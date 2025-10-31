Deportes

Challenger de Lima: los argentinos Mariano Navone y Alex Barrena se enfrentarán por un lugar en las semifinales

Los jugadores albicelestes se miden en el certamen peruano a partir de las 18:30. Cómo ver la jornada completa

Los argentinos Mariano Navone y
Los argentinos Mariano Navone y Alex Barrena se enfrentan en los cuartos de final del Challenger de Lima (Crédito: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Este viernes se pondrán en marcha los cuartos de final del Challenger de Lima con un atractivo duelo argentino entre Mariano Navone y Alex Barrena. El encuentro comenzará a las 18:30 y podrá verse en vivo a través del streaming de Challenger TV.

Navone, actual 81° del ranking mundial, lleva disputados 62 partidos en la temporada, con un balance de 33 triunfos y 29 derrotas. Entre sus mejores actuaciones de 2025 se destacan el triunfo decisivo ante Noruega en los Qualifiers de la Copa Davis, en Oslo; el título Challenger de Braunschweig, en Alemania, y su llegada a la tercera ronda de Roland Garros. Tras una serie de derrotas en las primeras rondas del US Open, Hangzhou, Tokio y Shanghai, junto a su equipo decidió bajar a la segunda categoría del circuito para disputar la gira sudamericana, con el objetivo de recuperar ritmo, confianza y sumar puntos para escalar en el ranking ATP.

La primera parada del bonaerense oriundo de 9 de Julio fue en el Challenger de Costa do Sauípe, donde cayó en los cuartos de final ante el chileno Cristian Garín (105°) en sets corridos. En Lima, en cambio, recuperó sensaciones: venció a Genaro Olivieri (230°) y al español David Jorda Sanchis (445°), ambos sin ceder sets. Ahora buscará un lugar en semifinales frente a su compatriota Alex Barrena.

El argentino Alex Barrena se
El argentino Alex Barrena se proclamó campeón esta temporada en los Challenger de Tucumán y Santa Cruz

Del otro lado de la red estará Barrena, nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de octubre de 2002, quien atraviesa el mejor año de su carrera profesional. Comenzó la temporada en el puesto 565° del ranking ATP y hoy se ubica en el 172°, gracias a una serie de actuaciones destacadas que incluyen sus primeros dos títulos Challenger, en Tucumán y Santa Cruz, además de las finales alcanzadas en Villa María y Buenos Aires. También levantó el trofeo en el M15 de Warmbad Villach.

El historial marca que se vieron las caras en una sola oportunidad en el Challenger de Santa Fe en 2023 y el triunfo quedó en manos de Navone.

Derrotas argentinas

Román Burruchaga, Juan Bautista Torres
Román Burruchaga, Juan Bautista Torres y Carlos Zárate se despidieron en los octavos de final del Challenger de Lima (Crédito: Agencia Try)

Este jueves se presentaron tres albicelestes en el certamen peruano. Román Burruchaga (106°), reciente campeón del Challenger de Costa do Sauípe, cayó en los octavos de final ante el experimentado italiano Marco Cecchinato (262°), quien llegó a ser 16° del mundo y cuenta con tres títulos ATP, entre ellos el Argentina Open 2019, por un ajustado 7-6(4) y 7-6(5).

En otro duelo de la jornada, el local Ignacio Buse (110°), cuarto preclasificado, superó al argentino Juan Bautista Torres (404°), proveniente de la clasificación, por 6-3 y 7-5. Mientras tanto, el peruano Arklon Huertas del Pino (213°) venció a Carlos Zárate (758°) por 6-4 y 6-4.

No obstante, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (236°) derrotó a su compatriota Andrés Andrade (283°) por un doble 6-2.

Orden de juego viernes 31

Cancha central

QF- Tristan Boyer (EEUU) vs Zdenek Kolar (CZE), no antes de las 14:00 (hora Argentina).

Seguido

QF- Marco Cecchinato (ITA) vs Huertas Del Pino (PER)

QF- Mariano Navone (ARG) vs Alex Barrena (ARG), no antes de las 18:30

QF- Ignacio Buse (PER) vs Álvaro Guillén Meza (ECU), no antes de las 20:30

