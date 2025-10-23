Deportes

Los “refuerzos” de Gallardo y Berti para la semifinal de Copa Argentina: las probables formaciones de River e Independiente Rivadavia

Ambos entrenadores recuperan piezas claves en sus equipos para ir en búsqueda de la final y quedar a un paso de la próxima Copa Libertadores. Los detalles

Este viernes, River Plate e Independiente Rivadavia disputarán la semifinal de la Copa Argentina. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 22:10, con televisación de TyC Sports. Marcelo Gallardo no confirmó el equipo y las dudas pasan por el retorno de figuras experimentadas, como así también de la consolidación de refuerzos recientes. Vale recordar que el Muñeco se juega una de sus últimas oportunidades de conquistar un título en 2025 y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores.

La principal incógnita reside en el mediocampo, donde la disputa por el puesto de volante central se ha intensificado. Enzo Pérez, capitán y referente de 39 años, completó un proceso de reacondicionamiento físico tras la lesión sufrida en la rodilla izquierda durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil. El mendocino recibió siete puntos de sutura y debió permanecer alejado de la competencia durante un mes, lo que lo obligó a realizar trabajos diferenciados para recuperar su estado físico. Aunque ya cuenta con el alta médica, su falta de ritmo competitivo genera dudas sobre su inclusión desde el inicio.

En este escenario, Juan Carlos Portillo, refuerzo de 25 años proveniente de Talleres, ocupó el rol de volante central en los últimos compromisos.El ex futbolista de Talleres mostró un rendimiento destacado frente a Palmeiras y Racing, aunque también evidenció falencias defensivas y fue expulsado por doble amarilla en el encuentro ante Central en Rosario. La evaluación de Gallardo se centra en si priorizar la experiencia y liderazgo de Enzo Pérez, cuya presencia suele ser determinante en partidos decisivos, o apostar por el despliegue físico y la velocidad de Portillo, quien parece más adaptado para desempeñarse como líbero en una línea de tres defensores.

Por lo pronto, el habitual esquema táctico 4-3-1-2 se mantendrá, con Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña como laterales, y la dupla central conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Este último, pese a haber encendido las alarmas por una descompostura en el partido ante Talleres, estará disponible para el duelo.

Los convocados de River para enfrentar a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El regreso de Marcos Acuña al lateral izquierdo representa otra de las novedades relevantes. El campeón del mundo se perdió el último compromiso por molestias en la rodilla, pero ya está en condiciones de volver a la titularidad. Su presencia, junto a la de Montiel en el sector derecho, refuerza una defensa que no presentará sorpresas.

En el mediocampo, además de la disputa entre Enzo Pérez y Portillo, surgen alternativas para el puesto de volante interno por izquierda. Giuliano Galoppo parte con ventaja, aunque Santiago Lencina podría ser la apuesta de Gallardo para asociarse con Juan Fernando Quintero, quien será el encargado de la creación de juego. En tanto, Kevin Castaño ocupará el sector derecho del mediocampo.

La ofensiva también presenta interrogantes. Maximiliano Salas es la referencia fija en ataque, pero la elección de su acompañante aún no está definida. Sebastián Driussi no logró destacarse en el último partido ante Talleres, mientras que Facundo Colidio fue determinante con su ingreso, generando una jugada individual y asistiendo en el segundo gol. Además, Colidio cuenta con antecedentes positivos en Córdoba, lo que podría inclinar la balanza a su favor.

De esta manera, la probable alineación sería con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo (o Enzo Pérez), Giuliano Galoppo (o Santiago Lencina); Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio (o Sebastián Driussi).

Sebastián Villa, la pieza clave que recupera Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

Por su parte, Independiente Rivadavia afronta uno de los desafíos más significativos en su historia. El conjunto mendocino llega al encuentro con la expectativa renovada tras la recuperación de piezas clave en su plantel. La vuelta de Sebastián Villa, Tomás Bottari y Álex Arce al equipo dirigido por Alfredo Berti marca un punto de inflexión.

El regreso de Villa y Bottari se produce después de que ambos cumplieran una fecha de suspensión, lo que les impidió estar presentes en la derrota ante Banfield, resultado que extendió a seis la racha de partidos sin victorias para Independiente Rivadavia. La ausencia de estos futbolistas se sintió especialmente, ya que el delantero colombiano es considerado la figura principal del equipo y el mediocampista central es uno de los referentes y pilares tácticos. Además, Villa llega tras haber sido absuelto en una causa judicial por abuso sexual, lo que le permite enfocarse plenamente en el compromiso deportivo.

Por su parte, Álex Arce retorna a la formación titular tras su participación con la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro. Su presencia en el ataque junto a Villa representa una de las principales apuestas ofensivas de Berti para enfrentar a River. El entrenador ensayó durante la semana una alineación con línea de cuatro defensores, una variante táctica motivada por la baja de Iván Villalba, quien no logró recuperarse de una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro.

En los entrenamientos realizados en Mendoza, Berti dispuso un equipo conformado por Ezequiel Centurión en el arco; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez en la defensa; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil en el mediocampo; Matías Fernández como enganche; y la dupla ofensiva integrada por Sebastián Villa y Álex Arce. Esta formación, que se perfila como la elegida para este viernes, busca equilibrar solidez defensiva y capacidad de generación de juego, con la intención de contrarrestar el poderío de River.

La decisión de modificar el esquema táctico, pasando de una línea de cinco a una de cuatro defensores, responde tanto a la necesidad de cubrir la ausencia de Villalba como a la intención de espejar la disposición táctica de River. Por ello, Berti analiza la posibilidad de utilizar un 4-3-1-2, con el objetivo de potenciar la presencia de Villa y Arce en el frente de ataque y aprovechar la creatividad de Fernández en la generación de juego.

