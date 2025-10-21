Deportes

Mike Tyson reveló la lección que aprendió de la caída ante Jake Paul y aplicará contra Floyd Mayweather

El ex Rey de los Pesados, de 59 años, volverá al ring en 2026 ante otra leyenda del boxeo

Tyson sufrió la diferencia de edad y de forma física ante Jake Paul (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Mike Tyson, una de las figuras más reconocidas del boxeo mundial, compartió con People la lección más importante que extrajo tras su derrota ante Jake Paul en noviembre de 2024. El exmonarca de los pesos pesados explicó que ese revés le permitió comprender la relevancia del enfoque mental y la necesidad de disfrutar cada instante sobre el ring, una enseñanza que planea aplicar en su próxima pelea de exhibición frente a Floyd Mayweather, prevista para la primavera de 2026 en Estados Unidos.

En la entrevista con People, Tyson relató que la caída ante Paul, un actor y Youtuber convertido en boxeador, lo llevó a una profunda reflexión sobre su desempeño y su actitud durante el combate. “Va a ser muy interesante. No puedo creer que, desde la última vez que hice esto -en su etapa más activa que culminó en 2005-, peleé. ¿Qué? Dos o tres veces, pero lo haré mejor la próxima vez”, expresó el excampeón, subrayando que la autocrítica y el aprendizaje forman parte de su preparación actual. Entre los aspectos que más destacó, Tyson señaló que le faltó enfoque mental durante la pelea, lo que influyó en el resultado final.

Vale resaltar además que ante Paul se notó la diferencia de edad (31 años), además de que el legendario pugilista venía de superar un episodio de salud que obligó a que el combate se pospusiera.

De cara al enfrentamiento con Mayweather, Tyson explicó a People que su principal objetivo será mantener la concentración y, sobre todo, disfrutar el momento. El boxeador estadounidense afirmó que, tras su experiencia reciente, ha decidido valorar cada segundo en el cuadrilátero, consciente de que esos instantes son efímeros y no se repiten.

Iron Mike y Pretty Boy Floyd, frente a frente

La exhibición entre Tyson y Mayweather, organizada por CSI Sports/Fight Sports, está programada para la primavera del hemisferio norte de 2026, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta. El combate presenta notables diferencias entre ambos: Tyson, de 59 años y con un peso superior a los 100 kilogramos, se enfrentará a Mayweather, de 49 años y habitual en la categoría welter, cuyo límite es de 66,7 kilogramos. Estas diferencias han llevado a que el organismo regulador de Estados Unidos clasifique el evento como una pelea de exhibición, bajo reglas especiales que incluyen guantes más acolchados y asaltos más cortos, para garantizar la seguridad de los participantes.

En la actualidad, Tyson considera que el boxeo atraviesa una etapa marcada por lo impredecible, donde combates que antes parecían imposibles ahora se concretan. El propio exmonarca admitió a People su sorpresa por el acuerdo alcanzado con Pretty Boy Floyd: “Él lo firmó, así que ya lo creo”, comentó, reflejando la expectativa que genera este enfrentamiento entre dos figuras históricas.

La derrota ante Jake Paul marcó un punto de inflexión en la carrera reciente de Tyson, quien, tras ese episodio, ha optado por replantear su enfoque y adaptarse a la nueva era del boxeo de exhibición. Antes de lo ocurrido con el Youtuber, que generó polémica y fue aceptado como un choque profesional, había combatido ante Roy Jones junior en 2020, también en una exhibición que resultó muy lucrativa. En consecuencia, su figura sigue siendo muy buscada para este tipo de eventos, a pesar de que Kid Dynamite se reconvirtió en empresario.

Es cantante, modelo, actriz de

El nuevo apodo que le

Las tres fotos que publicó

Riestra ganó, Tigre rescató un

