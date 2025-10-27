Deportes

Pepe Sand volvió del retiro a los 45 años: el equipo que lo convenció para su regreso

El delantero, que se desempeña como DT en las divisiones formativas de Lanús, decidió retornar a las canchas en el Torneo Regional Amateur


Pepe, con la casaca de
Pepe, con la casaca de su nueva institución (@torneo_regional)

A los 45 años, José Gustavo Sand sorprendió al fútbol argentino al regresar a la actividad profesional como refuerzo y capitán de Argentino de Bell Ville en el Torneo Regional Federal Amateur. El histórico goleador, que se había retirado en 2023 tras una carrera repleta de récords, debutó con la camiseta celeste y blanca en el estadio Ciudad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, ante la presencia de unos 2.000 hinchas.

El regreso de Sand se concretó el pasado viernes, cuando fue presentado oficialmente al mediodía en el salón municipal Walter de Navazio, acompañado por el intendente local, el director técnico Gustavo Tomasa y la dirigencia del club. Horas después, el delantero correntino fue titular y portó la cinta de capitán en el empate 1-1 frente a 9 de Julio de Morteros, por la primera fecha de la Zona 9 del certamen. El propio Sand participó en la jugada que derivó en el gol de su equipo, al aguantar una pelota de pecho y recibir una falta que originó el tiro libre del tanto inicial. “Debutó Pepe”, destacó la uenta oficial de la competencia.

El reencuentro de Sand con la competencia oficial se produce casi dos años después de su despedida de Lanús, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 173 goles en 324 partidos. Además, ostenta el récord de ser el jugador de mayor edad en marcar un gol en la Primera División argentina, logro que alcanzó el 27 de mayo de 2023, cuando tenía 42 años, 10 meses y 10 días, al anotar de penal ante Independiente. A lo largo de su carrera, el atacante sumó 315 goles y defendió los colores de equipos como River Plate, Racing Club y Deportivo La Coruña, entre otros.

Actualmente, Sand se desempeña como entrenador Director General del Fútbol Amateur y DT de la Séptima División del Grana, lo que limita su participación en el Torneo Regional Federal Amateur a los partidos que Argentino dispute como local. En consecuencia, no será parte del choque contra Recreativo de Laborde.

2000 personas vivieron su retorno
2000 personas vivieron su retorno (@torneo_regional)

Argentino de Bell Ville, conocido como “el Indio”, atraviesa un momento histórico. Tras consagrarse campeón del Clausura 2024 de la Liga Bellvillense, el club participa por primera vez en una competencia oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Fundado en 1910, la institución suma diez títulos ligueros, dos de la B local y cuatro campeonatos provinciales, y ahora busca dar el salto al Federal A en un torneo que reúne a 333 equipos de todo el país.

El impacto del regreso de Sand se sintió tanto en el vestuario como en las tribunas. Los hinchas y jugadores de Argentino celebraron la presencia de una figura de su talla, mientras que el club sumó un nuevo hito a su historia, dado que afronta el desafío nacional con el respaldo de un referente del fútbol argentino.

La llegada de José Sand ofrece al club y a su gente una nueva página para recordar, mientras el delantero suma otro capítulo a su extensa carrera, que vive una inesperada segunda etapa.

