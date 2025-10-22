Deportes

Diego Martínez repasó su ciclo como entrenador de Boca Juniors: “Viví cosas muy fuertes”

El ex técnico xeneize se refirió a lo que fue su paso por la Ribera como estratega del equipo

Guardar
Diego Martínez dirigió a Boca
Diego Martínez dirigió a Boca en 2024 y no pudo conseguir títulos (AP Foto/Gustavo Garello)

El ciclo de Diego Martínez en Boca Juniors fue de mayor a menor. Arrancó con buenos resultados y rendimientos a inicios de 2024, pero lentamente se fue desmoronando y el DT no pudo ganar títulos en su paso por la Ribera. Llegó a semifinales de la Copa de la Liga después de eliminar a River en Córdoba (fue eliminado por Estudiantes de La Plata) y se quedó afuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, en tanda de penales. Más allá de eso, a muchos fanáticos les dejó un buen recuerdo. En diálogo con DSports Radio, repasó su etapa en el Xeneize.

“Llegar a Boca era la máxima experiencia. La sensación es de haber disfrutado muchas cosas. No pudimos hacerlo perdurar en el tiempo y terminó antes de lo que todos imaginábamos. Fue un gran aprendizaje, vivir cosas muy fuertes con futbolistas de altísima jerarquía. Y lograr darle al equipo una identidad de juego. Lo malo, quizás, es no haber podido obtener un título y terminado el trabajo como todos queríamos”, fue el balance general de Martínez.

Cuando le consultaron si tenía algún arrepentimiento de su estadía en el club azul y oro, fue contundente: “Arrepentirme no, porque con aciertos y equivocaciones, traté de actuar de manera genuina. Si hay algo que nos trajo hasta acá es tratar de hablar siempre con lo que creo que es mejor para la institución en la que nos toca trabajar. Sí muchísimos aprendizajes, que me sirvieron para el próximo paso que fue Cerro Porteño. Ahí también viví cosas muy fuertes, fueron dos procesos muy fuertes, en algún punto, con situaciones similares. Espero que el próximo sea aún mejor y que estas experiencias me ayuden a ser mejor conductor, entrenador o cabeza de cuerpo técnico”.

Martínez aseguró que no tiene
Martínez aseguró que no tiene arrepentimientos de su paso por Boca

Martínez, que se fue hace unas semanas de Cerro Porteño, recibió varios sondeos y estudia proyectos de cara al 2026. “Este tiempo me costaba proyectarme para ver dónde era el próximo paso. Va pasando el tiempo y fue un momento de bastante reflexión. De repasar de manera interna. Y te empiezan a agarrar ese deseo y ganas, pero que también hablo con mi representante que el próximo paso tendrá que tener algunas características para sentirme que es el paso que quiero dar”.

Por último, se autodefinió como un entrenador “jugadorista” y explicó por qué: “Para mí lo más importantes son los futbolistas. El fútbol moderno evolucionó, podemos discutir si para bien o para mal, pero los detalles están realmente muy marcados de por lo que podés ganar o perder un partido. La evolución táctica del juego ha crecido y hoy el jugador necesita tener el modelo a llevar o la particularidad táctica, con la información justa que le baja el entrenador. Es importante cómo el cuerpo técnico la mastica, procesa y se la da. El jugador la necesita, pero también necesita que seas lo más simple posible y que todo fluya de manera natural. Que el juego tenga que ver con la característica natural del jugado”.

SU RELACIÓN ESPECIAL CON EQUI FERNÁNDEZ

Diego Martínez conoce a Equi
Diego Martínez conoce a Equi Fernández desde las infantiles de Boca (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

“Le veo rasgos de cuando lo conocí a los 10 años. Me pasa algo con él de mucha conexión. Me parece un futbolista fantástico. Esta experiencia (en Bayer Leverkusen) lo va a hacer más moderno de lo que es. Es de elite, más allá de lo que es como ser humano y el carácter que tiene. Es un chico increíble al que quiero muchísimo. Hace poco le mandé mensaje a Mateo Retegui, que estuvieron juntos un poquito en Arabia Saudita, y nos reíamos un poco de lo que fue la época en Tigre y lo que la disfrutamos”.

Temas Relacionados

Boca JuniorsDiego Martínez

Últimas Noticias

Con la presencia de Mastantuono, Real Madrid recibirá a Juventus por la tercera fecha de la Champions League: hora, TV y probables formaciones

El Merengue buscará mantener puntaje ideal frente a un rival que todavía no ganó en el certamen. Desde las 16 con televisación de Disney+ y Fox Sports

Con la presencia de Mastantuono,

Racing visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Academia se mide al Mengao en el Estadio Maracaná. Desde las 21:30 con transmisión de Disney+, Telefe y Fox Sports

Racing visitará a Flamengo en

Las dos figuras del Arsenal que elogiaron el impacto de Heinze en el equipo tras la goleada en la Champions: “Lo ama todo el mundo”

Gabriel Martinelli y David Raya se refirieron al rol del asistente de Mikel Arteta, quien se acopló esta temporada al cuerpo técnico

Las dos figuras del Arsenal

Conmoción en Brasil por la muerte a los 31 años de Kadu Santos, el fisicoculturista que protagonizó un emotivo momento con su novia en un torneo

Ricardo Nolasco dos Santos perdió la vida en el estado de Rio Grande do Sul. La familia comunicó la trágica noticia a través de las redes sociales

Conmoción en Brasil por la

El nuevo torneo que promete revolucionar el ajedrez mundial: “Queremos encontrar al jugador más versátil”

La FIDE adelantó que trabajan para estrenar un formato de juego hacia el cierre del calendario 2026

El nuevo torneo que promete
ÚLTIMAS NOTICIAS
A un año del RIGI,

A un año del RIGI, ingresaron 22 proyectos por más de USD 35.500 millones

Fabiola Yañez pidió que el juez Ercolini siga en la causa por violencia de género y se demora la llegada a juicio

Un banco de inversión francés decidió cerrar su apuesta por una devaluación del peso: cuánto perdió

Receta de merengue francés, rápida y fácil

“El domingo el Gobierno va a ganar y perder a la vez”: el análisis de Andrés Malamud sobre las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador reconoció la victoria de

Ecuador reconoció la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia y le ofreció respaldo económico y político

Así bombardea Putin objetivos civiles en Ucrania: un drone impactó en un edificio residencial

Un incendio en la frontera entre Paraguay y Bolivia arrasó con 16.000 hectáreas de vegetación

El Festival de Cine de Mar del Plata anunció su programación

Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica, según el Global Hunger Index 2025

TELESHOW
Topa reveló su profunda admiración

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa