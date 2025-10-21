Haaland sumó un Lamborghini valuado en más de 300 mil dólares a su increíble colección de autos de lujo

El reciente avistamiento de Erling Haaland al volante de un exclusivo Lamborghini Huracán Sterrato verde mate ha vuelto a poner en primer plano la extraordinaria afición del delantero noruego del Manchester City por los automóviles de lujo. Este modelo, valorado en 250.000 libras esterlinas (unos 335.000 dólares), se suma a una colección de superdeportivos que, según la información disponible, alcanza un valor de varios millones de libras.

El Huracán Sterrato que ahora forma parte del garage de Haaland destaca no solo por su precio, sino también por su carácter limitado: únicamente se han fabricado 1.499 unidades desde el inicio de su producción en febrero de 2023. Este vehículo, diseñado para la conducción todoterreno, incorpora un motor V10 de 5,2 litros capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 259 km/h (161 mph). Según la descripción oficial de Lamborghini en su sitio web, “el Huracán Sterrato posee un espíritu aventurero que cautiva desde el primer momento” y “cada detalle es una declaración de su actitud audaz”.

La pasión de Haaland por los automóviles de alta gama se refleja en la diversidad y el valor de su colección. Según repasó el medio británico The Sun, entre los modelos que posee figuran un Aston Martin DBX 707 de edición especial, utilizado como coche de seguridad en la Fórmula 1 y valorado en 350.000 libras (unos 470.000 dólares), un Rolls-Royce Cullinan de 300.000 libras (aproximadamente 400.000 dólares) y un Porsche 911 GT3 de 160.000 libras (alrededor de 215.000 dólares). Además, en marzo, el futbolista realizó una adquisición especialmente llamativa: un Bugatti de 4 millones de libras (unos 5,35 millones de dólares), capaz de alcanzar una velocidad máxima de 446 km/h (277 mph) y dotado de características tecnológicas avanzadas y puertas de diseño icónico.

Erling Haaland, uno de los futbolistas más cotizados del mundo (REUTERS/Phil Noble)

La colección de Haaland no se limita a los deportivos europeos. En mayo, fue visto conduciendo un Ferrari 812 Competizone Aperta de edición limitada, pintado en un llamativo amarillo y valorado en 1,9 millones de libras (unos 2,54 millones de dólares), cerca de su residencia en Alderley Edge, Cheshire. Posteriormente, en agosto, amplió su repertorio con un Shelby Super Snake F-150, un camión valorado en 200.000 libras (unos 268.000 dólares), con el que llegó al complejo de entrenamiento Ethiad.

Otros vehículos que han formado parte de su cochera incluyen un Mercedes Maybach de 250.000 libras (unos 335.000 dólares), un Mercedes AMG One de 2,7 millones de libras (alrededor de 3,61 millones de dólares) y un Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic de 130.000 libras (unos 174.000 dólares). La variedad y el valor de estos automóviles subrayan el estatus de Haaland como uno de los futbolistas mejor remunerados del mundo.

Otro de los autos de lujo en los que se paseó el noruego: un Porsche 911 GT3 RS valuado en 160.000 libras esterlinas

De acuerdo con la publicación de Forbes, Haaland ocupa el quinto puesto entre los futbolistas con mayores ingresos en 2025, con un salario semanal que asciende a 500.000 libras (unos 670.000 dólares). Este poder adquisitivo le permite mantener una colección de vehículos que pocos pueden igualar.

En el terreno deportivo, el delantero noruego ha demostrado un rendimiento sobresaliente, con 11 goles anotados en la Premier League durante la presente temporada y tres más en la Liga de Campeones. Su desempeño en el campo se ve reflejado en su éxito fuera de él, donde su afición por los superdeportivos se ha convertido en una de sus señas de identidad más reconocibles.