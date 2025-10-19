El mensaje alentador del director de Alpine de cara a la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Alpine tuvo un sábado complicado en el marco del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Como ya viene sucediendo a lo largo de la temporada, los A525 sufrieron con el ritmo en lo que fue la carrera sprint y también durante la clasificación a la prueba principal que se llevará a cabo este domingo en el Circuito de las Américas.

Tras el puesto 10 de Pierre Gasly y el 14° lugar de Franco Colapinto en la Sprint, ambos lograron avanzar a la Q2 y largarán en los puestos 14 y 15 en el GP a 56 vueltas, respectivamente. Una vez que se terminó el día de acción, Steve Nielsen, el director de la escudería francesa, hizo un balance de lo sucedido durante la jornada en el trazado de poco más de 5 kilómetros de longitud.

“Dados nuestros resultados en eventos recientes, ciertamente podemos sacar algo positivo del Sprint Day aquí en Austin. En la carrera, Pierre hizo bien en sobrevivir al caos en la Curva 1 y al final terminó en la décima posición, justo fuera de los puntos. Franco, desafortunadamente, sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda en los diversos incidentes de la primera vuelta, lo que prácticamente acabó con cualquier esperanza de un buen resultado”, fue el primer balance en relación a la competencia a 19 giros que se corrió en la primera parte del sábado.

Acto seguido, Nielsen destacó lo realizado por los pilotos del equipo durante la clasificación. “El coche, en general, ha estado en una posición decente durante todo el fin de semana, lo que se refleja en que ambos autos alcanzaron la Q2 por mérito propio, nuestra primera doble aparición en Q2 desde Austria en julio, lo que subraya el deseo del equipo de seguir luchando por el mejor resultado posible cada vez que estamos en pista”, dijo.

“Como vimos en el Sprint de hoy, podría haber oportunidades en la carrera de mañana que requerirán que ambos pilotos conduzcan de manera inteligente y limpia, y veremos qué podemos hacer para maximizar nuestro resultado final con ambos autos”, concluyó el experimentado ingeniero que se sumó a Alpine con el objetivo de trabajar codo a codo con Flavio Briatore.

Gasly largará en el puesto 14 el GP de EEUU (Jerome Miron-Imagn Images)

En el mismo comunicado que difundió la escudería con sede en Enstone, Gasly también dio su mirada sobre la jornada. “Los fines de semana de sprint siempre tienen un calendario muy ocupado y, sin duda, ha sido un día ajetreado al volante. Diría que tuvimos una carrera sprint decente al terminar en la décima posición. La curva 1 fue un caos en la primera vuelta y solo tuve que intentar sobrevivir y colocar el coche en la posición correcta para evitar cualquier problema. Al final, ganamos algunos lugares y solo tuvimos que hacer nuestro mejor esfuerzo para defendernos desde ahí. Nos faltó ritmo, pero ciertamente aprendimos algunas cosas y trucos que deberían beneficiarnos en la carrera. En la clasificación, de nuevo, sentí que hicimos un trabajo bastante bueno. No quedé muy satisfecho con la última vuelta rápida, donde parecimos tener dificultades especialmente en la última curva, así que revisaremos eso, ya que los dos primeros sectores fueron buenos y competitivos. No creo que la Q3 hubiera sido posible, tal vez uno o dos lugares más arriba, pero creo que, como equipo, podemos sacar lo positivo de estar en la Q2 por segunda vez este fin de semana. Mañana veremos qué podemos hacer desde la posición 14 y solo intentaremos aprovechar cualquier posible caos delante”, reflexionó el francés.

Por su parte, Colapinto también se refirió al sábado de actividad en Austin. “Ha sido un día complicado, y en general un fin de semana difícil hasta ahora, en mi lado del garaje. Ha sido difícil encontrar el equilibrio adecuado y el coche se ha sentido un poco más impredecible de conducir que en las carreras recientes, lo que también podría deberse a las condiciones y a la naturaleza de alta velocidad de este circuito. En la Sprint, logré una buena salida, pero sentí un fuerte contacto por detrás en el vértice de la Curva 1, lo que finalmente provocó un pinchazo en la rueda trasera izquierda y, en efecto, nos dejó fuera de la contienda al tener que hacer una parada extra en boxes. Hicimos cambios importantes en la configuración entre sesiones para ayudarme a sentirme más seguro con el coche. Algunas cosas funcionaron y otras no, pero fue un buen aprendizaje que podemos aprovechar en futuras carreras. Estuve presionando mucho en la clasificación y, aunque fue positivo meter ambos coches en la Q2, me costó juntar una vuelta completa y tuve que abortar algunas tandas por algunos sobrevirajes en ciertos lugares. Realmente no pude competir hoy después del incidente en la Curva 1, así que espero con ganas la carrera de mañana y ver qué podemos hacer desde nuestra posición de salida”, relató el oriundo de Pilar.

El piloto argentino saldrá desde el puesto 15 en Austin (REUTERS/Jakub Porzycki)