La escandalosa pelea de UFC que desató sospechas de arreglo y generó una investigación del FBI: “Definitivamente no se ve bien”

Polémica en UFC por un presunto amaño de resultado

La Ultimate Fighting Championship (UFC) se encuentra bajo escrutinio después de que Isaac Dulgarian, peso pluma estadounidense, fuera liberado de la organización tras una derrota por sumisión ante Yadier del Valle, peleador cubano, en el evento UFC Fight Night celebrado el sábado 1 de noviembre en Las Vegas.

El episodio se convirtió en foco de atención para las casas de apuestas y los organismos de control debido a patrones irregulares registrados poco antes del combate. Según reportó Associated Press, un inusual volumen de apuestas llevó a que varias plataformas suspendieran la oferta de ese combate y devolvieran el dinero a quienes habían apostado por Dulgarian, una medida excepcional dentro del mundo de las artes marciales mixtas profesionales.

Recientemente, el presidente de la UFC, Dana White, relató a TMZ que la empresa de integridad en apuestas, Integrity Compliance 360 (IC360), alertó al organismo sobre movimientos sospechosos en las horas previas al combate de Dulgarian y Del Valle. White explicó que “IC360 se puso en contacto con nosotros y nos dijo que había algo raro con esa pelea”. Tras esa notificación, el equipo directivo interrogó al peleador y a su representante legal con preguntas directas: “¿Estás lesionado? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Te ha contactado alguien para… ya sabes…?”. La respuesta transmitida por Dulgarian fue tajante: “No, para nada. Voy a acabar con este tipo”, según recogió el portal estadounidense.

El combate se realizó según lo programado. Dulgarian fue sometido en el primer asalto, situación que el equipo de comentaristas definió como “peculiar” por errores técnicos visibles. De inmediato, la UFC optó por dar parte a las autoridades federales. “Lo primero que hicimos fue llamar al FBI”, expuso ante el portal TMZ White, quien detalló reuniones posteriores con agentes federales.

Al respecto, la máxima autoridad de la empresa más reconocida de artes marciales mixtas declaró: “No estoy diciendo que este chico sea culpable. No hay pruebas de que haya hecho esto aún. Pero puedo decirte que esto no se ve bien. Definitivamente no se ve bien”.

El luchador fue desvinculado de la emrpesa (Fuente)

El episodio recuerda un escándalo anterior en la UFC cuando en 2022, movimientos similares en el mercado de apuestas originaron la suspensión del entrenador James Krause y la expulsión del peleador Darrick Minner, tras un combate que también exhibió alteraciones en las cuotas poco antes de su resolución. Aquella investigación sentó precedentes sobre la vigilancia al entorno de los peleadores, una medida reforzada por la política interna comunicada por el director de negocios de la UFC, Hunter Campbell, que prohíbe combatir a quienes mantengan lazos con entrenadores bajo investigación oficial.

En reacción a los últimos incidentes, la UFC emitió un comunicado oficial: “Al igual que muchas organizaciones deportivas profesionales, la UFC trabaja con un servicio independiente de integridad en apuestas para monitorear la actividad de apuestas en nuestros eventos. Nuestro socio en integridad de apuestas, IC360, supervisa las apuestas en cada evento de la UFC y está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los hechos relacionados con el combate Dulgarian vs. del Valle del sábado 1 de noviembre. Tomamos estas acusaciones muy en serio y, junto con la salud y seguridad de nuestros peleadores, nada es más importante que la integridad de nuestro deporte”.

Este caso no es aislado. Varios peleadores han recordado a través de redes sociales que recibieron propuestas en el pasado para perder intencionalmente, circunstancia que pone en relieve la presión creciente sobre la vigilancia de las apuestas deportivas en el circuito. Según detalló TMZ, Vince Morales afirmó haber recibido una oferta de “una miseria, considerando la importancia del asunto. Siete mil”, para dejarse vencer en una pelea. Por su parte, Vanessa Demopoulos aseguró que “su integridad jamás podría” verse comprometida pese a acercamientos similares.

Dana White habló sobre el espiodio (Fuente)

El FBI mantiene una línea de investigación activa, según las declaraciones del propio White. El presidente de la organización ha sugerido que los combatientes que sean contactados para manipulaciones deben informar de inmediato tanto a la UFC como a las autoridades: “¿Sabes? Veo cosas en Internet donde los luchadores dicen: ‘Me abordaron’. ¿En serio? ¿Por qué no nos lo dijeron, o mejor dicho, por qué no avisaron a la Policía?”, sentenció y advirtió: “Ahora el FBI los va a contactar”.

IC360, empresa que también monitorea eventos en deportes como la NFL, NBA, MLB y NHL, continúa la recolección de datos e informes junto a la UFC. Según informó ESPN, el desplazamiento de la cuota de Dulgarian bajó desde -250 a -130 en cuestión de horas, mientras que Del Valle pasó de ser desfavorecido (+270) a favorito (+110) conforme avanzaba la jornada previa al combate. El resultado final, victoria de Del Valle en el primer round por sumisión, coincidió con la predicción de las grandes sumas apostadas.

En la actualidad, Dulgarian permanece alejado de los medios. Mientras tanto, la UFC enfatiza su compromiso con la transparencia y la integridad del deporte adoptando acciones preventivas.