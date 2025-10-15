Deportes

Cuándo volverá a jugar la selección argentina: los seis partidos que le quedan antes del Mundial 2026

La Albiceleste cerró la fecha FIFA de octubre con una goleada ante Puerto Rico y volverá a reunirse en tres semanas

Guardar
El sexto tanto de la selección argentina ante Puerto Rico

La selección argentina se floreó en el Chase Stadium, el hogar del Inter Miami de Messi: se impuso por 6 a 0 ante Puerto Rico y cerró con puntaje perfecto la doble fecha FIFA en Estados Unidos (venía de vencer 1-0 a Venezuela). Los amistosos le ofrecieron a Lionel Scaloni la plataforma ideal para probar: hicieron su debut el Flaco López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses. Y aun en un clima de “entrenamiento” por la jerarquía del rival, la Albiceleste volvió a mostrar destellos de su funcionamiento y el apetito habitual.

A la Scaloneta le quedan seis compromisos antes del Mundial 2026. En la ventana de noviembre, entre el 10 y el 18, Argentina ya tiene asegurado un encuentro frente a Angola en el estadio Nacional de Luanda. El otro cotejo estaba previsto que se disputara en Kerala, India, ante un adversario a confirmar, pero ese acuerdo se cayó, según informó el periodista Gastón Edul en TyC Sports. La AFA busca una alternativa en el continente africano: uno de los candidatos es Marruecos.

Luego, la actividad de selecciones entrará en pausa hasta marzo, aunque hay una fecha subrayada con flúo: el 5 de diciembre, día del sorteo del Mundial en Washington, donde la Albiceleste conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

Argentina se reunirá en la fecha FIFA de marzo. Según informó el diario Marca, el sábado 28 de marzo del próximo año, se disputará la Finalissima ante España en el estadio Lusail de Qatar, una sede que habría ganado la pulseada frente a otras alternativas que se barajaron en los últimos meses, como Miami, Montevideo y otros destinos en Medio Oriente.

Dicho partido, ante un rival de máxima jerarquía como el último ganador de la Eurocopa y el finalista de la última Nations League. Luego, el campeón del mundo completaría la ventana de pruebas ante otro rival, también en Asia.

Ya en el umbral del Mundial, en junio, se espera que el equipo dirigido por Scaloni enfrente a México y Honduras en Estados Unidos, como parte de la puesta a punto para la defensa del título.

Después ya será tiempo de que los héroes de Qatar vayan por la cuarta estrella, tras las conseguidas por Argentina en 1978, en México 1986 y en 2022. Todo indica que, además, será el último gran torneo de Lionel Messi, quien llegará a la Copa del Mundo con 39 años.

Temas Relacionados

selección argentinaMundial 2026deportes-argentina

Últimas Noticias

Con dos asistencias de Lionel Messi, Argentina goleó 6-0 a Puerto Rico

El combinado albiceleste cerró la fecha FIFA de octubre con una contundente victoria ante los Huracanes Azules. El equipo de Lionel Scaloni volverá a tener actividad en el mes de noviembre

Con dos asistencias de Lionel

“Avances”: la sorprendente revelación en Europa sobre la salud de Michael Schumacher

El periodista Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, dio detalles de la situación que atraviesa la leyenda de la Fórmula 1

“Avances”: la sorprendente revelación en

El golazo desde atrás de la mitad de la cancha que evitó Dibu Martínez: su peculiar reacción tras la enorme salvada ante Puerto Rico

Tras una pérdida de Lo Celso, el arquero quedó adelantado y con lo justo impidió la caída de su valla en el duelo amistoso de Argentina en Miami

El golazo desde atrás de

De niño prodigio y estrella indiscutida a estratega del Luton Town: la impactante historia de superación de Jack Wilshere

A los 33 años, el exvolante inglés inició una nueva etapa y apuesta por el liderazgo, la formación y el trabajo en equipo. Legado, motivación y viejas rivalidades, son solo algunos de los desafíos que intentará resignificar como entrenador en su nueva carrera deportiva

De niño prodigio y estrella

La lapidaria definición sobre Carlos Palacios de un scouting de un gigante de Europa: “Lo limita un poco su cabeza”

Jonathan Vidallé, quien trabaja para el Arsenal inglés, habló del futbolista de Boca Juniors y reveló por qué no despegó desde su llegada al club

La lapidaria definición sobre Carlos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El secreto para la longevidad

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

El hallazgo de USD40 mil en una valija culminó en el secuestro de 255 kilos de cocaína y 8 detenidos

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

INFOBAE AMÉRICA
Margaret Thatcher habría mantenido dos

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

TELESHOW
El regreso de Popstars, la

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

El viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Machu Pichu: café, naturaleza y muestras de amor

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”