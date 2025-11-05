De Riquelme a Batistuta: el informe que reveló los 5 futbolistas argentinos que más nombres inspiraron en Brasil

Riquelme, el nombre "argentino" más elegido por los brasileños

La influencia del fútbol en la cultura brasileña se refleja de manera singular en los nombres elegidos para las nuevas generaciones. El último censo nacional, realizado en 2022 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), revela que miles de brasileños llevan nombres de figuras emblemáticas del deporte, en una tendencia que trasciende fronteras y épocas. Entre los datos más llamativos, destaca la presencia del argentino Juan Román Riquelme, muy reconocido por las proezas que protagonizó con Boca Juniors en Copa Libertadores en la década del 2000. Además, otros cuatro jugadores o ex jugadores albicelestes lo acompañan.

A Román lo acompañaron Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Diego Maradona y Jonathan Calleri, delantero que ni siquiera llegó a militar en la selección argentina, pero cayó en gracia entre los fanáticos del San Pablo, donde milita desde el año 2021. Estos datos fueron relevados por el medio brasileño Globo Esporte.

El estudio del IBGE, basado en el censo de 2022, expone cómo la pasión por el fútbol y, en particular, por los Mundiales, dejó una huella profunda en la identidad de la población. El fenómeno de los nombres inspirados en futbolistas no se limita a los héroes nacionales: la admiración por jugadores extranjeros también marcó a una generación. Así, el nombre Riquelme se encuentra registrado en 25.942 personas en Brasil, cifra que no contempla variantes como Ryquelme, que suma 338 registros adicionales. La edad promedio de quienes llevan este nombre es de 12 años, lo que evidencia el impacto de la época dorada del ex jugador de Boca, tricampeón de la Copa Libertadores en 2000, 2001 y 2007. En la década del 90, apenas 228 brasileños se llamaban Riquelme, pero entre 2000 y 2009, el número se disparó a 12.220, según el IBGE.

Los 5 futbolistas y ex futbolistas argentinos que inspiran a los brasileños

La distribución geográfica de estos nombres muestra que la tendencia es nacional. Solo en São Paulo residen 3.798 personas llamadas Riquelme, mientras que en Bahía la cifra alcanza 3.773. Además, el apellido Riquelme aparece en 5.517 registros. El fenómeno no se limita a este caso: el nombre Neymar está presente en los 27 estados brasileños, con un total de 2.443 personas, de las cuales 50 son mujeres. Antes de que el delantero debutara profesionalmente con el Santos en 2009, menos de 100 brasileños llevaban ese nombre. La edad promedio de los Neymar es de 11 años, lo que subraya la influencia del futbolista en la última década y media. Minas Gerais lidera con 372 registros, seguido de São Paulo (340), Amazonas (239) y Bahía (232).

El censo también revela la presencia de otros nombres vinculados al fútbol internacional. En Brasil, 363 personas se llaman Messi y 128 llevan el nombre Maradona. Si se consideran los apellidos, estas cifras ascienden a 755 y 447 respectivamente. El nombre Zidane aparece en 711 registros, con una edad promedio de 20 años, mientras que Taffarel y sus variantes suman 1.582 personas, con una media de 32 años. El nombre Platini figura en 100 casos, con una edad media de 34 años, y Calleri en 21 registros, con una mediana de 4 años.

La generación que creció tras la conquista del cuarto título mundial de Brasil en 1994 también se refleja en los nombres. Hasta 1989, había 9.211 personas con el nombre Romário; en los 90, la cifra aumentó a 32.110. Actualmente, hay 50.538 brasileños llamados Romário, con una edad promedio de 29 años. Su compañero en el ataque de aquel equipo, Bebeto, ha inspirado a 247 personas, pese a que se trata de un apodo y no de su nombre real. La edad media de quienes llevan estos nombres coincide con la época de aquel logro deportivo.

Romário inspiró el nombre de más de 50 mil brasileños (Mandatory Credit:ActionImages / Action Images)

Los apodos futbolísticos también han trascendido como nombres propios. El censo identifica a 187 personas llamadas Ronaldinho, 121 llamadas Kaká y 582 llamadas Zico. En el caso de Zico, la edad media es de 41 años, mientras que los Ronaldinhos tienen una media de 24 y los Kakás, 16. El nombre Pelé, considerado el más grande del fútbol brasileño, está registrado en 75 personas, con una edad promedio de 47 años, y otras 154 personas lo llevan como apellido.

El informe del IBGE detalla que, en total, existen 31.684 personas con el nombre Riquelme o alguna de sus variantes (Rikelme, Rickelme, Rykelme), con una edad media de 12 años. Entre los nombres menos frecuentes, se encuentran 53 personas con el apellido Arrascaeta y 194 con el apellido Batistuta.

La investigación del IBGE, basada en el censo de 2022, confirma que la pasión futbolística en Brasil no solo se vive en los estadios, sino que también se perpetúa en la identidad de sus ciudadanos, quienes llevan en sus nombres el legado de las grandes figuras del deporte.

Los argentinos que inspiraron nombres de ciudadanos brasileños según el censo de 2022:

Riquelme y sus variantes (Rikelme, Rickelme, Rykelme, etc.): 31.684 (edad media: 12 años)

Messi: 363 (edad media: 10 años)

Batistuta (apellido): 194

Maradona: 128 (edad media: 34 años)

Calleri: 21 (edad mediana: 4 años)

Romário: 50.538 (edad media: 29 años)

Neymar: 2.443, incluidas 50 mujeres (edad media: 11 años)

Taffarel y sus variantes (Tafarel, Tafaréu, etc.): 1.582 (edad media: 32 años)

Zidane: 711 (edad media: 20 años)

Zico: 582 (edad mediana: 41 años)

Bebeto: 247 (edad media: 29 años)

Ronaldinho: 187 (edad media: 24 años)

Pelé (apellido): 154

Kaká: 121 (edad media: 16 años)

Platini: 100 personas (edad media 34 años)

Pelé: 75 (edad media: 47 años)

Arrascaeta: 53 personas (apellido)