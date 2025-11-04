A dos años de la final de Libertadores que Boca perdió ante Fluminense: la situación de los jugadores que quedan de ese plantel

Edinson Cavani es uno de los que disputó la final de Libertadores 2023: su futuro está en veremos (EFE/ Antonio Lacerda)

El 4 de noviembre de 2023, Boca Juniors quedó en las puertas de la conquista de la séptima Copa Libertadores de su historia. Sucumbió ante Fluminense, que se puso en ventaja a través de Germán Cano, forzó el tiempo extra con el empate de Luis Advíncula y perdió por el gol de John Kennedy al minuto 99. El peruano es uno de los cinco futbolistas que todavía se mantienen de aquel plantel, mientras que un sexto ingresó desde el banco y otros seis no sumaron minutos en aquel fatídico encuentro en Río de Janeiro.

Luis Advíncula, Nicolás Figal, Frank Fabra, Miguel Merentiel y Edinson Cavani fueron los iniciales que se mantienen hoy en la plantilla azul y oro. En tanto, Lucas Janson ingresó por Merentiel a los 91’ y Javier García quedó entre los relevos (atajó Chiquito Romero). Lucas Blondel quedó fuera de los sustitutos por decisión táctica del DT Jorge Almirón, Exequiel Zeballos vio la final de afuera por una lesión ligamentaria de rodilla y los juveniles Leandro Brey y Lautaro Di Lollo habían sido inscriptos, pero no eran tan considerados en ese momento.

Quedan pocos jugadores en Boca de los que afrontaron la final de la Libertadores 2023 (REUTERS/Ricardo Moraes)

LA SITUACIÓN DE LOS SOBREVIVIENTES A LA FINAL DE LIBERTADORES 2023

Javier García: Su contrato expira en diciembre y a esta hora evalúa retirarse como futbolista profesional. Aunque no confirmó nada oficial puertas adentro, el guardameta que cumplirá 39 años en enero podría pasar a formar parte de la estructura de Boca como entrenador de arqueros.

Luis Advíncula: Con vínculo vigente hasta fines de 2026, hoy es considerado segunda opción en el lateral derecho detrás de Juan Barinaga. El peruano fue uno de los más reconocidos por el hincha luego de aquella final con Fluminense, pero algunos malos rendimientos y expulsiones lo llevaron a estar en el ojo crítico. No descartó escuchar propuestas en el próximo mercado.

Lucas Blondel: “Cuando iba a empezar el partido y me tuve que ir a la tribuna la sensación no fue linda", reconoció el lateral derecho que tiene contrato hasta 2027 sobre aquella decisión del DT de marginarlo del banco para la final con el Flu. Aunque volvió a formar parte de la lista de concentrados de Boca, corre de atrás entre los preferidos de Claudio Úbeda. Sabe que necesita continuidad para ser convocado al Mundial 2026 por Suiza (está nacionalizado) y podría llegar a pedir salir del club.

Nicolás Figal: Tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero prácticamente no jugó en lo que va de este año y perdió el puesto con Lautaro Di Lollo. Titular junto a Nicolás Valentini en aquella final ante Fluminense, hoy su continuidad está asegurada salvo que aparezca una oferta potable. Se perdió el primer semestre de 2025 por la rehabilitación de una operación de tobillo y fue expulsado en el debut del Mundial de Clubes ante Benfica. Luego Miguel Ángel Russo lo ubicó como titular en el estreno por el Clausura ante Argentinos Juniors, pero se lesionó y no sumó más minutos (fue suplente en los últimos diez partidos y no ingresó).

Frank Fabra: Fin de ciclo. Desde la dirigencia tienen decidido no renovar el contrato del colombia, que cumplirá una década en la institución de la Ribera. La final contra Fluminense fue uno de los puntos de inflexión negativos de su estadía: fue expulsado por agredir a un rival cuando Boca tenía superioridad numérica en los minutos finales. Su futuro estaría en uno de los equipos grandes de Colombia.

Frank Fabra, uno de los que tiene ciclo cumplido en Boca (REUTERS/Sergio Moraes)

Lucas Janson: Otro de los cuestionados por el hincha. Con contrato hasta diciembre de 2027, casi no fue tenido en cuenta por los últimos entrenadores, aunque tampoco fue solicitado en el mercado. Hay probabilidades de que salga a préstamo en el mercado de enero, aunque la dirigencia xeneize sostiene la política de no rescindir contratos y, en caso de no aparecer una propuesta potable, lo mantendrá en el plantel.

Exequiel Zeballos: Una de las renovaciones que tiene por resolver la dirigencia de Boca. Su contrato vence en diciembre de 2026 y todavía no se avanzaron en las charlas por su continuidad. El santiagueño no estuvo disponible en aquella final ante Fluminense tras una operación de rodilla por rotura de ligamentos cruzados. Su crecimiento y potencial que había exhibido hasta ese entonces se estancó con el paso del tiempo, en el que afrontó diversas lesiones. Volvió a tener considerable rodaje en este semestre y convirtió dos goles en las últimas cuatro presentaciones (fue titular en el último partido y se perfila para estar en el 11 vs. River).

Miguel Merentiel: El uruguayo es uno de los más queridos por el pueblo xeneize. Con vínculo vigente hasta fines de 2027, recibió algunos sondeos y no vería con malos ojos cambiar de aire teniendo en cuenta que a sus 29 años no hizo la diferencia económica que desea para su carrera. En Boca están al tanto de su situación personal, pero solamente se desprenderán de él si llega una propuesta que satsifaga en lo económico. Fue prácticamente titular indiscutido para casi todos los entrenadores desde aquella final en Río.

Edinson Cavani: Uno de los focos que generan mayor debate en Boca. El uruguayo no atraviesa su mejor momento físico y futbolístico, pero en caso de que el Xeneize selle el boleto para la Libertadores 2026, se quedaría a cumplir su contrato en busca de sacarse la espina de aquella final de hace dos años. En lo que va de este año, disputó 21 partidos y marcó apenas 4 goles. Además, se ausentó en 17 por lesiones y cuestiones físicas, incluidas las últimas seis presentaciones. En duda para el Superclásico del domingo.