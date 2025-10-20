“El cucharón”: el especial video que le dedicó la Ligue 1 al Colo Barco por su gran nivel ante el PSG

"El cucharón de Valentín Barco... pero no sólo eso“... Con esa frase escrita en su idioma original (La louche de Valentin Barco... mais pas que), la cuenta oficial de la Ligue 1 destacó el notable talento que expuso el lateral surgido de Boca Juniors.

El Colo fue uno de los grandes protagonistas en el Parque de los Príncipes, donde el Racing de Estrasburgo empató 3 a 3 con el París Saint-Germain, en el marco de la octava fecha del torneo francés.

En un choque en el que estaba en juego la cima del certamen, la figura con pasado en el Xeneize y el Sevilla, junto a Joaquín Panichelli, fue uno de los grandes animadores del espectáculo en la Ciudad de la Luz. Es que Barco brindó una exquisita asistencia de emboquillada (o “cucharita”), mientras que el delantero surgido de River Plate convirtió un doblete, en el que se destacó un golazo de cabeza.

Con la repartición de puntos no quedó ninguno conforme, dado que el combinado liderado por Luis Enrique perdió la cima de la Ligue 1 al sumar 17 unidades, mientras que Racing de Estrasburgo quedó en la tercera ubicación con 16. Ambos fueron superados por el Olympique de Marsella, que se adueñó de la punta gracias a su aplastante goleada por 6 a 2 sobre Le Havre y alcanzó los 18 puntos.

El arribo de Barco al Racing de Estrasburgo se produjo a comienzos de 2025, luego de un breve paso por el Sevilla. Tras la cesión en el elenco español y un primer préstamo en la institución francesa por parte del Brighton and Hove Albion, el club francés formalizó su vínculo por cuatro temporadas en julio de este año, al activar la cláusula de compra obligatoria luego de seis meses de rendimiento destacado. Desde entonces, el argentino se ha consolidado como una de las figuras emergentes del equipo.

Desde su debut con los Blanquiazules el 9 de febrero, en una victoria 2-0 frente al Montpellier por la jornada 21 de la temporada anterior, Barco ha disputado 23 partidos, en los que ha registrado dos asistencias y no ha convertido goles. No obstante, su adaptación a Francia fue prácticamente inmediata, al punto de que fue titular en 21 encuentros y solamente ingresó desde el banco de suplentes en los restantes dos. Además, ofreció su versatilidad, dado que suele ser empleado en diferentes puestos del mediocampo.

Esto contrasta completamente con el rodaje que había tenido en sus equipos antecesores. Tras convertirse en una de las figuras del Boca Juniors de Miguel Almirón, que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2023, Brighton desembolsó 10 millones de dólares por su fichaje. Pese a esto, en Inglaterra disputó un total de siete encuentros. Por su parte, durante los meses que estuvo en el Sevilla, solamente jugó nueve partidos.

Una de las cosas a destacar del Racing de Estrasburgo, que comparte propietarios con el consorcio que maneja, entre otros clubes, al Chelsea de la Premier League, es que es uno de los grandes animadores de la Ligue 1 desde la pasada temporada. El condimento especial es que, gran parte de los jugadores del plantel no pasa los 22 años de edad.

En la campaña pasada, el Estrasburgo finalizó en la séptima posición de la Ligue 1, lo que le permitió acceder a la fase clasificatoria de la Conference League. En esa instancia, el equipo superó al Brondby de Dinamarca con un marcador global de 3-2. El debut en la fase de grupos de la competencia europea está programado para el jueves 2 de octubre, cuando el conjunto francés visitará Eslovaquia para enfrentar al Slovan Bratislava.