Deportes

Masters 1000 de París: Francisco Cerúndolo peleó el primer set, pero cayó ante Jannik Sinner

El argentino jugó de igual a igual en el parcial inicial, pero una serie de errores no forzados y la solidez del número dos del mundo fueron letales. El europeo se quedó con el duelo de octavos por 7-5 y 6-1

Guardar
Jannik Sinner eliminó a Francisco
Jannik Sinner eliminó a Francisco Cerúndolo en los octavos de final del Masters 1000 de París (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La participación argentina en el cuadro de individuales del Masters 1000 de París llegó a su fin este jueves. Francisco Cerúndolo, el último representante nacional que quedaba en competencia, fue eliminado en la instancia de octavos de final por el italiano Jannik Sinner, actual número 2 del ranking mundial. El marcador fue de 7-5 y 6-1 a favor del europeo, quien busca en la capital francesa los puntos necesarios para intentar recuperar el primer puesto del escalafón ATP.

El partido, disputado en la pista central, se definió por la contundencia del exnúmero uno en los momentos decisivos. Con esta victoria, Sinner se aseguró su lugar en cuartos de final del torneo, donde se medirá al estadounidense Ben Shelton (7), quien en su partido de octavos derrotó al ruso Andrey Rublev (17).

El encuentro comenzó con un alto nivel de paridad, demostrando por qué Cerúndolo había sido competitivo contra jugadores de élite durante la temporada. Aunque Sinner logró un quiebre temprano para tomar la delantera 3-1, el albiceleste, número 21 del mundo, respondió recuperando la rotura inmediatamente. La secuencia volvió a repetirse en los siguientes dos juegos hasta el 5-6 con el que sirvió Fran. El argentino llegó a estar 30-15 a favor, pero una seguidilla de cuatro errores no forzados consecutivos le entregaron el quiebre y, con ello, el primer set al italiano por 7-5, tras 49 minutos de juego.

La pérdida del primer parcial de esa manera afectó el rendimiento de Cerúndolo en el inicio del segundo set, mientras que Sinner elevó su precisión y agresividad. El italiano comenzó el set con una rotura de servicio en un juego extenso, que superó los 10 minutos de duración, para tomar una ventaja de 2-0. Ese quiebre inicial marcó el destino del parcial. Sinner, con una notable efectividad del 83% de puntos ganados con su primer servicio contra el 55% del argentino en esa estadística, volvió a quebrar el saque de Cerúndolo para adelantarse 5-1. Finalmente, el número 2 del mundo cerró el encuentro con su servicio, sellando el 6-1 definitivo y su pase a la siguiente ronda.

El italiano lidera el historial
El italiano lidera el historial entre sí ante Francisco Cerúndolo, con cuatro victorias y dos derrotas (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Con la eliminación de Cerúndolo, se cierra la participación de los cinco representantes nacionales que iniciaron el cuadro principal de individuales. El contingente nacional tuvo un saldo de tres victorias y cinco derrotas en total. Sebastián Báez había caído en su debut el lunes ante el británico Cameron Norrie. El martes, Francisco Comesaña, quien había superado la clasificación, fue eliminado por el canadiense Félix Auger-Aliassime en tres sets. Ese mismo día se produjo el duelo de argentinos, donde Camilo Ugo Carabelli venció a Tomás Martín Etcheverry. Posteriormente, el miércoles, Ugo Carabelli (49°) quedó eliminado en la segunda ronda tras un partido muy disputado contra el alemán Alexander Zverev (3°), quien se impuso por 7-6(5), 1-6 y 7-5.

Finalizada su actuación en París, que marca el cierre de su temporada regular en el circuito ATP, el próximo gran desafío de Francisco Cerúndolo será la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia. El porteño encabezará al equipo nacional como su principal singlista en el enfrentamiento de cuartos de final contra Alemania.

En cuanto a su balance del año 2025 en los torneos de mayor jerarquía, consolidó su posición como un competidor habitual en los cuadros principales de todos los Grand Slams y Masters 1000. A lo largo de la temporada, consiguió 17 victorias en torneos de esta categoría, lo que le permite mantenerse sólidamente dentro de los 25 mejores del ranking mundial.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloJannik SinnerMasters 1000 de Parísdeportes-argentina

Últimas Noticias

Impacto en la NBA: una promesa del campeón Oklahoma City Thunder fue diagnosticada con cáncer testicular

Nikola Topic, de 20 años, inició un tratamiento de quimioterapia. “Cuenta con todo nuestro apoyo”, recibió el respaldo de la franquicia

Impacto en la NBA: una

Lanús empata contra la U de Chile en busca del pase a la final de la Copa Sudamericana

Tras la igualdad (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se mide ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Televisa ESPN y DSports

Lanús empata contra la U

La histórica escudería que podría reaparecer en la Fórmula 1: la versión que ilusiona a los fanáticos

Se trata de un team que marcó una época. Su nombre fue usado luego por otros equipos. Cómo sería el plan para su posible retorno

La histórica escudería que podría

Champagne francés, picada de salmón y anécdotas de Boca: la intimidad de la visita de Carlos Bianchi a la casa de Maslatón

El histórico director técnico fue invitado por el abogado e influencer a su coqueto departamento y el economista Diego Giacomini, quien fue parte del encuentro, le contó el detrás de escena a Infobae

Champagne francés, picada de salmón

Sin Paredes y con un esquema más ofensivo: el equipo de Boca que probó Úbeda para visitar a Estudiantes de La Plata

El Xeneize jugará un partido clave ante el Pincha, una semana antes del Superclásico

Sin Paredes y con un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cristinismo quiere que Máximo

El cristinismo quiere que Máximo Kirchner siga en el PJ bonaerense y Kicillof se reagrupa con sus intendentes

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
Juana Repetto contó si Sebastián

Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”