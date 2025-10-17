Deportes

Luis Monti y el recorrido que lo llevó a disputar dos finales de la Copa del Mundo con selecciones distintas en contextos de máxima tensión

El legendario mediocampista argentino es el único futbolista en la historia que disputó finales de la Copa del Mundo con Argentina en 1930 e Italia en 1934, marcando un hito irrepetible en el fútbol internacional

Por Faustino Cuomo

Guardar
Luis Monti posando con la
Luis Monti posando con la camiseta de San Lorenzo. El delantero jugó para la institución de Boedo entre 1922 y 1930 (foto: Museo Histórico San Lorenzo)

La historia del fútbol mundial está repleta de hazañas, pero pocas alcanzan el carácter de leyenda de la que protagonizó Luis Monti. Único en los anales del deporte, Monti fue el primer y hasta ahora el único futbolista en jugar dos finales de la Copa del Mundo, defendiendo los colores de dos países distintos, Argentina e Italia. Su vida y carrera se entrelazan con episodios de gloria, tragedia y coraje bajo circunstancias extremas, convirtiéndolo en una figura inolvidable.

El inicio de la leyenda

Los clásicos rioplatenses entre Argentina y Uruguay suelen ser partidos de alto impacto que trascienden lo futbolístico. Sin embargo, casi un siglo atrás, este encuentro “tensaba” fronteras. La final del Mundial 1930 transformó el Río de la Plata en una auténtica ruta de migración. Se calcula que 35.000 argentinos se apiñaron en veleros de madera e intentaron cruzar el río para asistir a la final. No era solo un partido, era una batalla de honor, con Monti como el referente de una escuadra que cargaba el peso de toda una nación.

Monti jugó los últimos años
Monti jugó los últimos años de su carrera en Juventus, disputando 225 partidos oficiales (foto: Wikipedia)

Nacido en Buenos Aires en 1901, Monti creció entre los potreros y el rigor del amateurismo. Comenzó su carrera en Huracán, pero fue en San Lorenzo, el eterno rival, adonde se convirtió en emblema, obteniendo tres campeonatos en cinco años y manteniéndose invicto durante 20 meses consecutivos. En la selección argentina debutó en 1924 y, tres años más tarde, se coronó campeón sudamericano en Perú, forjando una enemistad deportiva con Uruguay tras una ajustada derrota en la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928.

El Mundial de 1930 en Montevideo, organizado por FIFA, fue el escenario perfecto para plasmar su temperamento. Monti era temido y al mismo tiempo idolatrado, al punto de que desde las tribunas uruguayas era el villano favorito. “La brutalidad del primero durante el torneo acentuó el odio que los uruguayos sentían por sus inoportunos invasores. Monti, en efecto, rompió huesos a los rivales contra Francia, dientes contra Estados Unidos y provocó una reyerta multitudinaria contra Chile”, describió el ente internacional del fútbol.

El camino de Argentina a la final no fue sencillo. En el debut, Monti marcó de tiro libre ante Francia, convirtiéndose en el primer argentino en anotar en mundiales, y volvió a convertir ante Estados Unidos en la semifinal, destacando por su incansable despliegue, su fortaleza física y sus “varios corazones en un único cuerpo”, como lo describió el periodista Giglio Panza para Tutto Sport.

Mural en el barrio porteño
Mural en el barrio porteño de Boedo en honor a Luis Monti (foto: Wikipedia/Grupo Artístico de Boedo)

La definición ante Uruguay fue una verdadera batalla psicológica. Según narra El Gráfico, Monti recibió “una carta que lo amenazaba de muerte a él y a su familia” y pidió no jugar, pero la lesión de Adolfo Zumelzú dejó sin opción a los entrenadores. “Tuve mucho miedo cuando jugué ese partido porque me amenazaron con matarme a mí y a mi madre. Estaba tan aterrado que ni pensé que estaba jugando al fútbol. Lamentablemente, perjudiqué a mis compañeros”, confesaría años después Monti.

Argentina iba ganando 2-1 en el descanso, pero Uruguay reaccionó en la segunda mitad y se impuso por 4-2. Con la derrota, Monti quedó señalado como el responsable máximo por el periodismo y los hinchas albicelestes, mientras la policía debió escoltar a los jugadores entre disturbios armados.

La selección uruguaya que se
La selección uruguaya que se consagró campeona del primer mundial en 1930 (foto: Wikipedia)

Del potrero al calcio

La vida de Monti dio un giro crucial tras el Mundial. “No le fue difícil aceptar la oferta de la Juventus para jugar en el Calcio”, destacó El Gráfico. Pero, inmerso en el amateurismo marrón, debió esperar un año hasta que el fútbol se profesionalizara. A los 30 años llegó a un club incrédulo ante su sobrepeso, pero demostró su temple: entrenó con rigor y transformó su juego, resignando velocidad para ganar presencia de líder.

Monti fue pieza clave del legendario Quinquenio de Oro de la Juventus, que dominó Italia entre 1930 y 1935, conquistando cuatro Scudetti y la Copa Italia en 1938, bajo la conducción de Carlo Carcano. “Fue un centrojás de la vieja escuela capaz de ocupar varios puestos y funciones al mismo tiempo”, resalta la crónica, ganando fama como “El León Azul” y “El Terror”.

