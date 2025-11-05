Deportes

El padre de Lamine Yamal anunció su compromiso con una joven 16 años menor y encendió el debate

Mounir Nasraoui publicó una foto con su pareja Khristina de 23 años de edad

El padre de Lamine Yamal
El padre de Lamine Yamal publicó las fotos en sus redes

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, sorprendió a sus más de 1,3 millones de seguidores en Instagram con el anuncio de su compromiso matrimonial con Khristina, una joven de 23 años. La noticia, difundida a través de una fotografía publicada en sus redes sociales, ha generado múltiples comentarios y repercusiones, tanto de apoyo como de crítica entre los aficionados del fútbol y seguidores del entorno del jugador del FC Barcelona.

De acuerdo con lo informado por medios españoles como Marca, Telecinco entre otros, la publicación se dio a conocer el pasado sábado, cuando Nasraoui compartió una imagen en la que aparece acompañado por Khristina. La publicación fue acompañada únicamente por dos emojis: un corazón negro y un anillo de compromiso, dejando entrever que la pareja prepara su boda para un futuro. Esta escueta revelación bastó para que los comentarios comenzaran a multiplicarse.

Nasraoui tiene 39 años y se ha convertido en una personalidad popular dentro de las redes sociales gracias a sus videos de cocina y publicaciones junto a su hijo, quien destaca como una de las joyas más prometedoras del fútbol mundial y en el conjunto azulgrana. Las mismas plataformas han sido escenario tanto de mensajes de felicitación por la noticia como de críticas. Algunos usuarios dejaron mensajes como “Pero ¿Cuántos años tiene?” y otros de “Felicidades”.

Según detalles el canal Antena 3, esta no es la primera vez que Khristina aparece en el perfil del padre de Lamine Yamal; la primera foto juntos se publicó el 7 de febrero de 2025. Desde entonces, la pareja compartió otras imágenes, incluso durante el partido de ida de las semifinales de la Champions League entre Barcelona e Inter de Milán, durante el mes de abril. En su última publicación, el padre de Lamine Yamal llamó cariñosamente a su prometida My Candy (Mi dulce), lo que también generó reacciones diversas y profundizó el debate en torno a la relación, especialmente por la diferencia de edad de 16 años entre ambos.

compartió una imagen con emojis
compartió una imagen con emojis de corazones y anillos de boda

La noticia del compromiso se conoció durante una semana especialmente intensa para el entorno de Yamal, quien destacó en el último partido del Barcelona frente al Elche CF. El joven extremo, aún en proceso de recuperación de una lesión en el pubis, anotó el primer gol del encuentro y volvió a ser una de las figuras del equipo dirigido por Hansi Flick.

La duda radica en si finalmente verá minutos en el duelo contra el Brujas por la cuarta fecha de la primera fase de la Champions League. Actualmente el Barcelona cuanta con 6 puntos en tres partidos jugados (cayó contra el PSG) y está prácticamente obligado a ganar para seguir con chanches de clasificar de forma directa a los octavos de final por la fase de liga de la Copa de Campeones.

A pesar de la controversia, Nasraoui y Khristina han mostrado indiferencia ante las críticas y mantienen la relación al margen del escrutinio público. Ninguno de los dos ha dado detalles sobre la fecha o el lugar de una posible boda, aunque la publicación con los símbolos del anillo y el corazón negro consolidó su intención de avanzar con el compromiso. De momento, la pareja sigue compartiendo imágenes y mensajes en redes sociales, mientras Lamine Yamal busca recuperarse de una lesión que lo tuvo a maltraer durante las últimas semanas.

Mantienen una relación desde febrero,
Mantienen una relación desde febrero, según las publicaciones en sus redes sociales

El padre del extremo español es una persona activa en la prensa y también llegó a ser noticia al ser consultado por el noviazgo de su hijo con la cantante argentina Nicki Nicole. Consultado por Europress sobre la relación, sorprendió con sus declaraciones: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”, dijo antes de la separación confirmada por el propio futbolista.

