que no ha trascendido la identidad del comprador.

Consultado sobre las conversaciones, un portavoz del equipo manifestó: “No haremos comentarios al respecto”. A esto agregó: “La gobernanza del equipo se mantendrá sin cambios, y los tres socios (Mercedes-Benz, Toto e INEOS) están plenamente comprometidos con el éxito continuo de Mercedes-Benz en la Fórmula 1”. Este mensaje busca despejar especulaciones sobre eventuales modificaciones en la administración diaria o el compromiso deportivo.

El crecimiento vertiginoso de los valores en la Fórmula 1 responde a transformaciones estructurales en los últimos años. En 2024, Mercedes-AMG Petronas registró ingresos por 812 millones de dólares, la cifra más alta de la disciplina. Esta bonanza beneficia a partes interesadas como Wolff, quien percibió más de 50 millones de dólares anuales entre salario y dividendos, según lo difundido por dicho medio.

La trayectoria de Toto Wolff en la Fórmula 1 suma más de una década de protagonismo. Antes de aterrizar en Mercedes en 2013, ya había invertido en la escudería Williams F1. Su desembarco en la dirección ejecutiva coincidió con un ciclo de dominio absoluto de Mercedes: desde 2014, el equipo cosechó ocho títulos consecutivos de constructores y siete campeonatos de pilotos. El piloto británico Lewis Hamilton fue la principal figura de ese período y consolidó a Mercedes en la cima tanto en resultados deportivos como en exposición global.

La expansión de la proyección comercial de la Fórmula 1 se aceleró cuando Liberty Media tomó el control de la categoría y se apoyó en productos audiovisuales destinados a nuevas audiencias, como el lanzamiento de la serie de Netflix “Formula 1: Drive to Survive”. Figuras como Wolff adquirieron gran visibilidad gracias a ese contexto mediático global.

Otro mandato relevante en la era moderna del automovilismo han sido los topes presupuestarios, que modificaron la lógica financiera del deporte. Hasta hace pocos años, la permanencia en el campeonato suponía para varios equipos un déficit creciente: franquicias como Caterham, HRT y Manor desaparecieron durante la pasada década por inviabilidad económica. Incluso, en 2015, Renault adquirió al equipo Lotus por el simbólico precio de una libra esterlina.

En septiembre, McLaren Racing concretó la adquisición del 30% del equipo de F1 que aún no poseía, tras la salida de MSP Sports Capital. Esta firma había pagado 185 millones de libras por su participación en diciembre de 2020 y materializó un retorno de diez veces su inversión original. Se trató del mayor desenganche realizado por un fondo institucional en cualquier equipo deportivo.

En cuanto a la competencia, Mercedes mantiene su protagonismo en pista. Sus pilotos escalaron al segundo y cuarto lugar en la última edición del Gran Premio de Brasil y el equipo se coloca como escolta en la tabla general a falta de las últimas tres carreras. McLaren ya aseguró su segundo subcampeonato consecutivo, confirmando el alto valor competitivo y de mercado de las escuderías tradicionales del campeonato.