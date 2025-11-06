Deportes

Román Burruchaga eliminó a la figura local y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Lima

El argentino venció en sets corridos a Juan Pablo Varillas y sigue firme en su objetivo de ingresar por primera vez al Top 100 del ranking ATP

Román Burruchaga sigue dejando su huella en el Challenger de Lima. Con solidez y determinación, el tenista argentino avanzó a los cuartos de final tras superar al peruano Juan Pablo Varillas, uno de los favoritos del público local, por 6-2 y 6-3. En una actuación convincente, el porteño impuso su ritmo desde el inicio y confirmó su gran momento en el cierre de la temporada. También hubo alegría por partida doble para el tenis albiceleste: Juan Bautista Torres logró una destacada victoria ante el boliviano Murkel Dellien.

En la capital peruana, Burruchaga mantiene firme uno de sus grandes objetivos: ingresar por primera vez al selecto grupo de los cien mejores jugadores del mundo. Actualmente ubicado en el puesto 105° del ranking ATP, el argentino sabe que, en caso de conquistar el título en Lima, sellará su ingreso al Top 100, una meta que persigue desde el inicio de la temporada.

El albiceleste, que en 2025 conquistó sus primeros tres títulos en este tipo de competencias, Piracicaba, Buenos Aires y Costa do Sauípe, no titubeó este miércoles en la cancha central del Club Terrazas de Miraflores para imponerse con autoridad ante Varillas.

El experimentado peruano, dirigido por el tandilense y ex jugador Diego Junqueira, ocupa actualmente el puesto 330° del ranking mundial, aunque supo alcanzar el 60° como mejor ubicación. En aquella temporada logró su mejor actuación en un torneo de Grand Slam al llegar a los octavos de final de Roland Garros. Además, acumula siete títulos Challenger en su carrera, el más reciente obtenido en Tigre, a comienzos de 2025.

En el primer set, Burru fue contundente con sus golpes. Sumó tres aces, alcanzó un 75% de efectividad con su primer servicio y ganó el 80% de los puntos disputados con ese tiro. Además, consiguió quebrar el saque de Varillas en el tercer y séptimo game para quedarse con el parcial por 6-2.

En el inicio del segundo set, ambos jugadores se intercambiaron los servicios, pero el argentino volvió a mostrar firmeza desde el fondo. En el quinto y noveno game, quebró nuevamente el saque del peruano, imponiendo su ritmo y cerrando el partido por 6-3.

En busca de las semifinales, el porteño se verá las caras con el vencedor del duelo entre su compatriota Nicolás Kicker (278°) o el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (213°).

El argentino Juan Bautista Torres,
El argentino Juan Bautista Torres, proviene de la clasificación, tuvo una gran actuación y se clasificó para los cuartos de final al superar al boliviano Murkel Dellien

Juan Bautista Torres (381°) continúa con paso firme en el Challenger de Lima y mantiene intacta la ilusión de conquistar su primer título en esta categoría. Luego de superar con autoridad los dos partidos de la clasificación, el argentino siguió encendido en el cuadro principal y dejó en el camino a dos representantes de Bolivia. En su debut, venció a la joven promesa Juan Carlos Prado (226°) y en los octavos de final repitió una sólida actuación ante Murkel Dellien (244°), quien venía de dar el golpe al eliminar a Mariano Navone (74°). Torres se impuso por 4-6, 6-1 y 6-2 para sellar su pasaje a los cuartos de final.

Por un lugar en las semifinales, el argentino se medirá con el chileno Marcelo Barrios (122°), que dejó en el camino al libanés Hady Habib (174°) tras un ajustado 7-5, 3-6 y 6-4.

En tanto, Gonzalo Villanueva (184°) también inició con el pie derecho su camino en Lima: derrotó al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (202°) por 6-3 y 6-4. En los octavos de final protagonizará un duelo albiceleste frente a Genaro Olivieri (228°).

