Mide 2.18 metros, tiene 19 años y lo comparan con una estrella: la historia del “Jokic chino” que deslumbra a la NBA

Los primeros destellos de Yang Hansen, el Nikola Jokic chino, en la NBA

El primer impacto de Yang Hanse en la NBA trastocó todas las proyecciones previas. El pívot surgido de la Liga china no solo se convirtió en tema de conversación tras el draft, sino que protagonizó enseguida jugadas que generaron comparaciones inmediatas con la estrella serbia de Denver. La irrupción del joven jugador, apodado el “Nikola Jokic chino”, renovó la atención mundial sobre la presencia asiática en el baloncesto estadounidense.

Apenas unos meses atrás, Yang Hanse vivía la edición 2025 del Draft de la NBA como un espectador más en el Barclays Center de Nueva York. Su nombre irrumpió inesperadamente en la mitad de la primera ronda, cuando los Portland Trail Blazers lo eligieron en la posición 16, como parte de un acuerdo con los Memphis Grizzlies. El movimiento sorprendió incluso al propio jugador, quien admitió que esperaba una selección mucho más tardía. “Esto superó mi imaginación más salvaje”, declaró.

La transferencia involucró la cesión del pick 11, Cedric Coward, a Memphis, mientras que Portland recibió a Yang Hanse, la selección 16, una primera ronda sin protección para 2028 y dos selecciones de segunda ronda. Así, la franquicia de Oregón reforzó su rotación interior y apostó por un perfil atípico, capaz de combinar estatura, recursos técnicos y capacidad de pase.

Yang Hansen, el Nikola Jokic chino que deslumbra a la NBA (AP Photo/Amanda Loman)

La historia de Yang en el baloncesto profesional se gestó en los Qingdao Eagles de la liga china, equipo en el que promedió 16,6 puntos, 10,5 rebotes y 2,6 tapones en la última temporada. En sus primeros 96 partidos en la CBA, acumuló medias de 15,8 puntos, 10,7 rebotes, 3,5 asistencias y 2,4 tapas. Sus condiciones físicas sobresalen: mide 2.18 metros y, al levantar los brazos, sus dedos quedan a solo 23 centímetros del aro reglamentario. El club reconoció su desarrollo otorgándole el premio de Novato del Año en 2024, mientras que la liga lo distinguió también como Jugador Defensivo del Año.

En la NBA, su impacto se sintió rápidamente en la pretemporada. En el duelo ante los Golden State Warriors, Yang ejecutó una finta que descolocó al veterano Al Horford, logrando una jugada que recordó a Nikola Jokic por su destreza pese a su corpulencia. La acción, que incluyó un amague de pase, le sirvió para eludir al experimentado Horford, uno de los especialistas defensivos más respetados de la liga a sus 39 años.

En ese encuentro, Yang Hanse registró 9 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia con un 4 de 11 en tiros de campo y 1 de 4 en triples, aunque Portland cayó por 111 a 118 frente a Golden State. Su rendimiento mantuvo la expectativa en los partidos anteriores: en la victoria ante Sacramento Kings (124-123), sumó 16 puntos, cuatro rebotes y una asistencia en 17 minutos en cancha. Su estreno en la camiseta de Portland, en una derrota ante Warriors (129-123), había arrojado 4 puntos, 4 rebotes y una asistencia en 21 minutos.

La elección del chino Yang Hansen en el Draft de la NBA 2025

La imagen de Yang Hanse bajando de las gradas del Barclays Center, vestido completamente de blanco y festejando su elección con Adam Silver, recorrió las redes sociales y fue viral. Nadie lo pronosticaba tan alto en el draft. Para muchos, Portland asumió un riesgo inusual. “Es la elección más descabellada que he visto nunca. Esos puestos están en juego”, comentó un ejecutivo de la liga citado por CBS Sports.

La comparación con Nikola Jokic llegó por sus cualidades técnicas y visión de juego. En el Draft Combine, los pases y la lectura de cancha de Yang llamaron la atención de los ojeadores, en una posición donde la movilidad, el pase y la creación de juego han adquirido cada vez más valor. “Es un enorme chino que anota con arte de la vieja escuela, pasa bien y limpia el cristal. Pero su lentitud de pies y su falta de rango de tiro determinarán si puede llegar a ser profesional”, analizó Kevin O’Connor para Yahoo Sports.

El potencial del Nikola Jokic chino, según el informe de NBA.com, se mantiene abierto a medida que crece su adaptación al juego norteamericano. Los datos de pretemporada muestran la capacidad de influir tanto en ataque como en defensa, aunque los porcentajes en lanzamientos externos siguen siendo un desafío para el desarrollo de su perfil ofensivo.

El nacimiento mediático de la figura de Yang Hanse reavivó la memoria de Yao Ming, el último gigante chino que dejó una huella indeleble en la NBA. Desde 2016, ningún jugador chino había sido elegido en el draft. Su llegada reavivó el interés por el desarrollo en Asia y abre interrogantes sobre la proyección de los futuros prospectos orientales. El premio del Novato del Año y su doble presencia en el All Star chino refuerzan esa expectativa.