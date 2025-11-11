La dura crítica de Latorre a Gallardo tras la derrota de River ante Boca: “Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones”

La nueva derrota de River Plate en el Torneo Clausura ante Boca Juniors en el Superclásico agudizó la crisis deportiva en el club de Núñez y, una vez más, el técnico Marcelo Gallardo decidió eludir la conferencia de prensa en La Bombonera, a diferencia de algunos futbolistas que sí brindaron testimonio. La actitud del Muñeco generó el debate en los medios y Diego Latorre aportó su mirada, diciendo que le pareció “raro” y además analizó el turbulento presente del Millonario.

“No todo está ligado siempre a lo que haga un entrenador. Los jugadores tendrán que sacar algo también para ayudar y hacer un esfuerzo para devolverle la confianza”, expuso el ex futbolista en el panel de F90, en ESPN. Y agregó: “No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica".

“Yo creo que en el fútbol, quieras o no, te guste eludirlas o no te guste eludirlas, hay responsabilidades en un partido, cuando entramos a una cancha de fútbol. Porque nosotros sabemos muchas veces que puede haber fragilidad de crisis, pero lo que no puedes hacer es negar que hay responsabilidades que no solo están ligadas a defender, al deber, a la obligación, sino hay responsabilidades con el jugar", siguió Latorre en esa misma línea.

Luego, analizó la actualidad de River. “Hay compromiso con el jugar, porque esto parece que todo se soluciona con una receta táctica: meto tres, meto a un cinco como Portillo ahí -que para mí no debería ser el cinco de River-. Pero más allá de eso, que puede ser anecdótico, porque ahí sí que es una opinión personal, hay responsabilidades con el jugar que no se pueden esconder, no se pueden eludir”, agregó Gambeta.

La durísima crítica de Diego Latorre contra Marcelo Gallardo tras el Superclásico

En cuanto a la seguidilla de malos resultados que dejan a River en una posición incómoda respecto a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y los playoffs del Clausura, Latorre dijo que “la confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha” y expresó: “Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, porque todos sabemos en el fondo que un equipo cuando está bien, no digo que un rival se neutraliza solo, pero ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona".

“Yo creo que el estado de ánimo es fundamental para jugar al fútbol porque las respuestas no siempre son individuales o tácticas. Las respuestas tienen que ser colectivas y cuando un equipo no tiene ese sustento todo se desvanece rápidamente”, cerró el analista de la cadena deportiva no sin antes adelantar lo que podría ser el partido ante Vélez (domingo 16 a las 17 horas en Liniers) por la última fecha.

“Las decisiones se han tomado en función de esa desesperación por querer encontrar algo que te de optimismo en el equipo, entonces ahora no es solo el jugador, no es solo lo táctico, sino tenés un conjunto de cosas que rodean a River y el panorama que se visualiza es oscuro porque tenés el próximo partido con Vélez cuando vos venís arrastrando este problema durante… no sé, un tiempo… ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Perdiste de local contra Sarmiento, contra Riestra, no le podés ganar a Platense ni a Gimnasia también de local, lo que habla de una fragilidad, una debilidad para hacerte cargo de los partidos", concluyó.