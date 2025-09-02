Las frenéticas últimas 48 horas del mercado de pases de La Scaloneta: los tres jugadores que cambiaron de club y la novela Dibu Martínez

Equi Fernández fue presentado como refuerzo del Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es)

Faltan 280 días para el inicio del Mundial 2026 y el panorama de la selección argentina se vio alterado por un mercado de pases europeo especialmente activo, en el que varios futbolistas vinculados al equipo dirigido por Lionel Scaloni optaron por cambiar de club en busca de mayor continuidad y protagonismo.

Mientras figuras consolidadas como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister permanecen en sus respectivos equipos, otros nombres de peso han protagonizado transferencias significativas durante este semestre, y en especial en las últimas 48 horas.

Entre los movimientos más destacados aparece el paso de Ezequiel Fernández al Bayer Leverkusen. El elenco de la Bundesliga oficializó la llegada del mediocampista de 23 años surgido en Boca Juniors, quien firmó contrato hasta junio de 2030. El traspaso de Equi desde el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita se concretó por 35 millones de dólares. En el club alemán, campeón de la Bundesliga 2023/24, vestirá el dorsal número 6 y compartirá plantel con sus compatriotas Exequiel Palacios y Claudio Echeverri. El anuncio se produjo en una jornada marcada por la salida del entrenador Erik ten Hag, quien dejó el cargo tras dirigir solo tres partidos desde su llegada en julio.

En tanto, Nicolás González también fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid tras concretarse su cesión desde Juventus por una temporada. El delantero argentino, de 27 años, firmó su contrato con el club español antes de integrarse a la selección argentina para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El acuerdo entre elenco colchonero y el de Turín contempla una opción de compra de 35 millones de euros, una cifra similar a la que el club italiano abonó a Fiorentina por el pase del ex Argentinos Juniors. El préstamo se cerró por un millón de euros durante el último día del mercado de pases en las principales ligas europeas.

Nicolás González dejó la Juventus para jugar en el Atlético de Madrid

Con este movimiento, Diego Simeone suma otro futbolista vinculado al ciclo de Lionel Scaloni en la selección, donde González fue bicampeón de Copa América y pieza relevante, aunque quedó fuera del Mundial de Qatar por lesión. En el plantel rojiblanco, el atacante compartirá equipo con otros argentinos como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Juan Musso. La trayectoria de Nicolás González incluye su formación en Paternal, el salto al Stuttgart de Alemania y cuatro temporadas en Italia, tres con Fiorentina y una con Juventus. Esta será su primera experiencia en el fútbol español.

Por último, en estas 48 horas frenéticas, hay que mencionar a uno de los futbolistas que ha formado parte de las convocatorias de Scaloni. Se trata de Lucas Beltrán, quien se incorpora al Valencia como nuevo refuerzo. El delantero argentino de 24 años llega procedente de la Fiorentina de Italia y afrontará su primera experiencia en el fútbol español. El traspaso se concreta en calidad de préstamo por un año, sin opción de compra. Durante su paso el equipo de Florencia, Beltrán disputó 98 partidos y anotó 16 goles en competiciones como la Serie A, la Copa de Italia y la Conference League. El exjugador de River Plate también había sido vinculado al Olympique de Lyon de Francia, pero finalmente se suma al equipo dirigido por Carlos Corberán. El Valencia ocupa actualmente el noveno puesto en el inicio de La Liga, con 4 puntos tras dos victorias, un empate y una derrota.

Lucas Beltrán fue anunciado como refuerzo del Valencia

Por supuesto, el mercado de pases tuvo como figura estelar el regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors tras su paso por la Roma. Otro de los casos más resonantes ha sido el de Rodrigo De Paul, quien dejó el Atlético Madrid para sumarse al Inter Miami de la MLS por 15 millones de euros, cifra que lo posiciona entre los movimientos más importantes del periodo. La salida de De Paul del club madrileño fue compensada con la llegada de otro talento argentino: Thiago Almada, quien abandonó el Lyon para integrarse al plantel dirigido por el Cholo Simeone. En sentido opuesto, Ángel Correa concluyó su etapa en el Atlético Madrid y fue presentado como refuerzo estelar de Tigres en la Liga MX.

Presentacion en Boca Juniors de Leandro Paredes.

