El historial de los Superclásicos de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca Juniors

El presidente del Xeneize perdió más de lo que ganó desde que es directivo del club. Tiene saldo a favor en los mata-mata

Juan Román Riquelme afrontará su decimocuarto Superclásico desde que es dirigente de Boca Juniors. Hasta ahora el historial marca que el Xeneize le ganó a River Plate en 3 de 13 encuentros, mientras que el Millonario se impuso en 5 y empataron en las 5 restantes. La particularidad es que, entre esas igualdades, los de la Ribera sellaron su clasificación a la siguiente ronda de respectivas competiciones por tanda de penales por lo que, según el foco, podría mirarse como un historial igualado para el actual presidente boquense.

Con Riquelme al mando, Boca le ganó a River por primera vez con gol de Sebastián Villa 1-0 en el Monumental, en un duelo válido por la Copa de la Liga Profesional 2022 recordado porque los de la Ribera utilizaron camiseta amarilla. El siguiente derbi, por el Campeonato 2022, también quedó para el Xeneize en la Bombonera: fue 1-0 con tanto de Pipa Benedetto. El último fue en definición mata-mata: 3-2 a favor, en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 (doblete de Miguel Merentiel y el restante de Edinson Cavani).

La historia marca que, en la Bombonera, Boca solo le pudo ganar a River con aquel cabezazo de Darío Benedetto. Los registros en el Alberto J. Armando con Riquelme dirigente señalan que el Xeneize ganó uno, empató tres y perdió dos. En tanto, desde que Román es presidente, ganó uno, empató uno y perdió dos (contemplando los cuatro que se llevan disputados sin importar la localía). En todos estos encuentros mencionados Boca convirtió 12 goles, mientras que River anotó 15.

El festejo de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Sin lugar a dudas, la victoria más celebrada por Riquelme fue la que el equipo dirigido por entonces por Diego Martínez obtuvo en el Kempes cordobés, escenario en el que Boca se clasificó a las semifinales de una Copa de Liga que después se le escaparía por la derrota en dicha instancia ante Estudiantes de La Plata. Esa tarde se gestó la tercera clasificación favorable a Boca sobre tres disputadas en la gestión de Román.

Boca tiene una oportunidad inmejorable para agravar la crisis de su rival de toda la vida, que necesita puntos con urgencia para clasificarse a la Libertadores 2026, pero además recuperar la memoria ya que viene de perder los últimos dos Superclásicos y apenas ganó uno de los últimos que disputó (el que se llevó a cabo en Córdoba). El Xeneize solamente le ganó un derby a River en los últimos cinco años, al mismo tiempo que, en la última década, si se tiene en cuenta el famoso partido del gas pimienta por la Libertadores, se jugaron 12 encuentros: Boca ganó 2, River 4 e igualaron los 6 restantes.

TODOS LOS SUPERCLÁSICOS DE JUAN ROMÁN RIQUELME COMO DIRIGENTE DE BOCA JUNIORS

  • Copa Diego Maradona 2020: Boca 2-2 River
  • Copa de la Liga Profesional 2021: Boca 1-1 River
  • Copa de la Liga Profesional 2021: Boca (4) 1-1 (2) River
  • Copa Argentina 2021: Boca (4) 0-0 (1) River
  • Campeonato 2021: River 2-1 Boca
  • Copa de la Liga Profesional 2022: River 0-1 Boca
  • Campeonato 2022: Boca 1-0 River
  • Campeonato 2023: River 1-0 Boca
  • Copa de la Liga Profesional 2023: Boca 0-2 River
  • Copa de la Liga Profesional 2024: River 1-1 Boca
  • Copa de la Liga Profesional 2024: Boca 3-2 River
  • Campeonato 2024: Boca 0-1 River
  • Torneo Apertura 2025: River 2-1 Boca

