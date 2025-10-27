Deportes

Las revelaciones de un medio europeo sobre la renovación de Colapinto con Alpine para 2026

Un prestigioso portal especializado en automovilismo subrayó que la confirmación del argentino como titular se dará antes del Gran Premio de San Pablo. El cónclave que se desarrolló en México

Una postal repetida en varios circuitos donde corre la F1: Franco Colapinto rodeado de argentinos, en este caso, en Austin (@AlpineF1Team)

La inminente renovación de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 se perfila como un hecho tras la evaluación positiva de su desempeño en la segunda mitad del año. En Europa estuvieron en sintonía con lo adelantado por Infobae y el anuncio oficial de la continuidad del argentino como titular en 2026 se espera entre este martes y el próximo jueves 6 de noviembre, pues Motorsport hace mención a los diez previos al Gran Premio de San Pablo, Brasil.

El respaldo institucional a Colapinto se evidenció en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, donde los representantes del principal patrocinador del piloto estuvieron presentes, lo que refuerza la certeza del acuerdo y anticipa un anuncio inminente. Esta presencia subraya la confianza de los patrocinadores en el proyecto deportivo del argentino y en la continuidad de su vínculo con Alpine, según información obtenida por Motorsport, que es uno de los medios especializados más prestigiosos.

De hecho, el principal sponsor de Franco, la conocida firma de venta electrónica fundada en Argentina y que se convirtió en multinacional, compartió un imponente VIP con Alpine en los boxes del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca. Allí estuvieron los máximos responsables de la compañía, quienes se reunieron con Flavio Briatore y del cónclave también habrían participado los managers de Colapinto, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

A pesar de la compleja situación deportiva que atraviesa Alpine, con Colapinto y su compañero Pierre Gasly disputando las últimas posiciones en los recientes grandes premios, la escudería ha valorado internamente la evolución del piloto argentino. El equipo dispone de todos los datos de rendimiento y reconoce la progresión mostrada por Colapinto desde su debut con la escudería en el Gran Premio de Emilia Romaña en mayo pasado. En la segunda parte de la temporada, el piloto de 22 años ha logrado igualar e incluso superar el ritmo de Gasly tanto en clasificación como en carrera, lo que ha sido determinante para convencer a la dirección de Alpine de su renovación.

Colapinto estuvo cerca de superar
Colapinto estuvo cerca de superar a Gasly en México, pero lo perjudicó la neutralización del final (@AlpineF1Team)

La competencia interna no ha sido menor. Colapinto debió medirse con Paul Aron y con Jack Doohan, quien desde fuera del equipo titular intentaba recuperar un lugar. Finalmente, el argentino logró consolidarse como la opción preferida para la continuidad, gracias a su capacidad de adaptación y a los avances concretos en pista.

Consultado durante el fin de semana del Gran Premio de México sobre su perspectiva de cara a la próxima temporada, Colapinto expresó: “Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. No quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, según declaraciones recogidas por el mencionado medio durante este fin de semana en la previa a la competencia mexicana.

El propio piloto reconoció el esfuerzo realizado fuera del monoplaza para adaptarse a las exigencias de la máxima categoría: “Estoy haciendo mucho trabajo fuera del auto y creo que, hasta ahora en mi carrera, es el año en el que más he hecho”, afirmó Colapinto en México.

Además, detalló el proceso de aprendizaje y ajuste técnico: “Por supuesto, también es algo que necesitamos, pero estoy intentando entender mejor qué necesito del auto, en qué dirección vamos, qué compromiso estamos asumiendo con la puesta a punto. Todas esas cosas son una especie de prueba constante: a veces funciona un día y al siguiente no funciona”.

Colapinto evolucionó desde su debut
Colapinto evolucionó desde su debut en Alpine el 18 de mayo pasado en Imola (@AlpineF1Team)

La dificultad de adaptación al monoplaza de Alpine ha sido un desafío adicional. Colapinto explicó: “Es complicado. Este auto es difícil de manejar. Los compromisos que hacemos… Intenté encontrar un auto más fácil de conducir y más consistente en Austin, y terminé con lo contrario, sin ayudar realmente en la dirección que quería. Es complicado cuando no conocés bien el auto y no sabés qué hace cada cosa del setup. Por supuesto, el hecho de no tener experiencia de muchos años conduciendo este auto me afecta, pero creo que sigue siendo un proceso de aprendizaje constante”.

El formato de los fines de semana de sprint también ha supuesto una dificultad añadida para el argentino, quien señaló: “He ido mejorando últimamente, pero los fines de semana de sprint siempre son más difíciles en ese sentido. Tener una sola sesión de práctica libre y no poder probar mucho lo hace más complicado”.

Al comparar su situación actual con la de hace un año, cuando los rumores sobre su futuro eran intensos y la presión por mantener el rendimiento tras su debut con Williams era elevada, Colapinto destacó la diferencia en el enfoque y la estabilidad: “Creo que es bastante diferente. Por un lado, estoy intentando trabajar con el equipo y entender muchas cosas para el próximo año y la próxima temporada. Estoy trabajando muy bien con los ingenieros y los mecánicos, y sé que voy a seguir trabajando con los mismos en el futuro. Al final del día, el año pasado era muy distinto: si me quedaba, igual habría cambiado de equipo”.

El piloto argentino subrayó la importancia de la continuidad en el trabajo conjunto: “Ahora sé que todo el esfuerzo que hago también sirve para entendernos mejor, y todo el trabajo que realizamos es para funcionar mejor como equipo. Creo que así es más fácil, porque nos estamos preparando para el futuro, y eso siempre es algo positivo”.

Este escenario se alinea con la información adelantada por Infobae el 21 de octubre, cuando una fuente consultada en Alpine anticipó que la confirmación oficial llegaría en noviembre, tal como había señalado el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore.

