La reacción de Erling Haaland después de que le preguntaran por la comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El noruego habló en la rueda de prensa previa al duelo contra el Borussia Dortmund por la primera fase de la Champions League

Haaland habló de Messi y Ronaldo

El delantero noruego Erling Haaland, figura del Manchester City, rechazó cualquier intento de comparación con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo luego de nuevas declaraciones en la previa al próximo duelo por Champions League de su entrenador Pep Guardiola y tras sumar nuevos récords goleadores tanto en la Premier League como en competencias europeas.

Haaland respondió de manera contundente ante la consulta de los medios internacionales en rueda de prensa y afirmó: “¡No, para nada! Nadie puede acercarse a ellos dos, así que no… Solo soy Erling, un noruego que marca goles. Eso no va a cambiar”.

La reacción del delantero se produjo luego de que el técnico Pep Guardiola, cabeza del City, elogiara las capacidades del noruego tras el reciente doblete conseguido frente al Bournemouth por la Premier League de Inglaterra. Guardiola señaló en rueda de prensa: “Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. Pero por supuesto que necesitamos los goles de otros, de Phil (Foden), de Tijani (Reijnders) y de los otros que han tenido ocasiones”.

El entrenador destacó tanto las condiciones individuales de Haaland como su aporte colectivo al plantel y lo consideró al más alto nivel. “Por supuesto que sí, sólo tenés que ver sus números. La diferencia es que Messi y Ronaldo lo hicieron durante 15 años, pero este es ese nivel. Cuando le pega a la pelota como en el primer gol es como que dice ‘voy a marcar’”, añadió Guardiola.

Haaland afirmó que está lejos
Haaland afirmó que está lejos del nivel de Messi y Ronaldo (Reuters)

Desde su llegada al Manchester City en julio de 2022, Haaland ha exhibido una capacidad anotadora que atrae comparaciones con los máximos referentes del fútbol contemporáneo. Actualmente acumula 98 goles en 107 partidos de Premier League y se ubica a dos tantos de ingresar en el “club de los 100”, cifra que lo dejaría cerca de batir la marca de Alan Shearer como el jugador más rápido en alcanzar el centenar de anotaciones. Además de su rendimiento en liga, suma 26 goles combinando su participación en club y selección en la temporada vigente, con 13 de esos tantos en Premier y 4 en Liga de Campeones.

Guardiola ha remarcado aspectos que contribuyen al liderazgo del noruego en el vestuario: “Es difícil encontrar un jugador de clase mundial que sea increíblemente humilde y piense en lo mejor para el equipo. Sé que quiere marcar goles, pero tengo la sensación de que siempre busca lo mejor para el equipo”, declaró el técnico catalán. El entrenador también subrayó: “Tiene esa habilidad, ese talento, esa bondad. Por supuesto, tiene que marcar goles, es la mejor manera de ayudarnos, eso está clarísimo. Pero firmó un contrato por 10 años y está involucrado en muchas cosas”.

La eficacia ofensiva del noruego se refleja en la dinámica del equipo inglés, que atraviesa el fenómeno mediático conocido como “Haaland-dependencia” por el peso de sus goles en la campaña actual. En las últimas semanas, 8 de los 12 goles del cuadro inglés entre ambas competiciones fueron obra suya. Ningún otro compañero ha superado el gol individual en la Premier este curso.

Su próximo desafío será ante el Borussia Dortmund por la cuarta jornada de la primera fase de la Champions League, club donde se dio a conocer internacionalmente y que lo catapultó al estrellato.