Con el Mundial de Italia 1934 en el horizonte, Monti fue nacionalizado junto a otros argentinos para fortalecer a la Azzurra, en un proceso impulsado por Benito Mussolini. “No sé cómo lo harán, pero Italia debe ganar este campeonato. Es una orden”, relatan las fuentes que sentenció “il Duce” respecto al torneo que debía consagrar a su nación en casa.

Monti formó parte del XI
Monti formó parte del XI titular que jugó en el Estadio Centenario (foto: Wikipedia)

Cuatro años después: otra final del mundo pero con distintos colores

Italia debutó en el Mundial con una contundente victoria sobre Estados Unidos. Monti, fiel a su estilo, impuso respeto en los duros cruces. En cuartos, ante España, lesionó a Ricardo Zamora, y en semifinales, la Azzurra superó al maravilloso equipo austríaco. El camino no estuvo exento de violencia, presión y temor.

La final ante Checoslovaquia fue precedida, una vez más, por amenazas. “Mi abuelo nos contaba a menudo que tuvo que jugar dos finales de la Copa Mundial bajo amenaza. En 1930, querían hacerle daño si ganaba. En 1934, querían perjudicarlo si perdía”, contó la nieta de Luis en una entrevista con la FIFA. Afortunadamente para Monti, Italia ganó en tiempo extra con gol de Angelo Schiavio y el título quedó en manos de Mussolini.

Al concluir el partido, Monti no solo había sobrevivido físicamente, sino que había realizado un hito irrepetible: defender dos países en finales de la Copa Mundial de la FIFA™. “Un reconocimiento que enorgullecería a cualquiera, salvo a él. Razones para maldecir su suerte no le faltaban. En Uruguay lo mataban si ganaba. En Italia, si perdía”, sentencia El Gráfico.

Monti y sus compañeros celebran
Monti y sus compañeros celebran la obtención del Mundial 1934 tras vencer a Checoslovaquia (foto: Wikipedia)

El legado de un hombre único

Monti siguió su carrera en Italia hasta 1939, y en la selección hasta 1936. Más tarde, incursionaría como entrenador, aunque nunca volvió a brillar como en el campo, retirándose definitivamente tras la guerra. Retirado de las canchas, Doble Ancho tuvo una breve etapa como entrenador. Dirigió en Italia a equipos como Triestina (1939-1940); Juventus FC (1940-1941); Varese (1942-1944); Atalanta (1945-1947); Vigevano (1947) y Pisa Calcio (1949-1950). Aunque entre 1947 y 1948 volvió a Argentina para tener un breve paso como técnico de Huracán.

Luego de ello, mantuvo una vida de muy bajo perfil. Murió el 9 de septiembre de 1983, a los 82 años.

Temas Relacionados

Luis MontiCopa Mundial de la FIFASelección Argentina de fútbolSelección de fútbol de ItaliaJuventusBenito MussoliniFinales de la Copa del MundoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Sus 28 días preso en Alemania y cuando se hizo amonestar para ver a Los Redondos: las historias más llamativas de Diego Placente

El lado oculto del entrenador de la selección argentina que disputará la final del Mundial Sub 20

Sus 28 días preso en

Cómo el Autódromo de Buenos Aires tendrá actividad pese a las obras para el MotoGP, el intento por la F1 y otra carrera Mundial que se viene

Una parte del predio se usaría para pruebas, picadas y otros eventos en 2026. Hasta cuándo habrá competencias este año y cómo se ampliarán los boxes

Cómo el Autódromo de Buenos

Exequiel Palacios habló tras renovar con Bayer Leverkusen: la “racha” de River, el llamado de Scaloni y la relación con el Diablito Echeverri

Mientras se recupera de su lesión que lo mantendrá marginado hasta 2026, el mediocampista de 27 años atendió a medios de habla hispana

Exequiel Palacios habló tras renovar

Tomás Etcheverry va por las semifinales del ATP 250 de Estocolmo ante Holger Rune: hora y TV

El platense se medirá con el ex número 10 del mundo por un lugar entre los cuatro mejores del certamen. Además, se presentará Román Burruchaga en Curitiba

Tomás Etcheverry va por las

El tenso momento en el que un grupo de socios de Independiente irrumpió en la sede y reclamó contra la dirigencia

Varios hinchas del Rojo se dirigieron hasta Avenida Mitre 470, en Avellaneda, para mostrar su disconformismo con la actual comisión

El tenso momento en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atacaron a tiros a una

Atacaron a tiros a una embarcación de la Policía de Entre Ríos y buscan a los responsables

Condenaron a un funcionario municipal de Entre Ríos por privar de la libertad a su pareja, pero no irá preso

Tragedia en Córdoba: se desplomó el ascensor de una casa y una mujer murió

Un ex empleado de la Cámara de Diputados fue condenado por traficar éxtasis y querer sobornar a un policía

Le encrucijada del Presidente: entre las urnas y Trump

INFOBAE AMÉRICA
Alarmante hallazgo en Florida: detectan

Alarmante hallazgo en Florida: detectan señales similares a “Alzhéimer” en delfines varados en una laguna

Así se crearon los canales en Marte que desafiaron a la ciencia e intrigaron a los científicos durante décadas

El misterio de la tumba de Charlotte Temple: el lugar donde descansa una heroína literaria que nunca existió

Una bomba destruyó el auto de un reconocido periodista italiano: Meloni calificó el hecho como un “grave acto de intimidación”

Zelensky condenó los nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y afirmó que el Kremlin “sigue aterrorizando la vida en Ucrania”

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”