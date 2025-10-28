Deportes

Los detalles de la final Top 12 del URBA y la agenda completa de los play offs en las distintas categorías

Los finalistas del rugby de Buenos Aires ya están definidos: Newman buscará su primer título ante SIC, en una jornada que también incluye definiciones de ascensos y descensos en las diferentes divisionales

Newman y SIC definen el
Newman y SIC definen el campeón de la URBA (@sanisidroclub)

Por primera vez desde 2008, Newman volverá a disputar la final del URBA Top 12 Copa Macro tras vencer a Belgrano por 41-24 el viernes pasado. Su rival será San Isidro Club, que superó en el clásico al CASI por 13-9 en una semifinal que mantuvo el suspenso hasta el final. El encuentro decisivo será el próximo sábado 1 de noviembre desde las 17:10 en La Catedral de San Isidro.

Newman finalizó tercero en la fase regular y el SIC en la cuarta colocación, lo que reitera el cruce entre el tercero y el cuarto, tal como sucedió en la temporada pasada. En aquella final, Alumni superó a Belgrano por 20-17. El plantel del Cardenal buscará su primer título en el historial, mientras que la Zanja irá por la conquista de su corona número 28, tras haber estado presente en cinco de las últimas seis definiciones.

Champa intentará vencer a San
Champa intentará vencer a San Luis (@clubchampagnat)

SIC llega a la gran final luego de un partido muy duro frente a su clásico rival, gracias a una defensa férrea y el oportunismo de sumar en los momentos indicados. Por su parte, Newman obtuvo una victoria holgada frente a Belgrano, sufrió mucho en el primer tiempo, en donde fue dominado por el Marrón y apareció con su mejor versión en el segundo donde pudo marcar la diferencia.

El partido por el título podrá verse en vivo por ESPN y Disney+. El resto de los play offs en las distintas categorías podrán seguirse a través de los canales digitales oficiales de cada club involucrado.

Además de la gran definición del Top 12, la fecha ofrece duelos clave para definir ascensos y permanencias que se disputarán en la cancha 1 de La Plata. Por el pasaje a la máxima categoría en 2026, San Luis enfrentará a Champagnat desde las 18, en un enfrentamiento donde uno buscará evitar el descenso y otro irá por el ascenso a Primera. Los de Pilar buscarán volver a la primera categoría del rugby de Buenos Aires tal como lo hicieron en 2024 y los platenses intentarán seguir en la división que disputan desde hace más de dos décadas.

Liceo Militar buscará subir a
Liceo Militar buscará subir a la Primera B

Por la continuidad en Primera A, San Albano jugará un derbi de zona sur ante Círculo Universitario de Quilmes desde las 15 horas, también en la cancha 1 de La Plata.

La agenda de promociones y permanencias sumará otro capítulo a las 12, cuando San Carlos se mida ante Liceo Militar por el ascenso a Primera B, mientras que en la búsqueda de un lugar en Primera C, Tigre y San Miguel se enfrentarán a las 15 en la cancha 3 del mismo predio.

El inicio de la jornada será el duelo por el acceso a la Segunda divisional entre Arsenal Zárate y Vicente López, que comenzará a las 12 horas en la cancha 3 de La Plata.

