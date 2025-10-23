Una figura del Flamengo se fracturó un brazo ante Racing y podría perderse la revancha de la semifinal de Libertadores

La posibilidad de que Pedro quede fuera de las próximas convocatorias del Flamengo generó inquietud en el entorno del club, luego de que se confirmara que el delantero sufrió una fractura en el antebrazo durante el partido de ida de las semifinales de la Libertadores frente a Racing. Según información divulgada por Lancenet, los exámenes médicos realizados tras el encuentro determinaron la gravedad de la lesión, lo que obligará al atacante a permanecer inmovilizado durante un periodo de hasta 30 días. El club aún no emitió un comunicado oficial sobre el estado del jugador ni precisó el tiempo exacto de recuperación.

El incidente se produjo en el minuto 72 del partido disputado en el Maracaná el miércoles 22, cuando Pedro abandonó el campo acompañado de De Arrascaeta. Ambos fueron reemplazados por Bruno Henrique y Samuel Lino en un momento en que el marcador permanecía igualado sin goles. Esta decisión generó cuestionamientos, ya que tanto Pedro como De Arrascaeta son los máximos goleadores del Flamengo en la presente edición de la Copa.

El propio entrenador Filipe Luís explicó los motivos detrás de los cambios, señalando que la condición física de Pedro se había visto afectada tras recibir una patada en el brazo, lo que le provocó un dolor considerable. Filipe Luís detalló que Pedro es un jugador que utiliza mucho los brazos para protegerse y que, ante la incomodidad evidente, optó por sustituirlo. Además, el técnico justificó la salida de Arrascaeta por razones tácticas, al considerar que los equipos argentinos suelen marcarlo individualmente, lo que limita su rendimiento en ciertos tramos del partido.

Pedro es una de las figuras del Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)

Filipe Luís declaró en conferencia: “Pedro recibió una patada en el brazo y ahora se está sometiendo a una revisión médica para determinar el alcance de la lesión, ya que es un jugador que usa mucho el brazo para protegerse. Estaba muy incómodo, y sentí que la condición física del equipo también estaba empeorando. Así que aproveché la condición física de De Arrascaeta y opté por poner jugadores que atacaran el espacio ya que creía que era el momento adecuado para atacar. La entrada de Lino fue crucial porque ya estaba jugando en un partido más abierto, donde el lateral no recibía ninguna ayuda. A veces es incómodo para un jugador dejar el once inicial e ir al banquillo, pero yo no lo veo así. Considero que todos son importantes, todos juegan”.

La lesión de Pedro, quien fue sustituido tras manifestar dolor y someterse posteriormente a exámenes hospitalarios, deja en suspenso su participación en los próximos compromisos del Flamengo, incluida la revancha contra la Academia en Avellaneda (miércoles 29 de octubre). El club determinará en los próximos días el tiempo exacto de baja del delantero, mientras la afición y el cuerpo técnico aguardan una evolución favorable.

SANTIAGO SOSA, CON FRACTURA DE MAXILAR

El codazo de Marcos Rojos a Santiago Sosa

La lesión de Santiago Sosa generó preocupación en el entorno de Racing tras el partido de ida de las semifinales de la Libertadores frente a Flamengo en el Maracaná. El club informó que el mediocampista central sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho como consecuencia de un fuerte impacto accidental con el codo de su compañero Marcos Rojo en los minutos finales del encuentro, que terminó con derrota por 1-0.

El episodio ocurrió durante el tiempo de descuento, cuando Rojo saltó para disputar un balón aéreo y, en la acción, golpeó involuntariamente el rostro de Sosa. El impacto provocó que el futbolista quedara tendido en el césped, presentando una inflamación considerable y sangrado en el ojo derecho, lo que motivó la rápida intervención del cuerpo médico de Racing Club. Tras recibir atención en el campo, el propio Sosa solicitó continuar en el partido y jugó los últimos minutos.

Finalizado el encuentro, el mediocampista fue trasladado por precaución al Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro, donde permaneció en observación durante la madrugada. Posteriormente, Racing Club comunicó que el jugador será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial, quien determinará los pasos a seguir en su recuperación.