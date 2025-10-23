Ultimátum a Cavani, otro titular en duda ante Barracas y promoción a Primera de un juvenil: las novedades del doble turno de Boca

Boca tendrá la práctica de fútbol este viernes en La Bombonera y ahí Claudio Úbeda probará el equipo que jugará el lunes ante Barracas Central en el estadio "Chiqui" Tapia

La situación física de Edinson Cavani se convirtió en el principal interrogante de Boca Juniors de cara al partido frente a Barracas Central, mientras el cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, ajusta los últimos detalles para un encuentro que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El delantero uruguayo, de 38 años, continúa sin poder entrenarse a la par de sus compañeros debido a una persistente lesión en el psoas derecho, lo que lo deja prácticamente descartado para el compromiso del lunes.

El plantel de Boca realizó una jornada de doble turno en el predio de Ezeiza, en la que nuevamente Cavani trabajó de manera diferenciada. El atacante no logró sumarse ni en la sesión matutina ni en la vespertina, lo que refuerza la idea de que su regreso a la titularidad deberá esperar. Este viernes si continúa entrenando diferenciado quedará descartado para la convocatoria del lunes.

Cavani está en duda por una lesión en el psoas (Fotobaires)

El último partido oficial del uruguayo fue el 14 de septiembre ante Rosario Central, y desde entonces ha estado ausente en cinco encuentros consecutivos, salvo por su inclusión en la lista de concentrados frente a Newell’s, donde no sumó minutos por no estar recuperado completamente.

La planificación del cuerpo técnico apunta ahora a que Cavani pueda estar disponible para el siguiente compromiso ante Estudiantes en La Plata, con la mirada puesta en el superclásico frente a River Plate, programado para el fin de semana del 9 de noviembre, dentro de la fecha 15 del Torneo Clausura. La prioridad es que el delantero alcance el nivel físico óptimo para ese encuentro, considerado clave en la disputa por un lugar en la próxima edición de la Libertadores.

Brian Aguirre se ausentó del doble turno de Boca por un cuadro febril (Fotobaires)

Mientras tanto, el entrenador Claudio Úbeda debe resolver otras incógnitas en la conformación del equipo. La baja de Rodrigo Battaglia por un desgarro grado 2 en el sóleo representa un desafío adicional. El mediocampista, habitual acompañante de Leandro Paredes en el centro del campo, estará ausente en los próximos partidos. Los candidatos para ocupar su lugar son Ander Herrera, Williams Alarcón y Milton Delgado, aunque la decisión final se tomará tras la práctica de fútbol prevista para el viernes en La Bombonera.

La jornada de entrenamientos también estuvo marcada por la ausencia de Brian Aguirre, quien presentó un cuadro febril y fue autorizado a retirarse a su domicilio tras ser evaluado por el cuerpo médico. El delantero se encuentra en reposo y su presencia en el partido del lunes dependerá de su evolución. El buen rendimiento de Exequiel Zeballos, quien ingresó y marcó un gol en el último encuentro, podría poner en duda la titularidad de Aguirre si este no logra recuperarse a tiempo.

El juvenil Iker Zufiaurre fue promovido y ya se entrena con la Primera División de Boca Juniors

En el aspecto táctico, todo indica que Úbeda mantendría el esquema de doble delantero centro, a la espera de definir el reemplazante de Battaglia y de confirmar la disponibilidad de los jugadores afectados por lesiones o molestias físicas. Además, se produjo la promoción de Iker Zufiaurre a la Primera División. El extremo, nacido en 2005, ya debutó bajo la conducción de Diego Martínez en la Copa Sudamericana 2024 y se sumó a los entrenamientos del plantel profesional.