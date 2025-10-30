Deportes

La sentida carta de Diego Milito tras la eliminación de Racing de la Copa Libertadores: “La ilusión era inmensa”

El presidente de la Academia envió un comunicado en el que les agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico, los empleados del club y a los hinchas. “Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo”, destacó

Luego de la dolorosa eliminación que sufrió Racing en la semifinal de la Copa Libertadores frente al Flamengo, Diego Milito, presidente de la entidad de Avellaneda, decidió publicar un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram para agradecer el esfuerzo que hicieron los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club y los hinchas.

El ex delantero transmitió su orgullo por el equipo y la comunidad que lo rodea con una sentida carta, en la que además prometió que hará todo lo posible por dejar a la Academia en lo más alto.

El titular se dirigió a los simpatizantes tras una noche difícil, subrayando la fortaleza colectiva y el compromiso de la institución. Es que el dolor radica en la cantidad de posibilidades que tuvo el conjunto liderado por Gustavo Costas para emparejar la serie, pero la figura de Agustín Rossi ahogó lo que hubiera sido la fiesta albiceleste.

En su publicación, Milito comenzó reconociendo la angustia de la derrota, pero también subrayó la determinación de mirar hacia adelante: “Después de masticar bronca toda la noche, acá estamos, para volver a empezar. Estoy muy orgulloso de Racing. De nuestro equipo, de nuestra gente”, escribió ex goleador.

El mensaje continuó con un agradecimiento explícito a quienes forman parte de la estructura de la institución: “Hoy solo queda agradecer. A nuestros jugadores, al cuerpo técnico y a todos los empleados del club”. Y luego continuó con palabras dirigidas hacia los fanáticos, quienes “acompañaron y alentaron toda la copa teniendo un comportamiento ejemplar”. “Son, como digo siempre, lo que hace enorme a Racing”, agregó. De este modo, el titular de la Academia puso en primer plano el rol fundamental de la gente y el crecimiento de la institución.

El ex goleador del Inter de Milán, Genoa y Zaragoza, entre otros equipos, también hizo referencia al regreso de Racing al primer plano internacional.Volvimos a ser protagonistas de América después de mucho tiempo. Sé que la ilusión era inmensa, la de todos nosotros. Como dijo Gustavo, hace mucho que Racing no estaba tan unido y así tenemos que seguir”, destacó.

Para cerrar su comunicado el titular de la entidad bonaerense asumió un compromiso de cara al futuro: “Les prometo que voy a dejar todo para que Racing continúe en lo más alto, ¡más juntos que nunca!”.

El presidente de la Academia mantuvo un discurso similar al de Gustavo Costas, el máximo responsable del gran presente del conjunto albiceleste. A pesar de haber tenido un plantel diezmado en relación al que logró la Copa Sudamericana, el experimentado estratega se las ingenió para mantener al equipo competitivo pese a las bajas de Maximiliano Salas, Roger Martínez, Juanfer Quintero y Johan Carbonero, entre otros intérpretes de jerarquía. “No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije, siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, fueron las palabras del DT, al borde de las lágrimas, en la conferencia de prensa posterior a la eliminación frente al Mengao.

