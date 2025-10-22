Huracán recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero en el cierre de la fecha 13 del Torneo Clausura

La fecha 13 del Torneo Clausura se cerrará en Parque de los Patricios. La presión sobre Huracán y la expectativa en Central Córdoba marcarán el duelo que comenzará a las 19.30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Mientras el equipo de Frank Darío Kudelka atraviesa una etapa de resultados negativos que ha generado descontento en sus hinchas, el conjunto santiagueño llega motivado tras haber revertido una serie de derrotas y aspira a acercarse a los primeros puestos de la tabla en la Zona A.

El presente del elenco porteño se ha visto afectado desde su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas. Desde ese momento, el equipo solo ha conseguido una victoria (ante Banfield) y ha marcado apenas dos goles en ese periodo. La reciente derrota frente a Aldosivi, último en la clasificación, en Mar del Plata, profundizó la crisis y complicó tanto la posibilidad de acceder a los playoffs como la de asegurar un lugar en las competiciones internacionales de la próxima temporada. El malestar de la hinchada se ha dirigido especialmente hacia el entrenador, cuyo futuro al frente del plantel quemero se encuentra en duda.

Por su parte, el conjunto que está bajo la conducción de Omar De Felippe, había logrado consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato doméstico. Sin embargo, la caída sufrida ante Vélez en la Supercopa Argentina marcó el inicio de una racha adversa de cinco presentaciones sin alegrías. Este ciclo negativo se interrumpió en la última jornada, cuando el Ferroviario superó a Unión por 3 a 1, resultado que renovó las expectativas y el ánimo del plantel. Con la confianza recuperada, el conjunto del norte argentino buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca de la cima y alimentar sus aspiraciones en el campeonato.

La paridad en el certamen es tan pareja que Huracán, con 16 unidades, y Central Córdoba, con 18, mantienen la esperanza de avanzar a la siguiente instancia, dado que entre el segundo (Unión con 20) y el duodécimo (el Globo) solo hay 4 puntos de diferencia. Sin dudas, la batalla por los ocho boletos está más caliente que nunca.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Central Córdoba de Santiago del Estero: Alan Aguerre, Braian Cufré, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Santiago Moyano, Matías Vera, Fernando Juárez, Lucas Besozzi, Leonardo Heredia, Diego Barrera y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Lucas Cavallero

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Posiciones