La lupa sobre el penal de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini en Boca Juniors-Belgrano que abrió el marcador

Pablo Dóvalo sancionó la pena máxima por un pisotón del marcador central al delantero. Los detalles

Miguel Scime

El duelo entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba en La Bombonera no estuvo exento de polémicas. A poco de iniciar la segunda mitad, el Pirata se adelantó en el marcador gracias a un penal que fue discutido y necesitó de la intervención de la tecnología para convalidarse.

El primer tiempo se caracterizó por un inicio enérgico del equipo dirigido por Claudio Úbeda, que generó tres oportunidades claras para abrir el marcador, aunque no logró concretarlas. A medida que avanzaron los minutos, el equipo de Ricardo Zielinski equilibró el juego y también generó aproximaciones al arco defendido por Agustín Marchesín.

El complemento comenzó con la expectativa renovada de los hinchas, pero rápidamente el desarrollo se inclinó a favor de Belgrano. A los 6 minutos del segundo tiempo, el árbitro Pablo Dóvalo recurrió al VAR para revisar una posible infracción de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini dentro del área.

El pisotón de Di Lollo

Tras la revisión, que se demoró varios minutos en realizarse por el reclamo airado de los dos equipos, se sancionó penal para el conjunto cordobés, lo que constituyó un acierto por parte del cuerpo arbitral, dado que existió un pisotón del marcador central de 21 años sobre el atacante visitante.

No obstante, antes de la ejecución, todo el banco de suplentes reclamó que existió fuera de juego de Nicolás Fernández en el origen de la jugada. Esto no fue así y Dóvalo, en una correcta decisión, prosiguió con los preparativos para el tiro desde los 12 pasos.

El encargado de ejecutar la pena máxima, tras un largo tiempo en el que el juego estuvo parado, fue el propio Passerini, que remató a media altura y dejó sin opciones a Marchesín para establecer el 1-0.

Paredes fue el autor de un gol en contra para Belgrano (Fotobaires)

La presión de Belgrano no cesó y, apenas cuatro minutos después, una jugada de ataque derivó en una serie de rebotes dentro del área de Boca. El balón terminó en la red tras un desafortunado desvío en contra de Leandro Paredes, lo que significó el segundo tanto para el equipo visitante.

A pesar de la desventaja, el equipo local no bajó los brazos. A los 20 minutos, Exequiel Zeballos descontó para Boca Juniors tras una destacada habilitación del atacante uruguayo, Miguel Merentiel. El Changuito controló el balón y definió al segundo palo, logrando el 2-1 y devolviendo la esperanza a los hinchas presentes en La Bombonera.

Tras el tanto, el elenco azul y oro se volcó en ataque para tratar de encontrar el empate. Incluso, tuvo varias oportunidades dentro de los nueve minutos de descuento que adicionó Dóvalo para recuperar el tiempo perdido, tanto en la jugada del penal como en los distintos momentos en los que el juego estuvo detenido.

Finalmente, el marcador no se modificó y Belgrano se llevó tres puntos fundamentales de su visita al barrio de La Boca. El próximo compromiso para el Xeneize será en condición de visitante: jugará ante Barracas Central, el próximo lunes 27 a las 16, en el duelo postergado tras la muerte de Russo. El Pirata, por su parte, deberá ser anfitrión del duelo ante Tigre, en el Gigante de Alberdi.

