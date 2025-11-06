Luis Suárez recibió una nueva sanción disciplinaria y se perderá un partido clave con el Inter Miami de Messi: el motivo

Agresión de Luis Suárez en la MLS

El Inter Miami afrontará un duro compromiso frente a Nashville SC, en los cuartos de final de la MLS. Las Garzas buscarán el boleto a las semifinales de la Conferencia Este, pero para dicho compromiso no podrá contar con una de sus máximas figuras: Luis Suárez.

El próximo viernes a las 22 (horario de Argentina) el elenco rosa se jugará su continuidad en los playoffs, pero en las últimas horas Javier Mascherano recibió una mala noticia. Es que el legendario delantero uruguayo recibió una nueva sanción que lo marginará de la serie, por una medida que, según la información oficial de la competición de Estados Unidos, responde tanto a su historial disciplinario como a su última acción en el campo de juego.

El episodio que desencadenó la suspensión ocurrió durante la última derrota por 2-1 ante el conjunto dirigido por Brian Callaghan, en el segundo partido de la llave que se define al mejor de tres. En ese encuentro, a pesar de un gol destacado de Lionel Messi, el equipo del estado de La Florida no logró revertir el resultado. Y Lucho, en una jugada en la que no estaba en disputa la pelota, le propinó una leve patada a su marcador, el hondureño Andy Nájar, quien cayó al césped reclamando la infracción. Ni el árbitro ni el VAR intervinieron en ese momento, y la acción pasó inadvertida durante el desarrollo del partido. Sin embargo, las autoridades de la MLS decidieron actuar posteriormente, al considerar de suma gravedad el incidente y los antecedentes del goleador del Liverpool, Atlético de Madrid y Barcelona, entro otros equipos.

La liga estadounidense comunicó oficialmente la sanción a través del siguiente informe: “El Comité Disciplinario ha suspendido y multado con una cantidad no revelada (de dinero) al delantero de Inter Miami CF Luis Suárez por un partido por conducta violenta en el minuto 71 del partido de Inter Miami contra Nashville, disputado el primero de noviembre. Suárez deberá cumplir la sanción el 8 de noviembre durante el partido de Inter Miami contra Nashville SC”. Esta decisión implica que el uruguayo no podrá estar presente en el choque que definirá el futuro inmediato de su equipo en la competición.

El contexto de esta sanción remite a un historial reciente del Pistolero en la MLS. Es que el delantero ya había sido protagonista de un episodio disciplinario el 31 de agosto, durante la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders. En aquella ocasión, tras una derrota abultada, el atacante charrúa agredió a un miembro del staff rival escupiéndolo, lo que le valió una suspensión de seis partidos en la Leagues Cup y tres partidos adicionales en la liga. La reiteración de conductas antideportivas ha endurecido la postura de la competición hacia el jugador, que ahora enfrenta un trato más severo por parte de las autoridades disciplinarias.

La serie entre Inter Miami y Nashville SC se encuentra igualada, con una victoria para cada equipo. El primer cruce fue para el conjunto de Mascherano, mientras que la franquicia de Tennessee se impuso en el segundo duelo, celebrado en su estadio. La ausencia de Luis Suárez representa un desafío adicional para el ex entrenador del seleccionado Sub 20, quien deberá reorganizar su esquema ofensivo en busca de la clasificación.

El club de Miami aún tiene la posibilidad de apelar la sanción, dado que la infracción cometida por el uruguayo fue considerada leve y no fue advertida en el momento por los árbitros. No obstante, la decisión del Comité Disciplinario parece estar influida por el historial del delantero, quien ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones previas en el fútbol de Norteamérica. Todo se definirá en el Chase Stadium y el ganador de la llave se cruzará con el vencedor del cruce que animarán Cincinnati y Columbus Crew.