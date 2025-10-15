Cuándo volverá a jugar la selección argentina: los seis partidos que le quedan antes del Mundial 2026

El sexto tanto de la selección argentina ante Puerto Rico

La selección argentina se floreó en el Chase Stadium, el hogar del Inter Miami de Messi: se impuso por 6 a 0 ante Puerto Rico y cerró con puntaje perfecto la doble fecha FIFA en Estados Unidos (venía de vencer 1-0 a Venezuela). Los amistosos le ofrecieron a Lionel Scaloni la plataforma ideal para probar: hicieron su debut el Flaco López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses. Y aun en un clima de “entrenamiento” por la jerarquía del rival, la Albiceleste volvió a mostrar destellos de su funcionamiento y el apetito habitual.

A la Scaloneta le quedan seis compromisos antes del Mundial 2026. En la ventana de noviembre, entre el 10 y el 18, Argentina ya tiene asegurado un encuentro frente a Angola en el estadio Nacional de Luanda. El otro cotejo estaba previsto que se disputara en Kerala, India, ante un adversario a confirmar, pero ese acuerdo se cayó, según informó el periodista Gastón Edul en TyC Sports. La AFA busca una alternativa en el continente africano: uno de los candidatos es Marruecos.

Luego, la actividad de selecciones entrará en pausa hasta marzo, aunque hay una fecha subrayada con flúo: el 5 de diciembre, día del sorteo del Mundial en Washington, donde la Albiceleste conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

Argentina se reunirá en la fecha FIFA de marzo. Según informó el diario Marca, el sábado 28 de marzo del próximo año, se disputará la Finalissima ante España en el estadio Lusail de Qatar, una sede que habría ganado la pulseada frente a otras alternativas que se barajaron en los últimos meses, como Miami, Montevideo y otros destinos en Medio Oriente.

Dicho partido, ante un rival de máxima jerarquía como el último ganador de la Eurocopa y el finalista de la última Nations League. Luego, el campeón del mundo completaría la ventana de pruebas ante otro rival, también en Asia.

Ya en el umbral del Mundial, en junio, se espera que el equipo dirigido por Scaloni enfrente a México y Honduras en Estados Unidos, como parte de la puesta a punto para la defensa del título.

Después ya será tiempo de que los héroes de Qatar vayan por la cuarta estrella, tras las conseguidas por Argentina en 1978, en México 1986 y en 2022. Todo indica que, además, será el último gran torneo de Lionel Messi, quien llegará a la Copa del Mundo con 39 años.