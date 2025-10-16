La “megaoferta” que recibió Mauro Icardi y podría cambiar su futuro

El punta, de 32 años, con los colores del Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)

En medio de la incertidumbre alrededor del futuro de Mauro Icardi, el club saudí NEOM SC ha presentado una oferta de diez millones de euros anuales (11.700.000 dólares) al delantero argentino, quien actualmente milita en el Galatasaray Estambul. El contrato propuesto tendría una duración de dos años y el acercamiento podría concretarse en enero, según información de Tuttomercato.

El ofrecimiento de la Saudi Pro League surge en un momento en que la continuidad de Icardi en el club turco es incierta, ya que su vínculo contractual finaliza al término de la presente temporada. La elevada suma ofrecida podría ser determinante en la decisión del goleador.

Desde su llegada en 2022 al Galatasaray procedente del Paris Saint-Germain, el atacante de 32 años se ha consolidado como una de las figuras del equipo. El futuro del ocho veces internacional argentino permanece abierto ante la posibilidad de un traspaso al fútbol saudí. El portal turco Hurriyet definió la propuesta como “una megaoferta”.

Según indicaron los medios de Estambul, el rosarino percibe actualmente 11.5 millones de dólares por temporada, aunque estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato por USD7 millones anuales, renunciando además a los pagos adicionales contemplados en su acuerdo vigente. Claro, esta información surgió antes del ofrecimiento saudí para el club de NEOM, la ciudad futurista en el desierto que proyecta el país, con una inversión de 500.000 millones de dólares.

Para definir su futuro, el atacante el atacante espera una decisión por parte de la directiva del Galatasaray. El presidente del club, Dursun Özbek, ha declarado que considera prematuro abordar la cuestión de un nuevo contrato y ha señalado que la determinación final dependerá también del informe que el cuerpo técnico presente sobre el rendimiento del jugador.

Icardi y la China Suárez, con el Bósforo de fondo. ¿Cambiarán de paisaje?

En el medio, según Hurriyet, clubes del continente americano habrían sondeado la situación de Icardi vía su representante. El Club América de México, Peñarol de Uruguay y Estudiantes de Argentina se contactaron para conocer las condiciones de un posible traspaso al finalizar la temporada. La institución que preside Juan Sebastián Verón habría sido la que mostró un interés más firme, con la intención de convencer al jugador de regresar a su país natal, donde residen sus hijos tras la separación del deportista de la modelo y conductora Wanda Nara.

Desde su llegada al Galatasaray en la temporada 2022-2023, Icardi ha contribuido a la obtención de cinco títulos: tres campeonatos de la Superliga, una Copa de Turquía y una Supercopa. Acumula 66 conquistas y 22 asistencias en 96 partidos y es capitán desde que se marchó Fernando Muslera. Recientemente regresó a la acción tras superar una lesión ligamentaria en una de sus rodillas.

Sus últimos pasos fueron en el sentido de la permanencia en Galatasaray. A comienzos de octubre, el delantero y su pareja, la actriz China Suárez, se mudaron a una villa de lujo en Arnavutköy, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La residencia, con vistas privilegiadas al Bósforo, tiene un alquiler mensual de USD 25.000 (unos EUR 23.200). Este traslado desde el barrio de Kemerburgaz responde a un deseo personal del futbolista, que deseaba afincarse en uno de sus sectores preferidos de Estambul. Sin embargo, la ralentización de las charlas de renovación pueden modificar su futuro, más ante la impactante oferta que tiene sobre la mesa del fútbol saudí.