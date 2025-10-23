Deportes

Lionel Messi recibió la visita de los padres y suegros de David Beckham: las bromas del inglés que causaron furor

La Pulga y varios integrantes del Inter Miami se tomaron fotografías con los papás del ex futbolista y copropietario del club

La stories de David Beckham
La stories de David Beckham sobre el encuentro de su mamá con Messi

El encuentro entre Lionel Messi y Sandra Beckham, madre de David Beckham, se convirtió en uno de los momentos más comentados en la previa de la serie de Playoffs que disputará el Inter Miami frente al Nashville SC. La imagen, difundida por el propio co-propietario del club estadounidense a través de sus redes sociales, capturó la atención de los seguidores y generó una ola de reacciones tanto en el entorno familiar como entre los aficionados.

La fotografía, en la que se observa a Messi junto a Sandra Beckham, fue acompañada por un mensaje de David Beckham que decía: “Cuando tu mamá conoce a Leo por primera vez”, acompañado de un emoji de corazones, según publicó el exfutbolista y actual dirigente del conjunto de Miami en su cuenta personal.

El posteo de David Beckham
El posteo de David Beckham tras el encuentro de su mamá y Lionel Messi

La publicación no solo se viralizó rápidamente, sino que también recibió comentarios de otros miembros de la familia, como Victoria y Romeo Beckham, quienes manifestaron su entusiasmo y agrado por el encuentro.

Asimismo, el ex futbolista de la selección inglesa bromeó con una comentario en su stories sobre otra foto de de Lionel Messi y su madre: “Pensé que era el favorito hasta que mamá conoció a Leo 🤨”.

La stories de David Beckham
La stories de David Beckham sobre el encuentro de su mamá con Messi

En su cuenta de Instagram también compartió imágenes de sus suegros, los papas de su esposa Victoria, junto con La Pulga, Sergio Busquets, Javier Mascherano y Luis Suárez. Sobre el delantero uruguayo, Beckham añadió otro jocoso comentario y bromeó sobre el encuentro de su padre con Lucho: “Papá diciéndole a Luis que el United es mejor que el Liverpool 😂”.

"Papá diciéndole a Luis que
"Papá diciéndole a Luis que el United es mejor que el Liverpool 😂", bromeó David Beckham sobre el encuentro de su padre con Lucho

El trasfondo familiar de Sandra Beckham añade un matiz especial a este episodio. Criada en el barrio de Leytonstone, en Londres, la madre de David Beckham desempeñó un papel fundamental en la formación y el desarrollo profesional de su hijo. Tanto ella como Ted Beckham, padre del exjugador, realizaron grandes esfuerzos para ofrecer a sus hijos oportunidades de crecimiento.

En una ocasión, David Beckham relató cómo fue la infancia en su hogar: “De niños, mi padre salía a trabajar a las seis de la mañana y solía volver a casa a las nueve de la noche. Mi madre era igual: trabajaba durante el día y por las noches, cuando mis hermanas y yo ya estábamos en la cama, se dedicaba a la peluquería hasta las doce de la noche”.

La difusión de este encuentro entre Lionel Messi y Sandra Beckham no solo reflejó la cercanía entre las familias vinculadas al Inter Miami, sino que también pone de relieve el reconocimiento y la admiración mutua entre figuras emblemáticas del fútbol y sus entornos más íntimos.

A mediados de 2023, David Beckham fue el protagonista de un momento destacado al acercarse al palco donde se encontraba Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, antes del partido entre Inter Miami y Atlanta United. El exfutbolista y copropietario del club saludó a Cuccittini con un abrazo que se viralizó en redes sociales, generando gran repercusión entre los fanáticos.

El video del encuentro, difundido por la cuenta @ESPNFC, superó las 110.000 reproducciones y acumuló 7.400 ‘likes’. En las imágenes, se observa a la madre de Messi sosteniendo una bandera de su hijo mientras espera en el palco, cuando Beckham la reconoce y se acerca para conversar durante varios segundos.

Tras el saludo, el exjugador de Manchester United y Real Madrid acarició la espalda de Cuccittini y saludó a otra persona presente en el lugar. El gesto se produjo en la previa del segundo partido de Messi con Inter Miami, en el que el argentino marcó dos goles en la victoria por 4-0 ante Atlanta United.

Las fotos que compartió David Beckham en Instagram:

Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami
Los estados en Instagram que
Los estados en Instagram que compartió David Beckham junto a sus padres, Lionel Messi y otros integrantes del Inter Miami

