La fuerte sentencia de Ricardo Bochini sobre las chances de Racing de dar vuelta la serie ante Flamengo en la Libertadores

Bochini no lo ve a Racing con chances de ganar la Copa Libertadores

La expectativa por el enfrentamiento entre Racing y Flamengo en la Copa Libertadores ha generado opiniones encontradas, especialmente entre los históricos rivales del fútbol argentino. Ricardo Bochini, considerado el mayor ídolo de Independiente, compartió su visión sobre las posibilidades de la Academia en el certamen continental.

El análisis de Bochini se centró en las características futbolísticas de Racing. “A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho”, afirmó el máximo ídolo del Rojo en una entrevista con El Gráfico. El equipo dirigido por Gustavo Costas perdió 1-0 en el partido de ida en el Maracaná.

En cuanto al rival brasileño, Bochini consideró: “Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil”.

La ausencia de Santiago Sosa representa, en opinión de Bochini, un obstáculo considerable para las aspiraciones de la Academia. El mediocampista quedó fuera del encuentro tras sufrir una fractura de maxilar provocada accidentalmente por un codazo de Marcos Rojo. “Sosa es una baja muy importante, les va a costar sin él, porque lleva el equipo adelante y puede hacer goles de cabeza”, reflexionó el ganador de cinco de las siete Copas Libertadores que ostenta Independiente.

Racing deberá remontar el 0-1 ente Flamengo en el partido de ida en el Maracaná (REUTERS/Sergio Moraes)

Respecto a la ofensiva de Racing, Bochini analizó el papel de Adrián Martínez, apodado “Maravilla”, quien se ha convertido en la principal referencia de gol del equipo. “¿Cómo lo veo a Maravilla? Es como todo: si le llega alguna pelota, puede meterla. Si no le llega, le cuesta. En el Maracaná jugó solo arriba y no tuvo ni una oportunidad”, aseguró quien jugó en los dos equipos campeones del mundo con el elenco de Avellaneda en 1973 (marcó el gol del triunfo ante la Juventus en Roma) y en 1984 frente al Liverpool en Tokio.

En tanto que el entrenador Gustavo Costas recibió elogios de Bochini por su capacidad motivacional. “Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo”, destacó el Bocha.

No obstante, Bochini fue contundente al evaluar las probabilidades de que Racing conquiste la Copa Libertadores: “No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto. Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, estaban igual y les ganó, como a Peñarol y a Vélez”.

Consultado sobre la posibilidad de que el clásico rival se consagre campeón, Bochini no ocultó sus sentimientos: “Y, sí, porque nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana acá bien con Flamengo y después te gana 2-0 la final, no podés decir nada. Como ganó la Sudamericana, que la ganó bien, era más que todos los que enfrentó”, reconoció.