El mercado también ha sido escenario de traspasos de jóvenes promesas. Franco Mastantuono, con apenas 17 años y tras debutar en la última convocatoria de la selección, dejó River Plate para incorporarse al Real Madrid. Entre los juveniles que han cambiado de destino, Enzo Barrenechea pasó del Valencia al Benfica, mientras que Walter Benítez finalizó su ciclo en el PSV y se sumó al Crystal Palace, reciente campeón de la FA Cup. Otro caso relevante es el de Mariano Troilo, quien, tras su primera convocatoria por Scaloni, fue transferido de Belgrano al Parma por 9,6 millones de dólares. Por su parte, Valentín Carboni fue cedido desde el Inter al Genoa hasta 2026, sin opción de compra.

Uno de los episodios más controvertidos del mercado lo protagonizó Alejandro Garnacho. El futbolista, apodado “El Bichito”, no era considerado por el entrenador Ruben Amorim y decidió dejar el Manchester United para sumarse al Chelsea.

En el centro de las especulaciones también se ubicaron dos habituales de la selección. Emiliano Martínez se despidió emotivamente del Aston Villa al término de la temporada pasada, aunque su traspaso al United no se concretó, ya que la oferta presentada no satisfizo a los directivos del club inglés. Asimismo, el Galatasaray de Turquía mostró interés, pero el propio futbolista decidió desestimar la propuesta. Por otro lado, Cuti Romero fue vinculado por medios británicos con el Atlético Madrid, que habría iniciado gestiones para fichar al central del Tottenham.

El pase de Emiliano Martínez al Manchester United se cayó y, tras rechazar un ofrecimiento del Galatasaray, todo indicaría que el Dibu continuará en el Aston Villa (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

El futuro de otros jugadores también ha sido objeto de rumores. Nahuel Molina apareció en la lista de posibles transferibles del Atlético Madrid, aunque solo se ha mencionado un interés preliminar de la Juventus. Nico Paz, titular ante Chile en las Eliminatorias, podría ser repescado por el Real Madrid, aunque por ahora continuará en el Como, donde tuvo una temporada destacada. Kevin Lomónaco, tras su primera convocatoria, fue pretendido por el Oviedo al inicio del mercado.

En materia de renovaciones, solo dos futbolistas han extendido su vínculo con sus clubes. Nicolás Tagliafico firmó su continuidad con el Lyon por dos temporadas más, tras la confirmación de la cancelación del descenso del equipo francés. El caso de Valentín Barco presenta una particularidad: aunque seguirá en el Racing de Estrasburgo y firmó un nuevo contrato hasta 2029, hasta junio su pase pertenecía al Brighton, que lo había cedido al club de la Ligue 1. Por último, Facundo Medina fue transferido del Lens al Marsella por 22 millones de euros.

LOS QUE CAMBIARON DE CLUB

Leandro Paredes (de Roma a Boca Juniors), Walter Benítez (del PSV a Crystal Palace), Ángel Correa (de Atlético Madrid a Tigres), Franco Mastantuono (de River Plate a Real Madrid) y Facundo Medina (de Lens al Olympique de Marsella), Mariano Troilo (de Belgrano a Parma), Rodrigo De Paul (de Atlético Madrid a Inter Miami) Enzo Barrenechea (de Aston Villa al Benfica) Thiago Almada (Olympique de Lyon al Atlético Madrid) Claudio Diablito Echeverri (Manchester City al Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Inter de Milán al Genoa) Alejandro Garnacho (Manchester United al Chelsea), Ezequiel Fernández (Al-Qadsiah al Bayer Leverkusen), Nicolás González (Juventus al Atlético de Madrid) y Lucas Beltrán (Fiorentina al Valencia).

Los jugadores de la selección argentina que cambiaron de club (Infografía: Marcelo Regalado)

EL FUTURO EN DUDA

Emiliano Martínez (Aston Villa), Nahuel Molina (Atlético de Madrid) y Guido Rodríguez (West Ham).

LOS QUE SIGUEN

Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Juan Musso (Atlético Madrid lo compró definitivamente), Nico Paz (Como), Germán Pezzella (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Máximo Perrone (Como), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Paulo Dybala (Roma), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Santiago Castro (Bologna), Benjamín Domínguez (Bologna), Juan Foyth (Villarreal), Kevin Lomónaco (Independiente), Alan Varela (Porto FC), Julio Soler (AFC Bournemouth), José López (Palmeiras) y Francisco Ortega (Olympiakos).