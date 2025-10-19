13 frases de Úbeda tras la derrota de Boca: su emoción al recordar a Miguel Russo y por qué el resultado no fue justo

La emoción de Úbeda al recordar a Russo tras la derrota ante Belgrano

La derrota de Boca Juniors ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera se produjo en una jornada especial para el Xeneize, ya que fue el primer partido que jugó el equipo tras la muerte de Miguel Russo. Luego de la derrota, Claudio Úbeda, quien se hizo cargo del equipo tras la pérdida del experimentado DT, brindó la habitual conferencia de prensa.

“La sensación que tengo, obviamente de tristeza por el resultado. Creo que el equipo mereció otro resultado distinto al que nos llevamos, porque generamos muchas ocasiones de gol. La consecuencia de recibir los goles y no poder haberlo hecho en la dimensión que lo hizo el rival no nos alcanzó para poder dar vuelta el resultado. Los chicos entregaron todo. Merecimos otro resultado", comenzó en su análisis.

Acto seguido, y visiblemente emocionado, recordó al entrenador tras su partida. “Para nosotros estas últimas semanas fueron duras porque sabíamos cómo venía la situación de Miguel, uno cada vez que volvía al entrenamiento veíamos a ver si estaba él al lado nuestro, si nos daba una indicación, si nos daba una señal. Lo vamos a recordar siempre de esa manera, es muy difícil poder asimilarlo demasiado rápido la ida de una persona como lo fue Miguel. A nivel humano más que deportivo, eso se sintió, pero hablamos con los jugadores que debíamos potenciar lo que había pasado y transformarlo en algo positivo que era lo que Miguel siempre quería, que esté el fútbol por encima de las demás cosas y estamos seguros que él habrá hecho fuerza para que a nosotros nos vaya bien".

Luego, habló sobre como se tomaron sus dirigidos la derrota: “El ánimo del grupo está muy bien, obviamente entran en el vestuario con la bronca de haber perdido un partido que no merecieron perder. El clásico es una responsabilidad que tenemos todos de afrontarlo como tal y estoy seguro que vamos a llegar bien y vamos a tener un buen resultado", manifestó acerca del inminente encuentro ante River Plate.

Para Úbeda, Boca mereció otro resultado ante Belgrano

Boca tuvo varias oportunidades que no pudo consumar y el flamante DT se refirió a eso: “Es importante haber generado muchas ocasiones de gol y obviamente es importante la finalización de esas jugadas y deberemos trabajar en concretar las ocasiones que generamos. Lo más difícil en el fútbol actual es generar situaciones de gol. Después, hay que trabajar en la parte fina de la definición y poder llegar a empujar esas situaciones que es lo único que nos faltó”.

“Fundamentalmente, en el segundo tiempo con dos o tres desbordes de Exequiel Zeballos que tiró buenos centros con la defensa corriendo para atrás. Con las condiciones que jugó el equipo seguramente no tengo duda que va a haber muchísimos resultados positivos que los que nos llevamos hoy", sumó.

El Xeneize se quedó con 17 puntos y marcha en el puesto 7 de la Zona A, pero puede quedar fuera de los ocho clasificados si se dan algunas resultados en lo que resta de la fecha 13 del Torneo Clausura. ¿Cuándo volverá a jugar el ahora equipo de Úbeda? El próximo lunes 27 a las 16 se enfrentará a Barracas Central como visitante en el duelo postergado por la muerte de Russo.

Claudio Úbeda da indicaciones a Miguel Merentiel en el duelo entre Boca y Belgrano en La Bombonera (Fotobaires)

MÁS FRASES DE ÚBEDA:

La influencia del árbitro: “Cambió el resultado del partido por el penal ese, porque no habríamos sufrido ningún tipo de situación de riesgo en el arco nuestro, pero la verdad no tengo mucho que decir del tema de los árbitros, es una conjetura que pueden hacer ustedes”.

La actuación de Miguel Merentiel y Milton Giménez: “A pesar de no haber concretado las situaciones que se generaron, trabajaron mucho para el equipo, fundamentalmente Miguel Merentiel en el primer tiempo tuvo varias opciones generadas a través de movimientos que teníamos previstos de cómo se paraba la defensa de Belgrano, esa línea de tres sacando el lateral volante y buscando la espalda de los centrales. Nos faltó la estocada final, pero creo que hicimos un desgaste importante. El delantero vive del gol y la necesidad nuestra de concretar es lógica, pero hoy no lo pudimos hacer".

El tándem Merentiel y Zeballos: “Exequiel descendió un poco más para volantear y salir de más atrás y Miguel se tiraba sobre la izquierda y él buscaba ganarle la espalda al central de la derecha, son combinaciones que hacen los jugadores en los partidos. Cada vez que Exequiel intervino en las jugadas lo hizo bien, logró desequilibrar en el uno a uno. Desde el minuto que entró él le dio aire al equipo en la fase ofensiva".

Los cambios del encuentro: “No es que no haya variantes en el banco. Los últimos cambios entraron faltando unos 15 minutos. Creíamos que Carlos Palacios, que jugaba su primer partido tras la lesión, estaba algo cansado. Hizo un desgaste bastante grande, por eso fue el cambio de él. El cambio de Brian por una cuestión táctica, para ponerle aire y darle una impronta que le dio Exequiel, el equipo estaba jugando bien, nos faltaba un poco más de sprint final y por eso hicimos esos cambios".

Jugar con un solo nueve los próximos partidos: “Eso siempre ha estado en las posibilidades tácticas que hemos estado analizando desde que estamos nosotros. Creo que Miguel Merentiel no es de los centrodelanteros que juegan posicionados como 9 fijo. Por momentos se tiró por los costados y eso lo hace bastante bien, pero sí existe la posibilidad de cambiar el esquema táctico.

El ingreso de Ander Herrera: “Rodrigo (Battaglia) el último día de entrenamiento había tenido una molestia en la espalda que la verdad la llevó bien durante todo el partido, hicimos el cambio porque entendíamos que a lo mejor con Ander, que tiene un poco más de juego ofensivo, nos podía dar el último pase que necesitábamos".

El desempeño de Pablo Dóvalo: “La injusticia siempre va a quedar a criterio de lo que determine el árbitro. Lo que sí creo es que afectó el ánimo de nuestros jugadores en relación a sentir bronca por las sensaciones que se generaban. No me gusta opinar de los árbitros. Se tendría que juzgar de la misma manera una falta táctica que demorar el juego. Lo hablé con Pablo (Dóvalo)“.

El partido de Zeballos: “Entró muy bien, venía evolucionando bien en las semanas y consideramos que era el momento justo para poder entrar. Él nos dio esa pimienta que nos faltaba en los últimos minutos. El caso de Kevin Zenón entró los minutos que considerábamos, porque Palacios no estaba haciendo un mal partido y consideramos que tenía que entrar en ese momento".