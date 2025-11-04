Deportes

Brutal agresión en el baloncesto húngaro: despidieron a un jugador tras golpear a un fanático de su equipo

El club Zalakerámia ZTE resolvió la salida de Jericole Hellems tras el partido contra Kometa-Kaposvar

Un basquetbolista golpeó a un fanático de su propio equipo

En un hecho que ha provocado reacciones dentro y fuera del deporte húngaro, el partido de baloncesto entre el Zalakerámia ZTE y el Kometa-Kaposvar en la principal liga de Hungría terminó con un incidente que opacó la jornada. El ex jugador de la NCAA, Jericole Hellems, de 26 años, agredió físicamente a un aficionado de su propio equipo en el pabellón tras la cuarta derrota consecutiva del ZTE. Según informó M4 Sport y diversos medios húngaros, la dirigencia del club decidió rescindir el contrato de Hellems de forma inmediata tras el altercado.

El incidente ocurrió tras la derrota del Zalakerámia ZTE por 83-90 ante el Kometa-Kaposvar, resultado que ahondó el descontento de la hinchada local. Algunos aficionados expresaron su frustración al finalizar el partido debido al bajo rendimiento del equipo en la segunda parte. Durante el tradicional saludo a los seguidores, se produjo un intercambio verbal entre Hellems y uno de los aficionados, que terminó cuando el jugador estadounidense golpeó en el rostro al espectador. Varios compañeros y personal de seguridad intervinieron para separar a las partes y escoltaron al alero al vestuario.

La reacción del club no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la entidad dejó en claro su postura frente a lo sucedido: “Lamentablemente, tras el último partido de nuestro equipo, uno de nuestros jugadores cometió una grave falta antideportiva al agredir a un espectador. Desde entonces, no forma parte del equipo, ya que hemos rescindido su contrato”.

A su vez, añadió: “Sin embargo, nuestro club no quiere eludir las causas que llevaron a la agresión, puesto que otras personas también son responsables. Con las grabaciones disponibles, se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre lo sucedido”.

La crisis institucional en el ZTE se profundizó todavía más con novedades en la dirección técnica. El club anunció la salida de su entrenador, Tamas Bencze, quien en conferencia de prensa lamentó lo ocurrido: “Los partidos de baloncesto deben ser una celebración, un lugar donde las familias y los aficionados puedan disfrutar. Todos queremos ganar y, a veces, las cosas no salen como queremos, pero lo que ocurrió después del partido es simplemente inaceptable”. El reemplazo al frente del equipo será Kostas Mexas, técnico griego que dijo en su primer contacto con la prensa: “Estamos intentando comprender cómo podemos hacer las cosas de manera diferente, junto con los jugadores. Con suerte, día a día, entrenamiento a entrenamiento, podremos empezar a mejorar”.

Jericole Hellems había llegado al ZTE para la temporada 2025-26 tras un recorrido por ligas europeas y con experiencia en la G-League estadounidense. En seis partidos con la camiseta húngara, promedió 11,8 puntos, 3,8 rebotes y 0,8 asistencias, pero el equipo solo sumó una victoria en ese lapso, lo que precipitó el clima de tensión que desembocó en la agresión.

La secuencia de hechos se produce en un contexto de resultados adversos y presión por parte de la hinchada local del ZTE, que suma solo un triunfo en los últimos nueve partidos y cuatro derrotas seguidas.

