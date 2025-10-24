Deportes

Independiente busca su primera victoria del Torneo Clausura ante Platense: hora, TV y formaciones

El Rojo, último en la Zona B sin triunfos, recibe al Calamar en el encuentro válido por la sexta fecha del campeonato

Con un panorama completamente opuesto al que vivió el semestre pasado, Independiente se pone al día en el campeonato doméstico habiendo jugado doce partidos, en los que no logró ninguna alegría.

La lucha por escalar posiciones en la Zona B del Torneo Clausura se intensifica con el duelo entre el Rojo y Platense, que comenzará a partir de las 18 en el Estadio Libertadores de América. La transmisión en directo estará a cargo de TNT Sports, y Facundo Tello impartirá justicia.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros afronta este compromiso con la necesidad de revertir una racha adversa. Es que el conjunto de Avellaneda se ubica en la última posición del grupo tras haber disputado 12 partidos, situándose a 21 puntos del líder, Deportivo Riestra. La producción ofensiva ha sido uno de los principales problemas para el Diablo, que ostenta un promedio de 0,5 goles por partido en el certamen, una cifra que evidencia las dificultades para concretar en el arco rival.

La reconfiguración del once inicial se ha visto marcada por las recientes lesiones que afectan a la defensa y el mediocampo. Leonardo Godoy se perfila como el principal candidato para ocupar el lateral derecho tras la salida de Federico Vera. En el sector izquierdo, la baja de Milton Valenzuela abre la competencia entre Facundo Zabala y Jonathan De Irastorza para quedarse con la titularidad.

En el mediocampo, la posible exclusión de Pablo Galdames, quien recientemente falló un penal frente al Verdinegro, representa una de las novedades más relevantes en la alineación. Su lugar podría ser ocupado por Felipe Loyola, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión, o por Lautaro Millán, ambos disputando la posición en el equipo titular.

El ataque contará nuevamente con Santiago Montiel, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión. Montiel se sumará a la ofensiva junto a Luciano Cabral, Matías Abaldo e Ignacio Pussetto, conformando así el frente de ataque para el próximo compromiso.

En contraste, el Calamar, bajo la conducción de Cristian González, llega al encuentro ocupando el decimotercer puesto de la Zona B, con una diferencia de 16 puntos respecto al Malevo. El Marrón ha mostrado una mayor eficacia en ataque, con un promedio de 0,92 goles por partido, y buscará capitalizar su visita al Libertadores de América para acercarse a los puestos que entregan boletos a los octavos de final.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Óscar Salomón, Edgar Elizalde y Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola y Guido Mainero; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 18

TV: TNT Sports

Posiciones

