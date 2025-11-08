Deportes

“Estoy realmente orgulloso”: el emotivo respaldo de James Vowles a Franco Colapinto tras la renovación con Alpine

La figura del piloto argentino recibió elogios por parte de su ex jefe en Williams, quien destacó el progreso demostrado en las últimas carreras

Franco Colapinto aseguró su continuidad en Alpine y la noticia se reflejó de inmediato en el paddock de la Fórmula 1. Su ex jefe en Williams, James Vowles, no tardó en expresar públicamente su reconocimiento por el desempeño del piloto argentino, resaltando no solo los méritos deportivos acumulados en la última temporada, sino también el impacto arrastrado por su popularidad creciente entre los fanáticos. El británico afirmó que el argentino “se merece” el asiento conseguido gracias a la progresiva mejora que demostró en el tramo final del campeonato.

La renovación de Franco Colapinto por Alpine confirmó una de las grandes incógnitas del mercado de pilotos 2026, aunque una parte importante de sus cimientos se construyó en la escudería británica Williams, organización que le abrió la puerta a la Fórmula 1. Consultado por la prensa en la previa de la última carrera, James Vowles realizó un balance del presente del argentino y su evolución reciente. “Estoy realmente orgulloso. Muy, muy orgulloso. Mi opinión es que él se lo merecía. Realmente mejoró en las últimas ocho carreras, más o menos. Creo que superó en la clasificación a Pierre más seguido que las veces que no lo hizo. Lo cual es importante en las estadísticas. Y se lo ganó. Pero me enorgullece verlo prosperar año tras año. Tiene que seguir ganándose ese asiento”, manifestó.

Las palabras de Vowles no se limitaron al aspecto competitivo. El directivo británico puso el foco también en el fenómeno social que moviliza el nombre de Colapinto y la masividad de apoyo que despierta en cada autódromo. Relató que necesitó media hora para acceder a la entrada del circuito debido a la multitud de seguidores argentinos congregados para ver al piloto: “La segunda cosa que quiero mencionarte es que nos tomó media hora llegar hasta la entrada esta mañana y por una buena razón. Él está siguiendo... sus fanáticos argentinos simplemente lo siguen en masa afuera. Y están absolutamente detrás de él. Y eso es realmente genial para el deporte”.

La demostración de respaldo no terminó en las declaraciones públicas. Williams, a través de sus redes oficiales, compartió una imagen donde los pilotos titulares, Carlos Sainz y Alexander Albon, posaron junto a Franco Colapinto. “Felicidades, Franco. Esperando con ansias más batallas en pista en 2026”, escribieron en su cuenta de X.

El vínculo entre Colapinto y la estructura de Williams mantiene plena vigencia, aunque la trayectoria presente y futura del pilarense avanza bajo el paraguas de Alpine. Durante su ciclo en el equipo británico, el piloto argentino consolidó su crecimiento deportivo y ganó la consideración de sus jefes.. El directivo consideró que el piloto “ha demostrado al mundo el mismo rendimiento que vi en Williams”, en relación a su desempeño en la segunda mitad del año.

Las estadísticas remarcan que Franco Colapinto superó a su compañero de equipo en varias jornadas clasificatorias. Este rendimiento sirvió como argumento clave en las palabras de Vowles, que insistió en la importancia de construir un camino de constancia y superación.

James Vowles, que fue bautizado cariñosamente como “Tío James” por los aficionados argentinos en modo de agradecimiento por brindarle la primera oportunidad al piloto albiceleste y oficiar como una especie de padrino, también utilizó sus redes sociales para felicitar al pilarense. “Felicidades Franco”, soltó el ingeniero en su cuenta de Insagram; mientras que el Colapinto respondió: “Gracias, James”. En el posteo sobresale un tierno abrazo entre ambos tras la carrera de Bakú del año pasado, en la que el albiceleste finalizó en la octava posición.

